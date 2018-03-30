Кронпринц Саудовской Аравии хочет оказать дополнительное давление на Иран

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман призвал другие страны оказать на Иран экономическое и политическое давление для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Санкции “окажут дополнительное давление на действующий режим”, сказал кронпринц изданиюl на этой неделе.

Саудовская Аравия резко критиковала международную сделку, которую администрация Барака Обамы и главы других стран заключили с Ираном в 2015 году. В рамках сделки с Ирана были сняты некоторые экономические санкции в обмен на ограничение ядерной программы.

Под руководством принца Мухаммеда Саудовская Аравия ужесточила свои отношения с Ираном и призвала страны Ближнего Востока и Африки также ограничить взаимодействие с Тегераном, обвиняя власти во вмешательстве в дела арабского мира.

“Нам нужно добиться успеха для того, чтобы избежать военного конфликта”, - считает кронпринц, который сейчас стоит во главе Саудовской Аравии. “Если мы не преуспеем в наших текущих попытках, через 10-15 лет может начаться военный конфликт с Ираном”, - добавил он.

Иран после заключения ядерной сделки и падения “Исламского государства” укрепил свои силы на Ближнем Востоке, увеличив влияние в Сирии и Ираке. Кроме того, Иран, как предполагается, поставлял вооружение повстанцам из Йемена во время трехлетней войны с Саудовской Аравией.

Власти Ирана отрицают факт поставки вооружения в Йемен и обвиняют Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в регионе.

Отец 32-летнего кронпринца – король Салман – назначил его наследником престола в июне прошлого года, по факту сделав Мухаммеда главой Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп встретился с принцем Мухаммедом в Вашингтоне на прошлой неделе. Трамп угрожал выйти из ядерного соглашения и недавно назначил на важные должности политиков, выступающих с резкой критикой иранской сделки. В частности, президент США назначил Майка Помпео на должность государственного секретаря, а Джона Болтона – на должность советника по национальной безопасности. Между тем европейские союзники США настаивают на сохранении ядерного соглашения.

Саудовская Аравия и ранее применяла экономическое давление для достижения своих политических целей, но результаты таких действий были неоднозначными. Например, в королевстве временно вводили блокаду Йемена, что усугубило гуманитарный кризис в этой стране.

Вместе с тремя ближайшими арабскими государствами-союзниками Саудовская Аравия разорвала дипломатические узы и объявила экономический бойкот Катару. Катар, в свою очередь, отверг призывы блока стран во главе с Саудовской Аравией изменить курс внешней политики и принять такие меры как прекращение поддержки влиятельного на Ближнем Востоке исламского движения “Братья-мусульмане”.

Члены этой исламской организации, лидер которой был отстранен от власти в Египте во время военного переворота в 2013 году, говорят, что они против политического насилия и хотят демократической власти. Тем не менее в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии, эта группа признана террористической организацией.

“Организация ‘Братья-мусульмане’ – это инкубатор для террористов”, - заявил принц Мухаммед, - “Мы должны избавиться от экстремизма. Без экстремизма никто не сможет стать террористом”.

Саудовская Аравия во главе с принцем Мухаммедом, который также исполняет обязанности министра обороны королевства, является лидером военной коалиции, которая ведет войну в Йемене в течение трех лет. Война началась после того, как мятежники-хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, свергли правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади, признанное на международном уровне.

Попытка Саудовской Аравии ввязаться в войну при поддержке США вызвала волну критики, так как этот конфликт привел к гуманитарной катастрофе. Согласно данным ООН, на настоящий момент погибло примерно 10 000 человек, и в результате войны Йемен находится на грани массового голода.

По словам принца Мухаммеда, если бы Саудовская Аравия и союзники не начали военные действия в Йемене, это бы привело к еще большему кризису.

"Если бы мы на начали эти действия в 2015 году, Йемен был бы поделен между хуситами и Аль-Каидой", - сказал принц Мухаммед.

В настоящий момент в Йемене наблюдается эскалация напряженности. В минувшие выходные йеменские повстанцы выпустили несколько баллистических ракет по Саудовской Аравии, причем три из них были перехвачены в небе над Эр-Риядом. В результате атаки один человек погиб. Это был первый случай, когда ракетные удары со стороны Йемена причинили смерть среди населения в саудовской столице.

Кронпринц назвал эти атаки признаком слабости. "Они стремятся делать все возможное перед тем, как падут", - сказал он о хуситах.

Принц Мухаммед прибыл в США в том числе с целью продвижения более мягкого имиджа ультраконсервативного королевства, а также для привлечения международных инвестиций в свою страну.

Саудовская Аравия исповедует суннитский ислам, и социальные ограничения этой стране являются самыми жесткими среди других стран мира.

Теперь кронпринц стремится либерализировать общество. Скоро откроются кинотеатры, которые долгое время считались безнравственными, а в июне женщинам будет разрешено водить автомобиль. По словам принца Мухаммеда, на этом он не остановится.

"Мы не можем заставлять людей жить в Саудовской Аравии в таких агрессивных условиях. Текущая обстановка заставляет саудовцев покидать нашу страну, поэтому мы и хотим провести социальные реформы", - заявил принц Мухаммед. Помимо прочего, он стремится снизить зависимость королевства от нефтяных доходов.