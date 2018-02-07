Стокгольмский арбитраж провоцирует газовую войну, которой не миновать

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Стокгольмский арбитражный суд, принявший неправомерное решение в споре между "Газпромом" GAZP и "Нафтогазом Украины", может спровоцировать газовую войну между Россией и Украиной, от которой пострадают европейские потребители. "Северный поток-2" гарантирует бесперебойное снабжение европейских потребителей российским газом, но Украина предпринимает меры для противодействия проекту.

Перемога и аппетиты "Нафтогаза"

По решению суда "Газпром" не получит оплату за газ, поставленный на Украину в 2014-2015 годах, и остался должен "Нафтогазу" $2,46 млрд. При этом, арбитражные судьи аргументировали свое решение тяжелым экономическим положением Украины.

В Киеве немедленно заявили о победе над "Газпромом" и Россией. Это была последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в резкой форме выступил против оказания материальной помощи киевскому режиму за счет российской компании и сообщил о намерении подать апелляцию. Более того, было принято решение приостановить деловые отношения c украинской компанией и в судебном порядке добиться отмены контракта на поставку и транзит газа.

Судьи в Стокгольме отрыли ящик Пандоры. Теперь "Нафтогаз" хочет заставить "Газпром" оплачивать до конца 2019 года транзит 110 млрд куб. м/г, вне зависимости от реального объема прокачки российского газа по территории Украины.

Более того, окрыленный "победой" "Нафтогаз" намерен получить еще $20 млрд в качестве компенсации, поскольку по мнению Киева, ставка за прокачку российского газа в Европу была заниженной. Украинская сторона уже неоднократно пыталась повысить плату за транзит в одностороннем порядке и вопреки достигнутым договоренностям, но "Газпром" игнорировал эти попытки и регулярно осуществлял оплату в установленные сроки и в размере, определенном существующим контрактом.

Вопреки правоприменительной практике и положениям договора между "Газпромом" и "Нафтогазом", в котором принцип "ship or pay" ("качай или плати") не был жестко оговорен, Стокгольмский арбитраж вынес неправомерное политически мотивированное решение и теперь может поддержать любые претензии "Нафтогаза". В "Газпроме" осознают, что это может стать прецедентом и будет использоваться в судебной практике. Для "Нафтогаза" и других компаний – например, польской PGNiG, с которой также ведется тяжба – появляются безграничные возможности предъявлять претензии к "Газпрому" и оспаривать условиях существующих контрактов.

"Газпром" наносит ответный удар

Ответ на перемогу "Нафтогаза" не заставил долго ждать. Согласно решению арбитража, "Нафтогаз" должен закупать у "Газпрома" минимум 4 млрд куб. м/г, в случае необходимости объем может быть увеличен до 5 млрд куб. м/г. Примерно столько составляют потребности Украины в настоящее время. Минимальный объем, который "Нафтогаз" был обязан покупать по принципу "бери или плати" по существующему контракту до решения арбитражного суда, составлял 41,8 млрд куб. м/г.

В связи с неожиданным похолоданием "Нафтогаз" планировал купить дешевый российский газ, несмотря на неоднократные заявления об обретении "газовой независимости" от восточного соседа. Однако украинская сторона не озаботилась подписать дополнительное соглашение к контракту, чтобы юридически оформить решение арбитражного суда. Объявив о намерении прекратить деловые отношения с "Нафтогазом", "Газпром" 1 марта сообщил об отказе возобновлять поставки топлива на Украину и даже вернул предоплату.

Несмотря на высокий уровень запасов в ПХГ Украины по сравнению с тем же периодом прошлого года – около 10 млрд куб. м в конце февраля – похолодание стало серьезным испытанием для Киева.

По данным украинских источников, суточный расход газа 2 марта достиг 182 млн куб. м. Во время экстренного совещания у президента Украины Петра Порошенко 1 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что суточное потребление газа в стране может достигнуть 200 млн куб. м.

