Опять 25: РФ вновь намерена поднимать долю инвестиций в ВВП

МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Шесть лет назад Кремль поставил задачу правительству, помимо прочего, увеличить объем инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% – к 2018 году. Тогда руководство страны намеревалось провести масштабные реформы, которые бы привели к повышению темпов экономического роста и обеспечению его устойчивости, увеличению реальных доходов российских граждан, и достижению технологического лидерства отечественной экономики.

Однако за эти годы доля инвестиций в ВВП так и не смогла показать прорыва. "Задача, к сожалению, пока не решена", - констатировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, нам необходимо это сделать, "сделать во что бы то ни стало", заявил тогда президент.

Сегодня Кремль опубликовал поручение Путина правительству и ЦБ, согласно которому, должен быть составлен план действий по ускорению роста инвестиций и повышению их доли в ВВП до 25%. Новая цель очень амбициозная, говорят экономисты, опрошенные агентством "Прайм". Доля инвестиций в ВВП страны традиционно держится на низком уровне, последние 10 лет она колеблется на уровне 17-20%. В прошлую шестилетку возникли сложно предсказуемые внешние факторы, которые крайне негативно повлияли на экономику и более всего на инвестиции. Теперь правительство, если хочет экономического прорыва и роста инвестиций, должно убедить инвесторов в стабильных условиях работы, пусть не в самых выгодных, но точно предсказуемых в продолжительной перспективе. Только в этом случае периоду стагнации придет конец.

Инвестиции как главный драйвер роста

Для достижения более высоких темпов экономического роста наиболее жизнеспособен и перспективен путь наращивания инвестиций, резервы потребления в качестве главного драйвера роста во многом уже использованы, говорит главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. По его словам, потенциала роста у инвестиций значительно больше, возможностей для улучшения инвестклимата достаточно много. "Рост до 25%, с одной стороны, не такой радикальный и амбициозный показатель, но за последние 10-15 лет отношение инвестиций к ВВП в России стагнировало. На фоне плохих показателей по росту инвестиций рост ВВП оставался ниже запланированных", - поясняет он.

Экономист говорит, что необходимо попытаться качественно переломить ситуацию, преодолеть стагнацию, постараться вывести инвестиции на более высокий уровень. "Если произойдет прорыв в 25%, то за счет роста производительности труда, мировых инвестиционных потоков, более эффективно будет расти экономическая система", - считает он.

Лисоволик напоминает, что в России постулируется не цель по росту инвестиций к ВВП, но конкретно сам рост ВВП. "Он достаточно амбициозно сформулирован. В условиях, когда предполагается существенное ускорение роста ВВП, инвестиции должны расти еще быстрее. Это требует действительно существенных сдвигов в инвестиционных процессах, практически по всем параметрам", - объясняет он.

По его словам, на микроуровне необходимо развивать проектное финансирование, продвигать софинансирование государственных и частных инвестиций, на макроуровне следует активизировать работу по заключению торговых альянсов, более интенсивно привлекать потоки иностранных инвестиций. "Это комплекс мер, который должен дать возможность роста после очень долгого периода стагнации этого показателя", - уточняет он.

Цель в 25% ВВП достаточно амбициозная, соглашается с коллегой замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. "Инвестиции в России традиционно не превышали 22%, а последние 10 лет они находятся на уровне 17-18%. Безусловно, относительно текущих уровней достижение цели выглядит достаточно сложным", - говорит он.

Тем не менее эта доля ниже уровней развивающихся стран, в Китае она находится на уровне более 45%, замечает экономист. "Поэтому для достижения озвученной цели по росту ВВП выше мировых, конечно, нужно повышать уровень инвестиций. Тем более, что в силу различных факторов спрос домохозяйств не будет расти теми же темпами, как в 2000 годах", - отмечает Петроневич.

По его мнению, для роста инвестиции нужно активно работать по трем направлениям: развивать частные и государственные инвестиции, а также поддерживать благоприятные макроэкономические условия со стороны Банка России. "Задача Банка России - обеспечение финансовой устойчивости и стабильности. Он также может стимулировать отдельные проекты за счет создания специальных инструментов рефинансирования и оптимизации регулятивной работы с банками", - говорит он.

Говоря о государственных инвестициях, Петроневич отмечает, что сейчас для них складывается благоприятная ситуация. "Вероятно, в 2018 году будет профицит бюджета, это открывает пространство для увеличения инвестиций из бюджета за счет роста госрасходов", - говорит он. Кроме того, экономист напоминает о наличии ФНБ, средства которого можно размещать в облигациях самоокупаемых инфраструктурных проектов. "Финансирование этих проектов было приостановлено, но в режиме стабильного наполнения ФНБ можно будет вновь задействовать этот инструмент и продолжить размещать часть средств в инфраструктурные облигации", - полагает он.

