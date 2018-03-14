Почему российские капиталы не находят применения внутри страны

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. За два месяца нового года из России утекло в два раза больше чистого капитала, чем годом ранее - 9,8 миллиарда долларов. В заявлении Банка России говорится, что отток преимущественно связан с ростом иностранных активов частного сектора.

Отток капитала возникает либо в результате операций резидентов, направленных на приобретение иностранных активов, либо снижения обязательств перед нерезидентами, объясняют аналитики, опрошенные агентством "Прайм". В любом случае для экономики ничего хорошего в оттоке нет. Это значит, что инвесторы опасаются вкладывать деньги в страну, где существуют довольно высокие экономические и политические риски.

Хотя текущий отток несравним по масштабам кризисных 2008 и 2014 годов, его все-таки нужно стараться снижать. Остановить бегство капиталов можно, говорят аналитики, но для этого необходимы качественные реформы, которые приведут к улучшению инвестиционного климата. Меры ограничительного характера могут привести только к ухудшению ситуации.

Причина оттока

Интерес к таким операциям может быть вызван желанием компаний получить прибыль за счет существующих в других странах инвестиционных возможностей, говорит главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. "Такая практика часто является следствием стратегических решений, направленных на диверсификацию бизнеса, поэтому в ней нет ничего необычного", - говорит он. Однако с учетом все еще непростого делового и инвестиционного климата в стране, одной из причин, которая усиливает стремление бизнеса к диверсификации, в данном случае является опасение за судьбу своих вложений в российскую экономику, уточняет он.

При этом в последние годы можно наблюдать положительную корреляцию между уровнем цен на топливно-энергетические товары и величиной оттока капитала. "Рост доходов от экспорта энергоносителей приводит к увеличению объемов средств, которые можно инвестировать в иностранные активы. Полагаю, что наблюдаемое по итогам января-февраля 2018 года увеличение оттока капитала имеет именно эту природу", - поясняет Девятов.

По мнению аналитика ГК "Финам" Алексея Коренева, причины оттока остаются те же, что и в предыдущие годы – низкая инвестиционная привлекательность российской экономики и существенные политические и экономические риски для капитала внутри страны. Россия находится под прессом внешних экономический санкций. Давление на экономику оказывают повышенные пошлины на импорт металла в США. Негативным фактором является и фактическое отсутствие экономических реформ в стране, перечисляет он.

"За последние четверть века приток капитала в страну по итогам года наблюдался лишь дважды – в 2006 году (43,7 миллиарда долларов) и в 2007 году (87,8 миллиарда долларов). Все остальные годы наблюдался отток, причем иногда весьма существенный", - напоминает аналитик. В 2008 году отток составил 133,6 миллиарда долларов за год, а в 2014 – 154,1 миллиарда долларов. В минувшем году страну покинул 31,3 миллиарда долларов. "Впрочем, один-два месяца не являются тем сроком, по которому можно делать окончательные оценки. В течение года все может еще несколько раз измениться", - считает он.

Риски для экономики

Цифры по выводу капитала частными организациями пока не представляют существенной проблемы для экономики, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Как правило, это осуществление внешних платежей по долгу или вывод прибыли иностранными организациями. Прочие данные говорят о том, что валюта продолжает поступать в страну", - объясняет он.

Наблюдается позитивная динамика по сальдо счета текущих операций и по сальдо торгового баланса, а на рынке ОФЗ продолжает расти доля нерезидентов, напоминает эксперт. "Поэтому инвестиционная привлекательность РФ остается довольно высокой, но это не отменяет необходимости проводить платежи по внешним заимствованиям или стремление иностранных компаний выводить прибыль под основную юрисдикцию", - отмечает Кочетков.

Коренев в свою очередь замечает, что отток капитала никогда никакой экономике не шел на пользу. "Каковы бы ни были внутренние ресурсы страны, но без существенного притока инвестиций из-за рубежа ждать заметных сдвигов в положительную сторону российской экономике пока не приходится", - говорит он.

Инвестиционные рейтинги сами по себе не способны привлечь капитал в страну, а тем более сократить отток, поясняет аналитик. Увеличение доли государства в отечественной экономике до практически критических 70% отпугивает частный бизнес от инвестиций в российскую экономику. Отечественные же капиталы в такой обстановке предпочитают искать "тихую гавань" за рубежом.

Отток капитала, разумеется, не полезен для российской экономики, поскольку он ведет к уменьшению темпов роста инвестиций внутри страны, говорит Девятов. "Однако для того, чтобы этот негативный эффект стал по-настоящему значимым, нужно, чтобы отток капитала был очень большим. Исторически такие эпизоды имели место в конце 2008 года и в конце 2014 года", - напоминает эксперт. В первом случае это было вызвано огромными проблемами с ликвидностью в развитых странах на пике мирового финансового кризиса. В последнем случае отток был обусловлен невозможностью рефинансирования больших объемов внешнего долга в результате действия антироссийских санкций.

"Наблюдаемый в настоящее время рост оттока капитала является несопоставимо меньшим по масштабу и не будет иметь видимых последствий для экономики страны", - полагает Девятов.

Как остановить бегство

Чистый отток капитала из РФ в 2017 году вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов. В декабре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала по итогам 2018 года до 16 миллиардов долларов с прежних 10 миллиардов.

Коренев полагает, что диапазон может составить 15-25 миллиардов долларов. По оценке Девятова, в текущем году отток капитала из страны может достичь 25-40 миллиардов долларов.

По мнению Кочеткова, существенного роста оттока капитала в 2018 году не произойдет, более того, он может оказаться меньше, чем в 2017 году. "Так как на внешних рынках существуют определённые ограничения по заимствованиям для российских компаний, фактор внешних платежей будет постепенно ослабевать в будущих показателях движения капитала", - говорит он.

В целом бороться с оттоком капитала можно за счет мер по улучшению делового и инвестиционного климата в стране, считает Девятов. "Меры ограничительного характера могут привести только к ухудшению ситуации. Полагаю, что правительство это хорошо понимает", - говорит он, замечая, что государство проводит системную работу по улучшению делового и инвестиционного климата, что в частности отражается в улучшении позиций России в рейтинге Doing Business.

Другим многообещающим направлением, по его словам, является готовящаяся в настоящее время реформа контрольной и надзорной деятельности, что в случае ее успеха, поможет снизить давление на бизнес со стороны проверяющих органов, заключает экономист.