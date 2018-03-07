FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЕС и США готовятся к масштабной торговой войне


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Евросоюз приступил к детальному обсуждению ответных мер в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. В ответ ЕС может обложить пошлинами  американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства, Еврокомиссия уже обсудила предварительный список, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. По словам  председателя Евросовета Дональда Туска, детальное обсуждение планов США и возможного ответа запланировано на саммит ЕС 22-23 марта. 

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице ЛондонаЕС в ответ на действия США может в течение 2 месяцев ввести ответные пошлины

По его словам, ЕС "должен иметь в виду ясную цель: поддержать мировую торговлю и, если необходимо, защитить европейцев от торговых потрясений, в том числе путем пропорционального ответа в соответствии с нормами ВТО".

Ранее сообщалось, что предварительный список ответных ограничений может быть обнародован в ближайшее время. В него могут попасть стальная, промышленная и сельскохозяйственная продукция. Так, в попавший в СМИ  вариант входят виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения.

"Евросоюз знает, по каким целям бить", - комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.  Обмен между США и Европой по стали касается, главным образом, специализированных марок. Кроме того, долгие годы США и Евросоюз договаривались о торговле сельскохозяйственными товарами. Соответственно, эти договорённости могут быть похоронены по инициативе Белого дома, отметил он.

Не исключено, что новые пошлины могут быть введены в ближайшие два месяца, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие эксперты считают, что это вряд ли соответствует действительности. 

Штаб-квартира Еврокомиссии в БрюсселеЕК прогнозирует, что США введут пошлины на сталь в ближайшие дни

ЧЕМ ОПАСНЫ ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Эксперты затрудняются давать прогнозы дальнейшего развития событий, при этом указывают, что обострение торговых отношений между любыми странами негативно отразится на мировой экономике в целом. "В случае скрытой или открытой торговой войны негативные последствия для темпов роста глобальной экономики и мирового товарооборота не заставят себя ждать. Можно предположить, что те цифры, что мы ждали по экономическому росту в начале 2018 года, могут не реализоваться. При этом ни победивших, ни проигравших в этой истории не будет – вряд ли кто-то выйдет сухим из воды", - рассуждает главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. 

В начале этого года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз  роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах на 0,2 п.п. до 3,9%. В МВФ улучшение связывают с позитивными глобальными тенденциями в разных странах, а также с влиянием недавно одобренных в США изменений налоговой политики. 

По мнению Кочеткова, на первоначальном этапе особого урона экономикам не будет. Однако можно вспомнить, как единичные торговые барьеры в начале 30-х годов XX века быстро переросли в масштабную торговую войну, которая снизила товарооборот между двумя регионами более чем вдвое. Соответственно, сталь, виски и апельсиновый сок могут быть началом, которое затем перекинется и на такие сферы, как производство электроники, автомобилей и авиатехники. 

АллюминийГлава финкомитета сената США: Американцы пострадают от пошлин на алюминий и сталь

Если дело дойдёт до этих категорий продукции, то обеим сторонам будет что терять. В целом, шаги Белого дома можно оценить в качестве неразумных, так как администрация США забывает о географическом разделении труда, а также о собственных просчётах в экономике. Тревожным сигналом является то, что, по слухам в прессе, Администрация Трампа готовит также повышение пошлин для КНР, а это уже будет весьма весомой заявкой на старт мировой торговой войны, резюмирует представитель "Открытие Брокер". 

Версия для печати

Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