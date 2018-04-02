Голосуют деньгами. Инвесторы приступили к выводу средств из РФ

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чистый приток капитала в РФ в последнюю неделю марта вновь сменился оттоком. Инвесторы за неделю по 28 марта вывели из фондов, ориентированных на российские активы, почти 74 млн долларов. Неделей ранее отмечался приток в 60 млн долларов, говорится в обзоре "Сбербанк КИБ". Аналитики ссылаются на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Они напоминают, что до этого чистый приток капитала в российские активы отмечался в течение пяти недель подряд. По итогам I квартала приток средств в Россию составил 2 млрд долларов, а в фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке – 345 млн долларов.

НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКА

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что иностранные инвесторы активно выводят средства из крупнейшего российского биржевого фонда VanEck Vectors Russia. За месяц, по оценкам агентства, отток составил 169 млн долларов, что является максимумом с июня. Агентство связало это с мерами Великобритании по отношению к России из-за "дела Скрипалей".

Эксперты призывают не драматизировать отток – хотя политическая нестабильность оказывает негативное влияние на инвесторов, этот эффект в значительной степени компенсируется позитивной динамикой нефтяных цен и выходом российской экономики из кризиса.

Бесспорно, обострение политической повестки в некотором смысле отразилось на настроениях инвесторов, комментирует руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "Однако мы видим, что негатив на рынках был достаточно сдержанным. Если он и определял повестку в краткосрочной перспективе, то далеко не факт, что продолжит определять и в дальнейшем", - сказал эксперт.

Отток капитала могло спровоцировать обострение геополитической напряженности вследствие "дела Скрипаля", согласна старший аналитик Альпари Анна Бодрова. "Сейчас понятно, что двусторонняя высылка дипломатов, скорее всего, только разминка стран в готовящемся противостоянии, следующей мерой влияния будет однозначно финансовая", - полагает она. Рынки очень чувствительны к подобным угрозам, даже если они носят пока только теоретический характер - как в варианте с запретом на работу клиринговых компаний.

Геополитика и отток капитала, связанный с уходом иностранных инвесторов из РФ, оказывают влияние на движение капитала, но не менее важны и другие факторы, считает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. "Среди главных - внешняя торговля, обслуживание долга и инвестиции. В условиях, когда иностранные рынки капитала остаются де-факто закрытыми для многих российских компаний, растет отток капитала, поскольку значительная часть внешнего долга не может быть рефинансирована новыми кредитами из-за рубежа и должны погашаться. Это, в частности, отражено и в статистике по внешнему долгу, который значительно сократился за последние 3-4 года", - указал он. Также на потоки капитала оказало влияние улучшение макроэкономической ситуации в РФ, что привело к росту объемов импорта.

НА МЕСЯЦ И НА ГОД

Говоря о среднесрочных перспективах, эксперты отмечают, что основное влияние будет иметь совокупность факторов, составляющих привлекательность России в глазах инвесторов. Есть момент здорового движения денег в экономической среде. Если появляется шанс заработать больше, капитал направляется именно туда. В России по-прежнему привлекательны ОФЗ, но инвестиции в рубль, например, больше не дают привычного профита. Капитал утекает туда, где можно заработать быстро и максимально просто, рассуждает Бодрова.

По мнению Сусина, к лету следует ожидать снижения активности инвесторов на российском рынке. Для этого есть ряд факторов, в частности, ожидания ослабления рубля на фоне ухудшения платежного баланса. Это может стать основанием для того, чтобы интерес к российским активам встал на паузу.

Более долгосрочный прогноз Центробанк, в чьи обязанности входит формирование прогноза по движению капиталов на долгосрочную перспективу, делает на весь текущий год. По мнению регулятора, отток капитала из РФ ожидается на уровне 19 млрд долларов, что на 3 млрд долларов выше прежнего прогноза.

ПЛЮС ИЛИ МИНУС

У экспертов на этот счет пока не складывается единого мнения. Бодрова напоминает, что прошел только один квартал 2018 года, и прогнозы по всему году строить пока проблематично. На текущий момент риском, который способен усилить отток капитала, является геополитика. Если риск будет реализован, уход капитала из России вырастет в несколько раз в сравнении с цифрами прошлого года. Пока базовым является вариант с оттоком в 2018 году в размере 20-45 млрд долларов, считает она.

"По моему прогнозу, который не учитывает возможность существенного ухудшения внешнеполитической ситуации, отток капитала в 2018 году может составить 27 млрд долларов, то есть несколько снизиться с уровня 31 млрд долларов в 2017 году. Основными факторами, которые обеспечат больший отток, чем приток капитала, будут обслуживание внешнего долга и восстановление торговли", - отметил Тихомиров.

По мнению Сусина, все будет зависеть от привязки к конкретной статистике. Если отталкиваться от данных, которые приводит "Сбербанк КИБ", то возможен и небольшой приток. Способствовать этому будет позитивная динамика нефтяных цен, которая формирует отношение инвесторов. Текущие цены в значительной мере обусловлены ожиданиями или опасениями относительно ближневосточных рисков, в них заложен определенный спекулятивный интерес. На деле ситуация с балансом спроса и предложения не так хороша, как можно предположить, исходя из ценовой динамики.

Многое зависит и от наших внутриполитических "раскладов" – прежде всего, от того, как будет сформировано новое правительство. Но поскольку здесь определенности нет, о влиянии этого фактора можно пока лишь гадать. К определяющим стратегию инвесторов макрофакторам относится динамика повышения ставок Федрезерва и снижения ключевой ставки ЦБ РФ. И там, и там рынок пока не ожидает активных пересмотров политики. Если же они произойдут, то окажут влияние на приток либо отток активов, заключил представитель Газпромбанка.