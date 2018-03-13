Что будет с рынками и долларом после отставки Тиллерсона

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент США Дональд Трамп во вторник произвел самые масштабные за время пребывания на своем посту перестановки в администрации. Он уволил Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США, новым руководителем Госдепартамента назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter. Трамп уволил Тиллерсона, пост госсекретаря займет директор ЦРУ Майк Помпео

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Трамп. ЦРУ впервые в истории США возглавит женщина – Джина Хаспел, ранее занимавшая пост заместителя Помпео.

Трамп объяснил отставку Тиллерсона "расхождением позиций" и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение. Однако, по словам заместителя госсекретаря Стива Голдштейна, Тиллерсон не знает о причинах своего увольнения с поста госсекретаря США и не обсуждал это с президентом. Более того, он намеревался остаться на посту "из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности", добавил Голдштейн.

ПОЛИТИКА ИЛИ ЭКОНОМИКА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, перестановки носят политический характер. "Тиллерсон был не согласен с действиями Трампа по поводу ключевых стратегических решений: ядерное соглашение с Ираном, переговоры с Северной Кореей, соглашение с Катаром и выход из Парижского соглашения. Вместо помощника президент получил оппозиционера, поэтому уже с декабря прошлого года рассматривал замену государственному секретарю США", - отметил старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

При этом значимых экономических последствий при новом госсекретаре ждать вряд ли стоит, считает руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "Так или иначе, повестку дня определяет Трамп, и он не выберет на важные посты тех, с кем расходится в принципиальных взглядах. Конечно, отставка Тиллерсона может привести к локальному негативному давлению на доллар, но других значимых последствий для рынков не ожидается. Более того, должность госсекретаря предполагает скорее политические, нежели экономические решения, поэтому преемник Тиллерсона будет заниматься в большей степени политикой. Это его зона ответственности", - рассуждает он.

Бесспорно, ухудшение или улучшение в политической повестке через взаимодействие на международной арене может оказать влияние на экономику, особенно, учитывая риски усиления протекционизма. Но если Помпео будет проводить линию Трампа, то серьезных перемен ждать не следует, добавил эксперт.

РЕАКЦИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Локальная реакция бирж не заставила себя ждать уже во вторник. На фоне сообщений об отставке Тиллерсона фьючерсы на американские фондовые индексы замедлили рост, однако открытие произошло в "зеленой" зоне. Доллар также отреагировал снижением на мировых валютных рынках, но незначительным. Индекс доллара США WSJ, который отображает стоимость американской валюты против других 16 валют, снизился менее чем на 0,1%, до 83,59.

"Первоначальная реакция на американских фондовых фьючерсах была умеренно негативной. Позже рынок США перешел в более уверенный рост после выхода данных по потребительской инфляции, которые развеяли опасения участников рынка о возможном росте ценового давления в Штатах", - пояснила эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Оксана Холоденко. Доллар отреагировал снижением на отставку госсекретаря США Тиллерсона

Для инвесторов эта новость стала неожиданностью, поэтому фондовые индексы США растеряли 0,1% своего роста. На европейских и азиатских биржах реакции не заметно, как и на российской бирже, констатирует Меркулов.

По его мнению, сильного движения данная перестановка за собой не повлечет. Однако можно выделить оборонный сектор, как главного бенефициара данной перестановки, потому что бывший глава ЦРУ будет настаивать на высоких военных бюджетах. Таким образом, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) покажут хорошую динамику в ближайшие пару недель.

Гораздо более важна сейчас для экономики неопределенность относительно политики Федрезерва, считает Сусин. "Пока до конца неясно, будет регулятор придерживаться "ястребиной" тактики или изберет более мягкую политику, и это имеет для рынков принципиальное значение. Важны и дальнейшие шаги Трампа в сфере таможенной политики, от которых зависит вероятность "торговых войн" с Китаем, ЕС и т.д., подчеркнул он.

Однако, по мнению Холоденко, глобально решение о смене госсекретаря свидетельствует о разногласиях в Белом доме. В целом тенденция такова, что новые экономические инициативы Трампа могут столкнуться с затруднениями в процессе продвижения через Конгресс, заключила она.



