ФРС просигнализировала о вероятности более агрессивного ужесточения политики

ВАШИНГТОН, 21 мар - ПРАЙМ. Центральный банк США в среду повысил ключевую процентную ставку и ожидает, что в этом году повысит ее еще не меньше двух раз.

В среду руководители ФРС просигнализировали, что могут ускорить темп повышения ставок, чтобы охладить экономику после следующего года, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Они единогласно высказались за повышение ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта, до диапазона 1,5-1,75%, объявив, что могут повысить ее два или три раза в этом году и три раза - в следующем.

Руководители центрального банка повысили прогнозы роста экономики и инфляции на ближайшие годы и ожидают снижения уровня безработицы.

Они также ожидают, что в 2020 году им придется повысить ставки до уровня, который сделает денежно-кредитную политику намеренно сдерживающей рост экономики впервые более чем за десять лет.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на своей первой пресс-конференции в качестве главы центрального банка сказал о необходимости сбалансировать два риска. Один состоит в том, что слишком сильное повышение ставок может ограничить рост инфляции, которая не поднимется до целевого уровня 2%, что негативно отразится на доверии к ФРС. Если же повышать ставки слишком медленно, то экономика может перегреться, и тогда политику придется ужесточать ускоренно, а это может спровоцировать рецессию.

"Мы стараемся найти золотую середину, и Комитет (по операциям на открытом рынке) считает, что золотая середина означает постепенное повышение ставок", - сказал Пауэлл.

Большинство участников рынка ожидали, что в среду ФРС повысит ставки. По данным CME Group, трейдеры на рынке фьючерсов еще до объявления решения центрального банка учитывали в цене три этапа повышения в этом году, а четыре повышения они учитывали с вероятностью около 40%.

"ФРС сообщила все то, о чем сигнализировала раньше: сильный рост экономики, прямая траектория инфляции и немного более крутая кривая роста ставок", - сказал аналитик Columbia Threadneedle Investments Эд Аль-Хуссайни.

После оглашения заявления ФРС фондовые рынки торговалась неровно и закрылись в среду со снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 44,96 пункта (-0,2%) до 24682,31, хотя сразу после выхода заявления вырос на 250 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 5,01 пункта (-0,2%), до 2711,93, а Nasdaq Composite - на 19,02 пункта, (-0,3%) до 7345,29.

По словам Аль-Хуссайни, инвесторы ожидали более агрессивных прогнозов ужесточения политики ФРС в краткосрочной перспективе. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,901% с 2,881% в четверг. Доходность облигаций растет при снижении их цены.

Перед заседанием инвесторы хотели узнать, как ФРС отреагирует на одобренное конгрессом и президентом Дональдом Трампом снижение налогов и увеличение государственных расходов. Ожидается, что эти меры поддержат рост экономики.

Большинство руководителей центрального банка пока ожидают, что в этом году ставки будут повышены не более трех раз. Но в среду доля членов Комитета по операциям на открытом рынке, прогнозирующих четыре этапа повышения в этом году, увеличилась до семи из 15 с четырех из 16 в декабре.

Большинство руководителей прогнозируют, что ставки будут повышены как минимум три раза в 2019 году и два раза в 2020 году. На декабрьском заседании они ожидали примерно по два повышения в 2019 и в 2020 годах.

Согласно этим прогнозам, к 2020 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 3,25%-3,5%. Это уровень, несколько сдерживающий рост экономики, так как он почти на половину процентного пункта превышает тот, при котором, по мнению руководителей ФРС, денежно-кредитная политика не поддерживает и не ограничивает экономическую активность в долгосрочной перспективе.

Это представляет собой сигнал о достижении консенсуса о том, что ставки могут быть подняты слишком высоко, сказал аналитик исследовательской компании Cornerstone Macro Роберто Перли.

По новому прогнозу ФРС, к концу этого года уровень безработицы снизится до 3,8%, а концу следующего года - до 3,6%. С октября прошлого года безработица находится на уровне 4,1%. Руководители центрального банка ожидают, что в долгосрочной перспективе уровень безработицы будет почти на один процентный пункт выше.

Экономисты компаний ожидают, что благодаря изменениям в налоговой политике и росту государственных расходов безработица будет ниже, чем ФРС прогнозировала в прошлом году, и достигнет уровней времен войны в Корее. По их словам, пока неясно, как это отразится на инфляции и на финансовой стабильности.

Пока центральному банку не особенно удавалось остудить экономику, не спровоцировав рецессии.

"Это - рискованное дело, но они могут счесть, что это необходимо, поскольку налогово-бюджетное стимулирование начинается не вовремя", - сказал Перли.

По словам Пауэлла, если политика будет проводиться в соответствии с оглашенным в среду прогнозами, то к 2020 году она будет "умеренно сдерживающей". При этом он отметил сложность прогнозирования на столь длительный срок.

Руководители ФРС публикуют свои экономические прогнозы каждый квартал. Согласно последнему прогнозу, в следующем году инфляция превысит целевой уровень центрального банка, составляющий 2,0%, и в 2020 году останется выше него.

Центральный банк не внес изменений в свой прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок, и это означает, что в ФРС готовы терпимо относится к годовым темпам инфляции выше целевого уровня.

После неожиданного замедления инфляции в прошлом году, произошедшего вопреки прогнозам ФРС, в последние несколько месяцев рост цен несколько ускорился. Согласно предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, индексу цен расходов на личное потребление (PCE), в январе годовой рост цен составил 1,7%, тогда как без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители цены выросли на 1,5%.

Пауэлл в рамках пресс-конференции после заседания ФРС дал понять, что будет продолжать политику предыдущего председателя Джанет Йеллен. При этом он заявил о намерении проводить пресс-конференции по итогам каждого заседания центрального банка, чтобы улучшить коммуникацию регулятора с общественностью.

Тем не менее, Пауэлл заверил, что такие изменения не означают перемен в денежно-кредитной политике.

При Йеллен и ее предшественнике центральный банк делал значимые заявления относительно своей политики лишь по итогам заседаний с последующей пресс-конференцией.

Аналитики отметили прямые и краткие ответы Пауэлла на задаваемые ему вопросы. "Он очень хорошо справился, - сказал экономист JPMorgan Chase Майкл Фероли. - Он был осторожен, и мы не получили много новой информации, но при этом он не допустил ошибок".