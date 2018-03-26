Мавроди и национальный обман: почему россияне верят в финансовые пирамиды

МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Сегодня на 63-м году ушел из жизни в какой-то степени легендарный для России человек – Сергей Мавроди, легендарный со знаком минус, хотя, скорее, печально известный. Человек, незаурядный ум и финансовая грамотность которого, стали бедами для десятков миллионов россиян. Мавроди, с детства отличавшийся математическим складом ума и получивший хорошее техническое образование, в 1989 году зарегистрировал объединение "МММ" как кооператив, который продавал импортную оргтехнику. К 1992 году в структуру "МММ" входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и МММбанк. Именно в тот год "МММ" стала акционерным обществом открытого типа, вложение средств в которое обещало вкладчикам до 1000% годовых. Основатель МММ Сергей Мавроди умер в московской больнице

В течение следующих двух лет на российском телевидении была развернута широкая рекламная кампания АО "МММ", героем которой стал Леня Голубков, развивавший простые, наглядные и нарочито-примитивные идеи, близкие каждому человеку. В 1994 году Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов, бумаги компании мгновенно обесценились. Спустя пять лет с даты основания, в 1997 году, "МММ" была признана банкротом, так как действовала по принципу финансовой пирамиды или так называемой "схемы Понци", согласно которой прибыль старых участников пирамиды оплачивается деньгами новых.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты говорят, что общенациональный масштаб обман приобрел по нескольким причинам: во-первых, из-за тотальной финансовой безграмотности российского населения, которой фактически неоткуда было взяться, во-вторых, безоговорочной веры граждан СССР рекламе на телевидении, в-третьих, из-за полнейшего попустительства тогдашних властей и отсутствия законодательной базы. По мнению экспертов, Мавроди очень дорогой ценой научил людей быть осторожными на финансовом рынке, поэтому сейчас, хотя подобные пирамиды время от времени появляются, они не разрастаются до общенациональных масштабов, чему способствует также надзорная деятельность регуляторов.

Финансовая безграмотность

Первоначальный успех "МММ" связан с низкой финансовой грамотностью россиян, которые не смогли распознать в этом инструменте пирамиду, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "А привлекающим фактором стала высокая обещанная доходность. В таких обстоятельствах интерес к "МММ" был обеспечен. Через эту же схему прошли многие пирамиды", - замечает он. А отсутствие понимая, что высокая доходность сопряжена с высокими рисками, не позволяло гражданам правильно оценить свои вложения. "В результате, иногда в пирамиды, не только "МММ", люди несли последние сбережения, теряя в итоге все", - говорит аналитик.

В условиях высокой инфляции и низкой финансовой грамотности населения создание таких пирамид как "МММ" было неизбежным, полагает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Только в Волгограде было три крупных финансовых пирамиды. Для людей менее рисковых эта была "прививка" от различных схем финансовых мошенничеств. Но многие более рисковые продавали квартиры и машины, а затем заканчивали жизнь самоубийством", - напоминает он. СМИ сообщили о связи резкого роста биткоина с действиями Мавроди в КНР

Причины успеха "МММ" кроется в первую очередь в низком уровне финансовой грамотности и общем психоэмоциональном состоянии россиян, вырванных из привычного мира социалистической экономики крахом СССР, говорит заместитель генерального директора ГК "Финам" Ярослав Кабаков. "Они столкнулись с массой новых для себя явлений и понятий, оказались в ситуации разгона инфляции, девальвации национальной валюты, задержек зарплат и потребительской истерии, когда в одночасье разбогатевшие удачливые дельцы задавали завышенные стандарты жизни", - говорит он.

Успеху "МММ" способствовало сразу несколько факторов, говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. Во-первых, эта организация стала пионером, первой крупной финансовой пирамидой на постсоветском пространстве. Во-вторых, ее успеху способствовала достаточно качественная для своего времени, и очень активная рекламная компания. В-третьих, в то время не существовало законодательных ограничений на деятельность финансовых пирамид, и "МММ" действовала при попустительстве государства. "И важнейший фактор: населению только развалившегося СССР неоткуда было набраться финансовой грамотности. Очень много людей действительно верило, что возможна ситуация, когда "мы сидим, а денежки бегут", - говорит он.