Необходимо также ориентироваться на частные инвестиции. "В 2000 годах многие иностранцы критиковали российскую инвестиционную модель. Они говорили, зачем нам инвестировать в Россию, если вы сами не делаете этого, а вкладываетесь за рубеж. Отток капитала был достаточно большой. Ушедший 2017 год показал, что ситуация меняется, собственные средства, как источник роста инвестиций, вполне реальная модель для развития", - говорит он.

Предсказуемость

Сравнивая прошлую шестилетку и грядущую, главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров говорит, что сейчас предполагается задействовать иные механизмы для достижения поставленных целей. "Другой механизм теперь предусмотрен - инфраструктурные ипотеки. Если брать период с майских указов, то там повлияли факторы, которые было трудно предсказать. Это и падение цен на нефть, и санкции, и геополитика, которые сильно негативно сказались на экономике в целом и инвестициях в особенности", - отмечает он.

Насколько реализуемо достижение вновь поставленного параметра - вопрос открытый. Может сыграть много факторов. С учетом имеющихся ресурсов, которые сейчас есть в банковской системе, а они достаточно приличные, и гарантирования со стороны государства определенных займов, направленных на инфраструктуру, можно ожидать увеличения объема инвестиций, говорит Тихомиров. "Если государство будет целенаправленно это поддерживать", - отмечает он.

При сохранении тех конкурентных преимуществ, которые есть сейчас в отношении экспорта, при развитии транспортной инфраструктуры, Россия будет оставаться привлекательной страной для вложений. По словам Петроневича, главное создавать условия для развития внутренних инвестиций, для чего нужна стабильная внешняя среда. "Это стабильные, предсказуемые ставки, необязательно низкие, предсказуемая инфляция, необязательно низкая, налоговые ставки, необязательно низкие, но главное предсказуемые. Различные формы снижения государственных проверок на малый бизнес", - подчеркивает экономист, уточняя, что очень важно создать экосистему для развития предпринимательства.

Он не исключил, что может сыграть роль фактор возврата капитала, хотя до сих пор он не имел значения. "Внешнеполитическая конъюнктура способствует тому, что риски хранения капиталов за рубежом постоянно возрастают", - говорит он, уточняя, что сильно полагаться на это все же не стоит.

Качественные изменения и упор на свои силы

Главный упор при привлечении инвестиций должен делаться на внутренние источники финансирования, говорит Тихомиров. "Это долгосрочные проекты с длительным циклом окупаемости, поэтому иностранный капитал, как правило, идет в них неохотно. Длительный цикл означает существенное повышение рисков на будущее", – поясняет он. К тому же, если будут инициированы новые обострения отношений с Западом, новые санкции, то ожидать, что в Россию сильно увеличится приток иностранных инвестиций, не стоит, добавляет он.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин призывает больше ориентироваться на структурные изменения и долгосрочное планирование экономического роста, нежели устанавливать краткосрочные ориентиры. "Мне не очень нравится приверженность к каким-то заданным показателям в данном случае. Эта цифра зависит от многих вещей. Большой объем инвестиций должен фундаментально на что-то опираться", - говорит он.

Инвесторы должны быть уверены в том, что их инвестиции точно принесут выгоду, поясняет он. "Инвестиции – это не опережающий, а следующий индикатор, то есть когда основные макропоказатели повышаются, то обычно за этим растут инвестиции. Зачастую хочется за счет роста инвестиций добиваться ускорения ВВП, но когда это самоцель, то, на мой взгляд, это не очень правильно", - считает он.

По его словам, лучше стараться создавать такие экономические условия, в которых инвесторам самим захочется вкладываться в Россию, когда они будут убеждены в неизменности условий. "Нужно продолжать деятельность, которую проводит ЦБ и Минфин: обеспечивать макроэкономическую стабильность и постоянные правила игры. На мой взгляд, это более принципиальные вещи, чем некий KPI (показатель эффективности) в виде 25%. Если работать исключительно на это, можно просто получить профанацию в будущем", - считает он.

Например, по мнению Брагина, можно сделать несколько мегапроектов, закупить оборудование, но все это нужно будет потом содержать. "Ради самого роста инвестиций делать что-то не стоит. Инвестиции обязательно должны окупиться. В противном случае вместо способствования росту ВВП, они, наоборот, будут его сокращать", - говорит он, добавляя, что в долгосрочной перспективе это будет только замедлять темп роста экономики. Диапазон в 15-25% доли инвестиций в ВВП считается нормой, поэтому формально цель достижима, но есть большие вопросы целесообразности, заключил эксперт.