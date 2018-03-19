Руководители ФРС, вероятно, более позитивно оценят перспективы процентных ставок

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США, в ходе которого, вероятно, будет обсуждаться вопрос о необходимости более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшие годы на фоне сокращения налогов и увеличения расходов правительства, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В декабре руководители ФРС говорили о постепенном повышении процентных ставок, которое позволит сохранить дальнейшее укрепление экономики, не допуская ее перегрева.

С тех пор, на фоне всплеска налогово-бюджетного стимулирования, а также устойчивого роста и низкой занятости, у многих появились вопросы о том, насколько долго следует сохранять столь постепенный подход. Об этом свидетельствуют высказывания самих руководителей центрального банка в недавних интервью и выступлениях.

Вероятно, в среду руководители ФРС одобрят очередное повышение ставок, а также представят пересмотренные прогнозы, которые будут свидетельствовать об увеличении сторонников осуществления четырех, а не трех повышений ставок в этом году.

Более серьезный вопрос состоит в том, увеличится ли число руководителей ФРС, которые выступают за дополнительные повышения ставки в следующем году и через год, а также не решит ли центральный банк продолжать осуществлять повышения ставок до более высокого, чем прогнозировалось в декабре, уровня. Эти решения окажут широкомасштабное влияние на экономику, стоимость заимствований для потребителей, компаний и инвесторов.

Рынки пристально и настороженно следят за руководством ФРС, так как впервые с начала нормализации политики в 2015 году центральный банк скорее склонен ускорить, а не замедлить темпы повышения ставок.

Кроме того, грядущее заседание станет первым под председательством нового главы центрального банка Джерома Пауэлла, который обещал продолжать придерживаться пути постепенного повышения ставок, проложенного его предшественницей на этом посту, Джанет Йеллен.

Из-за дополнительного налогово-бюджетного стимулирования "условия, в которых оказался Пауэлл, весьма отличаются от тех, которые предполагала для него Йеллен", отметил Кришна Гуха из Evercore ISI.

Выступая перед конгрессом, Пауэлл не сказал, как значительно он намерен повысить ставки в ближайшие годы. На вопрос о том, что может заставить ФРС осуществить четыре повышения ставок в этом году, он отметил, что перспективы экономики, по его мнению, улучшились с декабря, и этому среди прочего способствовала налогово-бюджетная политика.

"Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Некоторые данные усилят мою уверенность в том, что инфляция приближается к целевому уровню. Мировая экономика также укрепляется, а налогово-бюджетная политика становится более стимулирующей", - отметил он.

Еще одним признаком значительного изменения позиции руководства ФРС стали комментарии Лаэль Брейнард, которая в последние годы считалась влиятельной сторонницей весьма осторожного повышения ставок. В этом месяца она призналась, что более уверена в дальнейшем ускорении инфляции, которое позволит ФРС продолжить повышать процентные ставки.