"Нафтогаз" и его дочерние структуры способны добывать около 44 млн куб. м/сут. Еще 100-115 млн куб. м/сут. возможно получить из наколенных резервов, но не более 1,2-1,3% от совокупного объема газа, находящегося в ПХГ. Кроме того, до 12 млн куб. м/сут. могут предоставить частные компании, ведущие добычу на Украине. Однако даже в этом случае Киеву не хватает газа для полного обеспечения потребностей в холодный период.

"Нафтогаз" также должен обеспечить необходимое давление в трубопроводной системе, чтобы гарантировать бесперебойный транзит российского газа европейским потребителям, для чего необходимо иметь в ПХГ 6-7 млрд куб. м.

На основных европейских хабах (распределительных центрах) из-за непривычно холодной для конца февраля-начала марта погоды природный газ резко подорожал. На основном германском хабе NCG цена на газ с поставкой на следующий день достигла пика 5 марта, превысив 58,06 евро/MWh (свыше $750/тыс. куб. м). Однако в последние дни холода отступили, и котировки пошли вниз. Газ с поставкой на следующий день подешевел до 20,42 евро/МWh ($264/тыс. куб. м). С учетом транспортировки до западной границы Украины сейчас стоимость европейского газа примерно на треть дороже, чем цен на российское топливо.

"Нафтогаз" уже сообщил о покупке 60 млн куб м газа в Польше в течение марта, но этого явно недостаточно. Цена "польского" топлива неизвестна, но коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Ветренко сообщил, что газ из Европы дороже с российского в четыре раза.

Для закупок газа на Западе "Нафтогаз" готов привлечь кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По сообщениям украинских источников, кредиты ЕБРР привлекаются под гарантии государства, и, таким образом, увеличивается государственный долг Украины, который превышает 80% ВВП.

Руководители "Нафтогаза" уже грозятся заставить "Газпром" возместить финансовые потери.

Зависимость Европы от российского газа

Конфликт между "Нафтогазом" и "Газпромом" пока не отразился негативно на поставках российского газа в Европу через территорию Украины. Более того, в конце февраля-начале марта экспорт российского газа несколько раз обновлял исторические рекорды. Однако угроза сбоев в поставках возрастает после завершения отопительного сезона, когда возникнет необходимость пополнять истощенные после недавнего похолодания запасы в ПХГ.

Решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" и жесткая позиция, занятая "Газпромом", могут привести к очередной газовой войне, если Киев решится на конфискацию российского газа из транзитной трубы, не ожидая решения по апелляции. Любой сбой в поставках станет веским аргументом в пользу строительства "Северного потока-2". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 должна получить все разрешения и согласования в ближайшие месяцы, чтобы начать строительство во второй половине 2018 года. Только в этом случае станет возможным завершить строительство к концу 2019 года, когда завершается контракт – пока еще действующий – между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Прошедшее похолодание показало зависимость Европы от российского газа, которая будет только расти. В ЕС в последние годы наблюдается снижение собственной добычи, а традиционные поставщики трубопроводного газа – Норвегия и Алжир – не имеют потенциала для увеличения производства.

"Только "Газпром" способен увеличить поставки газа европейским потребителям до максимального уровня с головокружительной скоростью. Нет другого поставщика, который мог бы справиться с задачей", - обоснованно считает Миллер .

Потребность в "Северном потоке-2" возрастет еще больше, если начнется торговая война между ЕС и США. Для защиты американского рынка Вашингтон готов обложить ввозными пошлинами товары, произведенные в ЕС. Брюссель уже пригрозил ответными мерами.

Дешевые российские энергоносители – прежде всего газ – могут повысить конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке во время торговых войн.

Кроме того, без "Северного потока-2" Германия – ведущая экономика ЕС – не сможет воплотить в жизнь планы "повышения экологической безопасности": проведение декарбонизации (отказа от использования угля) и закрытие всех действующих в стране АЭС до 2022 года. Возобновляемые источники энергии (ВЭИ) не смогут обеспечить растущие потребности Германии. ВЭИ остаются очень дорогими по сравнению с традиционными энергоносителями.

