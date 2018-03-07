ЕС и США готовятся к масштабной торговой войне

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Евросоюз приступил к детальному обсуждению ответных мер в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. В ответ ЕС может обложить пошлинами американскую сталь, продукцию промышленности и сельского хозяйства, Еврокомиссия уже обсудила предварительный список, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. По словам председателя Евросовета Дональда Туска, детальное обсуждение планов США и возможного ответа запланировано на саммит ЕС 22-23 марта. ЕС в ответ на действия США может в течение 2 месяцев ввести ответные пошлины

По его словам, ЕС "должен иметь в виду ясную цель: поддержать мировую торговлю и, если необходимо, защитить европейцев от торговых потрясений, в том числе путем пропорционального ответа в соответствии с нормами ВТО".

Ранее сообщалось, что предварительный список ответных ограничений может быть обнародован в ближайшее время. В него могут попасть стальная, промышленная и сельскохозяйственная продукция. Так, в попавший в СМИ вариант входят виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения.

"Евросоюз знает, по каким целям бить", - комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Обмен между США и Европой по стали касается, главным образом, специализированных марок. Кроме того, долгие годы США и Евросоюз договаривались о торговле сельскохозяйственными товарами. Соответственно, эти договорённости могут быть похоронены по инициативе Белого дома, отметил он.

Не исключено, что новые пошлины могут быть введены в ближайшие два месяца, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие эксперты считают, что это вряд ли соответствует действительности. ЕК прогнозирует, что США введут пошлины на сталь в ближайшие дни

ЧЕМ ОПАСНЫ ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Эксперты затрудняются давать прогнозы дальнейшего развития событий, при этом указывают, что обострение торговых отношений между любыми странами негативно отразится на мировой экономике в целом. "В случае скрытой или открытой торговой войны негативные последствия для темпов роста глобальной экономики и мирового товарооборота не заставят себя ждать. Можно предположить, что те цифры, что мы ждали по экономическому росту в начале 2018 года, могут не реализоваться. При этом ни победивших, ни проигравших в этой истории не будет – вряд ли кто-то выйдет сухим из воды", - рассуждает главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.

В начале этого года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах на 0,2 п.п. до 3,9%. В МВФ улучшение связывают с позитивными глобальными тенденциями в разных странах, а также с влиянием недавно одобренных в США изменений налоговой политики.

По мнению Кочеткова, на первоначальном этапе особого урона экономикам не будет. Однако можно вспомнить, как единичные торговые барьеры в начале 30-х годов XX века быстро переросли в масштабную торговую войну, которая снизила товарооборот между двумя регионами более чем вдвое. Соответственно, сталь, виски и апельсиновый сок могут быть началом, которое затем перекинется и на такие сферы, как производство электроники, автомобилей и авиатехники. Глава финкомитета сената США: Американцы пострадают от пошлин на алюминий и сталь

Если дело дойдёт до этих категорий продукции, то обеим сторонам будет что терять. В целом, шаги Белого дома можно оценить в качестве неразумных, так как администрация США забывает о географическом разделении труда, а также о собственных просчётах в экономике. Тревожным сигналом является то, что, по слухам в прессе, Администрация Трампа готовит также повышение пошлин для КНР, а это уже будет весьма весомой заявкой на старт мировой торговой войны, резюмирует представитель "Открытие Брокер".