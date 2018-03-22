Повышения ставки ФРС США будут давить на рубль в течение года

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Поэтапное повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в течение 2018 года будет давить на рубль, но вряд ли его обрушит, поскольку есть и позитивные для национальной валюты факторы, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также улучшил прогноз роста экономики США на 2018 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2019 год - до 2,4% с 2,1%. Прогноз инфляции на текущий год остался на уровне 1,9%. Прогноз безработицы понижен до 3,8% с 3,9%.

При этом Федрезерв сообщил, что по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году - до среднего уровня в 2,25%. На этих новостях курс доллара ускорил снижение, поскольку некоторые эксперты не исключали и дополнительного, четвертого повышения в этом году. Американская валюта сохранила отрицательную динамику и утром в четверг.

Как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 65 копеек, до 56,88 рубля, евро - на 22 копейки, до 70,19 рубля. Рубль проигнорировал повышение ставки ФРС и продолжил ориентироваться на нефть, подскочившую более чем на 3%.

Днем в четверг рубль стабилен - на уровне 56,9 против доллара и 70,1 к евро, следует из данных Московской биржи.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ

Не столько сам факт повышения ставки, сколько тенденция к долгосрочному росту, прогнозы аналитиков и риторика Федрезерва давят на рубль, считают опрошенные эксперты.

"Увеличение ставки ФРС на 0,25 пункта укрепит доллар по отношению к евро, рублю и другим валютам в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В первые же несколько дней после решения не стоит ждать быстрого роста, часто бывает даже обратный и нелогичный эффект – ослабление доллара, что и произошло к рублю и евро вчера", - комментирует начальник отдела по работе с клиентами АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Сергей Королев.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева также замечает, что сегодняшние торги показали, что рост ставки ФРС на рубль никак не повлиял, рубль крепок. Но если в долгосрочном периоде повышение ставки приведет к росту доллара, то для рубля это негативный фактор, и его курс может упасть, считает она.

В настоящий момент на курс национальной валюты основное влияние оказывает новое бюджетное правило, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы отправляются в резервы, и чрезмерно крепкий рубль сейчас не интересен ни в политическом, ни в экономическом смысле, добавляет аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Ведь при его сильном укреплении валютная выручка в рублях снизится, а это не выгодно ни экспортерам, ни государству, особенно в условиях сирийской операции и готовящихся инфраструктурных проектов, отмечает он.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ

Изменение ставки Банком России также влияет на курс рубля, отмечают эксперты.

Для российских фондовых площадок и национальной валюты важным днем будет пятница, когда Банк России огласит решение об уровне ключевой ставки, где она с большей долей вероятности будет понижена на 25 базисных пунктов, с нынешних 7,5% годовых до 7,25%, замечает Дроздов. Но пока привлекательность ОФЗ останется на приемлемом уровне, несмотря на снижение спреда со ставкой ФРС, и это не приведет к сильному ослаблению курса национальной валюты, считает он.

"Центральный Банк Российской Федерации планирует понижать ставку, что по аналогии ослабит рубль к мировым валютам. Вывод напрашивается один – в перспективе 10 лет доллар надо покупать. Что касается самой риторики главы ФРС – то здесь мы можем услышать дальнейшие планы по ключевым экономическим решениям и сделать соответствующие выводы для себя и своего портфеля", - советует, в свою очередь, Королев.

CARRY TRADE ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫГОДНЫ

Но есть и ряд факторов поддержки рубля. Так, операции carry trade с валютой, несмотря на повышение ставок ФРС и тенденцию к снижению ключевой ставки ЦБ РФ, по-прежнему остаются популярными у инвесторов, отмечают эксперты.

Сarry trade, на котором зарабатывают крупные игроки из США и Европы, остается выгодным при спреде не менее 6%, так что решение ЦБ РФ о ставке мы завтра очень ждем, отмечает Королев.

Директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов отмечает, что с января курс доллара к рублю снова не выше 61,3, при этом стоимость кредита малому бизнесу в Америке не сильно выше 4-6% годовых, а рубль за год стал на 7% дороже, что создаёт спрос на то, чтобы в соавторстве с гражданином США зарегистрировать малый бизнес в Штатах, привлекать там займы в долларах и вкладывать эти средства в рублевые инструменты с доходностями не меньше 7-10% в год.

"По мере повышения ставок ФРС такая возможность всё равно останется, так как снижение стоимости привлечения кредитов в России создаст более доходные варианты бизнеса, но вложить дешёвые доллары в рискованные проекты будет сложнее. Carry trade и ОФЗ останутся выгодны, так как в США ставка всего 1,75% и возможность получить заем под 4%-6%, а в России доходность вряд ли станет меньше 7% в ближайшее время, в то же время для нефти и "трежерис" позитивен прогноз повышения ставок три, а не четыре раза в этом году", - добавляет он.

"Изменение ставки ФРС вряд ли обрушит рубль по отношению к доллару и евро, так как в краткосрочной перспективе непокрытый паритет рисует нулевую доходность по парам доллар/рубль и евро/рубль при снижении ставки на 25 базисных пунктов в России и повышении ставки на 25 базисных пунктов в США", - резюмирует Крылов.

НЕПРОСТАЯ СВЯЗЬ

Наконец, действия американского финансового регулятора можно расценивать и как отражение общего оптимизма, который способен в том числе и повысить спрос на рубли, не исключают отдельные эксперты.

Связь изменения ставки и динамики доллара, скорее, идет через оценку состояния экономики, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Готовность регулятора повышать ставку означает, что экономика находится в хорошей форме, что должно привлекать инвесторов, рассказывает он. В результате более жесткая денежно-кредитная политика может способствовать укреплению валюты, но это относится, например, к паре доллар-евро, отмечает эксперт.

"В случае рубля связь несколько иная: хорошее состояние экономики США будет поддерживать и глобальную экономику, а значит, и сохранение высоких цен на нефть. Кроме того, это же способствует и улучшению отношения инвесторов к развивающимся рынкам", - заключает он.