Доверие рекламе

Люди, жившие в СССР, привыкли доверять рекламе из телевизора, поэтому то, что билеты "МММ" рекламировались на центральных каналах, было для них гарантией надежности, говорит Верников. "Телевизионная реклама действительно была талантлива, но крах пирамиды был неизбежен" - замечает он.

Исследования показывают, что даже в текущее время около 20% граждан подвержены агрессивному маркетингу разного рода "пирамид" и готовы вложить в них в среднем 50 тысяч рублей, говорит директор московского филиала "БКС Премьер" Руслан Мовсесян. "В условиях растущей экономики и остающейся на низком уровне финансовой грамотности населения "пирамиды" негативно влияют на инвестиционную активность граждан, вынуждая тех, кто уже пострадал от мошенников или же опасается пострадать, придерживаться максимально консервативных, осторожных моделей поведения", - говорит он.

Как распознать обман

Мавроди научил россиян вкладывать свои средства с осторожностью, хотя и высокой ценой, считает финансовый омбудсмен Павел Медведев. "Он очень дорогой ценой научил людей быть осторожными на финансовом рынке, но, конечно, безумной ценой. Общая осторожность увеличилась фантастическим образом — я с 90-го года наблюдаю финансовый рынок России и, конечно, произошел перелом. Все еще много людей, которые попадаются, но их на два порядка ниже", - говорит он, замечая, что в настоящее время финансовые пирамиды продолжают появляться, но их масштаб несравним с "МММ".

Обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации, без конкретного продукта; обещание прибыли за счет привлечения других людей; запутанный план выплат; отсутствие информации о топ-менеджменте; оффшорная регистрация – все это признаки финансовой пирамиды, перечисляет Мовсесян. "Самая главная мера защиты от финансовых пирамид – финансовая грамотность. Доходности выше 25% годовых вне какого-либо рынка, то есть на ровном месте, не возникают. Если вам предлагают гарантированный доход в несколько десятков или сотен процентов годовых, но не объясняют, как и на чем конкретно собираются для вас такую доходность заработать – вас с большой вероятностью заманивают в пирамиду", - поясняет он.

При этом предсказать, когда пирамида рухнет, практически невозможно, говорит Иосуб. "Как правило, у пирамид нет момента, когда она еще выплачивает деньги, но подает признаки будущих проблем. Обычно момент перехода от выплат к краху происходит внезапно, и не оставляет никаких шансов успеть "выскочить" из пирамиды тем, кто на это рассчитывал", - говорит он.

Распознать пирамиду обычно можно по обещаниям доходности, значительно превышающей средние ставки на рынке, соглашается с коллегами Кабаков, уточняя, что время существования таких систем индивидуально, зависит от активности продвижения, конкретной схемы. "Сейчас по сравнению с временами "МММ" законодательство и надзорные органы лучше приспособлены для борьбы с такими схемами, однако на низовом уровне в регионах периодически возникают пирамидки, пользуясь пробелами в законодательстве или сложностью контроля, собирающие значительные суммы с алчных и недостаточно грамотных людей", - говорит он.

Доля россиян, верно идентифицирующих финансовую пирамиду среди списка возможных сберегательных и инвестиционных инструментов, не меняется: их число не превышает 28% на протяжении последних десяти лет, говорит генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. "Другими словами, двое из трех россиян с высокой вероятностью могут стать жертвой финансовой пирамиды. Проблема усугубляется тем, что любые мошеннические схемы на рынке финансовых услуг стремительно адаптируются под рыночные, законодательные, а также технологические изменения", - перечисляет она, добавляя, что мошеннические схемы активно уходят в онлайн, где их сложнее выявлять и контролировать.

По ее словам, в особой зоне риска находится молодежь, которая технически грамотна, но не имеет практического опыта пользования финансовыми услугами, а также люди старшего поколения, которые только осваивают Интернет и склонны доверять "привлекательным" предложениям.

Все же после историй с "МММ", "Властелиной" и некоторыми другими пирамидами люди получили определенные знания и понимают, что в такой структуре можно потерять все, считает Зварич. "Плюс изменилось законодательство. Регулятор внимательно следит за всеми финансовыми организациями, не позволяя создавать пирамиды", - заключает он.