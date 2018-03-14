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Минэкономразвития ждет рекордного замедления инфляции


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат и Минэкономразвития в среду обнародовали свежие оценки и прогнозы по инфляции. По данным статистического ведомства, недельная инфляция в РФ вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года по 12 марта потребительские цены выросли на 0,6%. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%. 

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В свою очередь, в Минэкономразвития указали, что в марте инфляция в годовом выражении составит 0,2–0,3%, а в годовом выражении – 2,2–2,3%. Такие данные приводятся в мартовском докладе "Картина экономики". В июне, по прогнозу министерства, годовая инфляция может опуститься ниже 2%. Если не произойдет негативных погодных шоков, темпы роста цен весь год будут сохраняться ниже целевого уровня в 4%, отмечается в докладе. Ранее ЦБ высказал мнение, что годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что замедление годового роста потребительских цен в РФ может продолжиться в первом полугодии 2018 года.

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценке того, насколько реальны прогнозы Минэкономразвития. По мнению доцента кафедры финансовых рынков РЭУ им Г.В. Плеханова Владиславы Полетаевой, это возможно, если цены на энергоресурсы останутся на относительно высоком уровне. "Российская экономика, в том числе инфляция, к сожалению, до сих пор находится в значительной зависимости от конъюнктуры внешних рынков (товарных, финансовых). Ключевым фактором экономической стабильности продолжают оставаться цены на нефть и газ", - указала она.

Кроме этого, на инфляцию влияют и монетарные факторы, например, денежно-кредитная политика, которая продолжает оставаться относительно жесткой, а также объемы производства сельскохозяйственной и иной продукции.

Похоже, что прогнозы Минэкономразвития на июнь связаны с эффектом высокой базы в июне прошлого года, полагает главный аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. "Тогда индекс потребительских цен превышал 4%, что было связано с запоздалым приходом нового урожая из-за холодного лета. Как следствие, подорожала плодоовощная продукция, снижение цен на которую началось позже обычного", - пояснила она. 

Однако далеко не факт, что подобные ожидания оправдаются на этот раз, рассуждает эксперт. Пока неизвестно, что будет с погодой, а ведь именно она определяет виды на урожай, который, в свою очередь, обуславливает темпы роста цен. Кроме того, в марте прошлого года тоже наблюдалось замедление инфляции, однако затем она разогналась. Таким образом, наиболее вероятно, что к июню цены все же вырастут больше, чем на 2%, прогнозирует Евдокимова. 

Текущее замедление она связывает с продолжающимся эффектом большого урожая 2017 года, продолжающейся стагнацией потребительского спроса и неопределенностью относительно перспектив экономики. Однако другие факторы, прежде всего, резкий рост зарплат бюджетников перед выборами, с определенным лагом обязательно отразится на показателях, полагает эксперт. 

ИНФЛЯЦИЯ И СТАГНАЦИЯ

При этом Полетаева напомнила, что, согласно теории монетаризма, дефляция, как правило, вызывает замедление экономики. Именно по этой причине страны, в которых в последние годы наблюдалась дефляция, активно использовали инструменты ее нейтрализации, в том числе вводили отрицательные процентные ставки по депозитам. 

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При этом небольшая инфляция (в пределах 3-4%) должна способствовать притоку инвестиций в экономику и ее росту. Инфляция выше этого уровня оказывает разрушительное воздействие на экономику. Проблема российской хозяйственной системы в ее структурной диспропорциональности, не развитости ряда перспективных отраслей. Поэтому она крайне нуждается в инвестициях. Инвестиции в условиях невысокой инфляции могли бы стать ключевым фактором для преодоления указанных проблем. 

По мнению Евдокимовой, связывать замедление инфляции со стагнацией в экономике не следует, поскольку эти процессы развиваются параллельно и не зависят от друга напрямую. Наоборот, низкая инфляция создает предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки, удешевления кредитов и стимулирования роста, просто в настоящий момент экономика не успела воспользоваться этим факторов. Связано это с неопределенностью относительно политики будущего кабмина и санкций. Возможно, осенью, когда появится определенность относительно действий нового правительства, ситуация изменится, заключила эксперт. 

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