У европейцев уже нет надежды на американский СПГ, который должен был "залить" европейский рынок. Американцы предпочитают экспортировать СПГ на более доходные рынки Китая и Латинской Америки и не намерены продавать "по дешевке" энергоресурсы европейским конкурентам. Более того, прошлой зимой США сами испытали дефицит газа и стали покупателями российского СПГ.

На кону будущее "Северного потока-2"

Украина надеется, что при помощи США и антироссийски настроенных членов ЕС ей удастся заблокировать строительство "Северного потока-2". Министерство экологии Украины собирается присоединиться к иску немецкой экологической организации NABU, которая через суд добивается запрета строительства газопровода.

Если "Северный поток-2" не будет построен, то Украина сможет на "законных основаниях" навязывать свои условия транзита, что приведет к повышению цен на газ для конечного потребителя в Европе. Однако и это не гарантирует бесперебойных поставок, поскольку отношения между Киевом и Москвой могут обостриться до предела в любой момент.

Европейские компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией, осознают необходимость диверсификация маршрутов поставок газа. В связи с этим ожидаемым является отрицательное заключение, которое дала юридическая служба Совета Европейского союза в связи с предложенными Европейской комиссией (ЕК) поправками к газовой директиве.

"Союз не обладает юрисдикцией по применению энергетического законодательства в отношении укрупнения, прозрачности, доступа третьих сторон и регулирования тарифов, не связанных с экономической эксплуатацией в рамках исключительной экономической зоны (ИЭЗ), к трубопроводам, пересекающим ИЭЗ государств-членов", - сообщает итальянское издание Politico.

Из этого следует, что применение газовой директивы – Третьего энергопакета – по отношению к ИЭЗ будет противоречить существующим законодательным нормам объединенной Европы. Таким образом, страны, в ИЭЗ которых проляжет трасса "Северного потока-2", не имеют юридических оснований для запрета строительства газопровода, а ЕК теряет возможность влиять на совместные проекты, реализуемые европейскими и российскими компаниями.

Заключение юридической службы Совета ЕС должно способствовать скорейшему получению всех согласований и разрешений, без которых невозможно начать строительство подводного участка "Северного потока-2".

Время менять правила и кадры

Сотрудничество с Европой, которая является крупнейшим рынком сбыта для российского газа, имеет первостепенное значение для "Газпрома". Однако для продолжения сотрудничества, которое невозможно если не является взаимовыгодным, необходимо изменить в корне судебную практику. Решение Стокгольмского арбитража является политически мотивированным, где использовались двойные стандарты. Желание поддержать украинскую экономику за счет "Газпрома" может очень дорого обойтись европейцам.

Если апелляция "Газпрома" не позволит добиться отмены решения суда, то необходимо от него отказаться и принять все возможные меры, чтобы рассмотрение подобных споров происходило в других местах.

Однако юристы "Газпрома" сами виноваты в том, что позволили арбитражным судьям игнорировать принципы справедливости и беспристрастного рассмотрения дела. Юристы газовой компании позволили своим европейским партнерам пересматривать ранее оговоренные цены за поставленные объемы. Это привело к ретроактивным платежам – возвращению части суммы, полученной за ранее поставленный товар в связи с пересмотром цены в сторону понижения.

Российская компания пошла на большие уступки ЕК во время антимонопольного расследования против "Газпрома" и его партнеров в Европе. Российская компания согласилась дать разрешение на перепродажу своего газа, поставленного в ЕС.

Позиция соглашательства и недальновидные уступки "Газпрома" в юридический спорах привели к неблагоприятному исходу разбирательства в арбитражном суде Стокгольма и к возможным огромным финансовым потерям.

"Газпрому" необходимо начать выстраивать деловые отношения с партнерами на новой юридической базе. Стокгольмский арбитраж, который был нейтральным и беспристрастным во времена Советского Союза, сейчас не является таковым. С юристами, которые это не осознают, следует распрощаться, если "Газпром" хочет избежать неблагоприятных решений арбитражных споров в будущем.