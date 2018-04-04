Китай и США все ближе к полномасштабной торговой войне

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Китай заявил об ответных мерах на объявленное ранее властями США намерение ввести торговые пошлины на китайские товары. Госсовет страны принял решение о введении 25-процентных пошлин на 106 наименований американского импорта. Речь идет о 14-ти категориях товаров, в которые попадают соевые бобы, самолеты, автомобили и химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 млрд долларов. При этом конкретные сроки не названы: де-факто пошлины вступят в силу в зависимости от того, когда США объявят свои даты.

Ранее Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение интеллектуальных прав на американскую продукцию. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 млрд долларов ежегодно.

Представители китайских властей не отрицают, что готовящиеся Вашингтоном торговые меры окажут на КНР влияние, но страна сможет это выдержать. Они также предупреждали, что адекватный ответ не заставит себя ждать. Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов, подтвердил в среду заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

В свою очередь, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что объявленные Китаем новые пошлины не угрожают американской экономике. "Китайские пошлины составляют около 0,3% нашего ВВП. Таким образом, это вряд ли можно назвать опасными для жизни действиями", - сказал он. При этом чиновник отметил, что меры Пекина "относительно пропорциональны" пошлинам, которые США планируют ввести против китайских товаров.

Тема может быть вынесена на разбирательство в формате ВТО – КНР официально обратился в организацию в связи с анонсированными США пошлинами. Евросоюз в этой связи пообещал проанализировать американские меры на предмет их соответствия правилам ВТО.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты указывают, что введение Китаем столь высоких пошлин на упомянутую продукцию оправданно - это самые доходные статьи рынка. "Китайская экономика стала замедляться. Ограничение импорта может дать и динамику роста на внутренний спрос, и возможность модернизации производства. Китай много лет занимается развитием сельского хозяйства, объемы производства товаров народного потребления таковы, что и химпром Китая нуждается в поддержке для развития инноваций. На автомобилестроении вообще завязано много заводов и смежных видов производства", - отмечает доцент кафедры экономики и статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он напомнил, что подготовка к подобным масштабным "проектам" со стороны США началась еще в 2016 году, когда, по данным министерства коммерции КНР, китайские экспортёры подверглись 20 торговым расследованиям, инициированным американской стороной. При этом их количество в годовом исчислении выросло на 81,1%.

При этом эксперты не верят, что новые пошлины будут введены в обязательном порядке. "Торговая война всегда связана с ответными мерами. Поэтому стороны пока осторожно обозначают те направления, по которым могут быть применены ограничения. Возможно, что данные объявления были сделаны в качестве приглашения к диалогу, и информация о закрытых переговорах между США и Китаем уже просочилась в прессу. Соответственно, применение торговых ограничений будет зависеть от хода данных переговоров", - рассуждает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Введение пошлин – вопрос торга, согласен Тимофеев. Если ситуация будет развиваться дальше, то, скорее всего, пошлины будут введены. Это зависит от того, насколько уступчивы будут стороны конфликта.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ РАЗГОРАЮТСЯ

Главная цель США – ликвидировать колоссальный дефицит торгового баланса, который, по словам президента Дональда Трампа, возник из-за того, что Вашингтон много лет назад проиграл торговую войну Пекину. "Сейчас у нас торговый дефицит в 500 млрд долларов в год и кража интеллектуальной собственности еще на 300 млрд долларов. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось", - написал он в Twitter. Выправление торгового баланса с Китаем было одним из его предвыборных обещаний, которое он сейчас пытается реализовать.

"Проблема, конечно, существует, но лежит она в области стоимости и производительности труда в США и Китае. Тем не менее, в американской администрации полагают, что Китай несправедливо демпингует на рынке", - указывает в этой связи Кочетков.

По его мнению, если консенсус не будет достигнут, то стороны вряд ли остановятся на приведённых списках товаров. Речь может пойти об ограничениях по поставкам редкоземельных металлов, за что давно критикуют Китай, о поставках авиатехники и прочего оборудования. Плюс к этому американская сторона добивается доступа на обширный китайский рынок финансовых услуг, что станет ещё менее возможным в случае эскалации торговой войны.

Введение пошлин может привести к затяжному противостоянию, согласен Тимофеев. "Трамп не разбирается в юридических моментах. Он не может избирательно вводить ограничения для всех, за исключением тех, у кого есть соглашение о свободной торговле. Торговые войны могут негативно отразиться на мировой экономике, так как именно развитие торговли было двигателем прогресса за последнее десятилетие. Кроме того, в условиях значительной интеграции экономик вопрос с реализацией уже созданной продукции по подписанным контрактам стоит достаточно остро", - напомнил он.

Рынки уже обеспокоены негативным развитием ситуации. Мировые цены на нефть в среду днем снижались более чем на 1% на фоне беспокойства трейдеров. Китайские биржи закрылись в минусе, просели и европейские индексы. Фьючерсы на фондовые индексы США падают в среднем на 1,5%.

КТО В ВЫИГРЫШЕ

Говоря о последствиях эскалации, эксперты полагают, что под ударом окажется целый ряд направлений, по которым и США, и Китай вынуждены будут искать новых партнеров. "В аэрокосмической отрасли, машиностроении, IT и телекоммуникациях Китай на американском рынке вполне может заменить Южная Корея", - считает Тимофеев.

"Если вспоминать историю, то в 20-30 годы XX века торговые войны между США и Европой привели к падению оборота торговли между двумя экономическими регионами на две трети. Соответственно, наиболее жёсткий сценарий предполагает существенное падение торговли между США и Китаем", - рассуждает Кочетков. Для определённых групп товаров это будет означать перераспределение рынков сбыта, или вовсе падение спроса на эти товары.

При этом торговая война между Китаем и США может быть выгодна для РФ. Повышение пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию создаст дополнительные преимущества для отечественных поставщиков продовольственных товаров. Если же дело дойдёт до заградительных пошлин на авиатехнику, РФ может предложить Китаю SSJ-100, а через пару лет и МС-21, который уже проходит испытания. Соответственно, лучшим вариантом действия для РФ будет оставаться в стороне, пользуясь возможностями для улучшения собственных позиций, заключил эксперт.