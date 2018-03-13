ОЭСР понизила прогноз роста ВВП РФ на 2018 г, прогноз по мировой экономике повышен

БРЮССЕЛЬ, 13 мар - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста реального ВВП России на текущий год на 0,1 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой – до 1,8%, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации. ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в I квартале на 1,5-1,8%

Оценка на 2019 год не изменилась – рост на 1,5%.

МИРОВОЙ ВВП

ОЭСР) повысила прогноз роста мирового реального ВВП на текущий год по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,2 процентного пункта – до 3,9%, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации. Оценка на 2019 год улучшена на 0,3 пункта, также до 3,9%, говорится в документе. Организация уточняет, что за 2017 год рост глобального ВВП оценивается в 3,7%. Это был самый сильный результат с 2011 года, отмечает ОЭСР. "Были положительные сюрпризы в (экономическом – ред.) росте в еврозоне, Китае, Турции и Бразилии", - пишет организация, отмечая, в частности, рост промышленного производства, инвестиций и торговли.

"Мировая экономика продолжит укрепляться в течение двух следующих лет. Рост в США, Германии, Франции, Мексике, Турции, Южной Африке, как ожидается, будет значительно более сильным, чем предполагалось ранее", - говорится в документе.

"Новые сокращения налогов и повышение расходов в США, а также дополнительные фискальные стимулы в Германии – это ключевые факторы, стоящие за пересмотром в сторону повышения перспектив глобального роста в 2018 и 2019 годах", - говорится в документе.

ЕВРОЗОНА

ОЭСР также повысила по сравнению с ноябрьской оценкой прогнозы роста реального ВВП еврозоны, в которую в настоящее время входят 19 стран Евросоюза, на 0,2 процентного пункта как на текущий, так и на следующий годы, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации. ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 2,7% в годовом выражении, как и ожидалось

Оценка на 2018 год улучшена до 2,3%, а на 2019 год – до 2,1%. По данным ОЭСР, таким образом рост ВВП еврозоны будет замедляться в ближайшие годы, так как за 2017 год показатель прибавил 2,5%, свидетельствует доклад.Способствующие росту монетарная и фискальная политики, улучшения на рынке труда, а также высокие уровни потребительского доверия и доверия бизнеса – все это помогает спросу в еврозоне, отмечает ОЭСР.

США

Организация повысила по сравнению с ноябрьской оценкой на 0,4 процентного пункта прогноз роста реального ВВП США на текущий год – до 2,9%, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации. Прогноз на следующий год повышен еще сильнее – на 0,7 процентного пункта, до 2,8%. ОЭСР, в частности, отмечает снижение налогов в США. "Все вместе взятые новые фискальные меры США могут добавить 0,5-0,75 процентного пункта к росту ВВП США как в нынешнем, так и в следующем годах", - говорится в документе.

КИТАЙ

ОЭСР) повысила по сравнению с ноябрьской оценкой прогноз роста реального ВВП Китая на текущий год на 0,1 процентного пункта, до 6,7%, говорится в промежуточном экономическом прогнозе организации. Оценка на следующий год сохранена на уровне 6,4%. Рост ВВП Китая в 2018 замедлится до 6,5% - официальный прогноз

Организация ждет замедления темпов роста ВВП страны в ближайшие годы после того, как в 2017 году показатель поднялся на 6,9%. "Рост, как ожидается, будет успокаиваться – до чуть менее 6,5% к 2019 году. Макроэкономическая политика и регулирование постепенно становятся все более ограничивающими, население в трудоспособном возрасте сейчас сокращается, а кредитные условия менее экспансивны", - отмечает ОЭСР.

ПРОТИВ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В ТОРГОВЛЕ

Возрастающий торговый протекционизм в мире может негативно отразиться на экономическом росте, говорится в промежуточном экономическом прогнозе ОЭСР. "Растущий торговый протекционизм может нанести ущерб росту и занятости", - говорится в документе.

Исходя из доклада ОЭСР, протекционизм остается ключевым риском для глобальной экономики, который может плохо сказаться также и на доверии, инвестициях. Власти стран-производителей стали должны избежать эскалации и опираться на глобальные решения для разрешение проблемы перепроизводства стали, отмечает организация.

"Предохранение основанной на правилах международной торговой системы необходимо для недопущения долгосрочного ущерба перспективам (экономического) роста", - говорится в документе.

В четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней, до тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров. Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер отмечала, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами.