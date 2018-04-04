Отмена монополии РЖД улучшит сервис пассажирских перевозок

МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство внесло в Госдуму законопроект "Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок", который предлагает отменить монополию РЖД. Согласно документу, правительство намерено сформировать новую конкурентную модель ж/д перевозок "за маршрут", которая предусматривает проведение конкурсов на право заключения организационного договора. За счет реализации инициативы в правительстве ожидают повышения эффективности перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. СМИ: Частные перевозчики после 2021 г могут занять до 10% в секторе дальнего следования

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают инициативу правительства правильной. Хотя демонополизация отрасли выглядит трудоемкой, ее реализация поможет улучшить качество и сервис пассажирских перевозок. Государство сможет снизить субсидии для отрасли и, при росте мобильности пассажиропотока, даже увеличит доходы бюджета. При этом тариф на перевозку, скорее всего, либо вовсе не будет увеличен, либо будет увеличен незначительно.

Эффективность будет расти

Руководитель департамента корпоративных рейтингов НРА Наталья Соболева положительно оценивает инициативу правительства. "Если демонополизация будет осуществлена в соответствии с лучшими мировыми практиками, и реформирование ж/д перевозок будет прозрачным и носить законченный характер. То есть на рынке будет создана реальная конкуренция, а не ее видимость", - говорит она.

Теоретически инициатива позволит государству снизить субсидии ж/д отрасли, отмечает она, уточняя, что результат будет зависеть от успешности реализации планируемых изменений.

Руководитель управления машиностроения и транспорта "ВТБ Капитала" Елена Сахнова также считает демонополизацию железнодорожных перевозок правильной инициативой. "Инициатива очень правильная, но снижения тарифов в краткосрочной перспективе я бы ожидать не стала, в принципе, как и их повышения тоже, так как уже сейчас по цене железная дорога достаточно жестко конкурирует с авиаперевозчиками", - замечает Сахнова.

С появлением низкозатратных авиаперевозчиков конкуренция только усилилась. "В чуть более отдаленной перспективе снижение цен возможно за счет применения новых технологий. Однако, в краткосрочной перспективе однозначно улучшится сервис ж/д перевозок, включая более удобные временные слоты", - говорит она. Сейчас из-за отсутствия конкуренции внутри отрасли, как бы РЖД не старались, сервис остается на достаточно низком уровне, замечает эксперт.

За маршрут

Пассажирские железнодорожные перевозки сложно поддаются демонополизации, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Тем не менее подход "за маршрут" доказал свою эффективность в ряде развитых стран", - замечает он.

В Лондоне пригородными железнодорожными дорогами управляют многочисленные частные железнодорожные компании, приводит пример он. "Теоретически подобный подход за счет конкуренции позволит снизить дотации сектору, например, будет отменен нулевой НДС", - полагает он.

Стоимость железнодорожных билетов на отдельных пассажирских направлениях сравнима со стоимостью авиабилетов, что делает пассажирский транспорт менее конкурентоспособным на некоторых направлениях, говорит генеральный директор лизинговой компании "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. "Частные компании могли бы привнести на таких маршрутах операционную эффективность и достаточный уровень сервиса", - полагает он.

Соболева говорит, что модель "за маршрут" создает конкуренцию на рынке, что стимулирует перевозчиков улучшать качество услуг, оптимизировать расходы.

Цены и бюджет

На текущий момент трудно прогнозировать цены на билеты, говорит Соболева. С одной стороны, создание конкуренции на рынке пассажирских ж/д перевозок должно привести к снижению цен, так как конкуренция всегда ведет к улучшению качества и снижению цены, отмечает она. "С другой стороны, отрасль на текущий момент субсидируется, а в будущем государство планирует снизить или вообще отказаться от субсидий, что приведет к повышению цен с целью компенсации, получаемых ранее субсидий отраслью", - объясняет эксперт.

По ее мнению, более вероятно повышение качества услуг, комфорт вагонов, скорость поездов, и увеличение цены билета. "При этом значительный рост цен будет сдерживаться альтернативными видами транспорта, особенно на тех маршрутах, где присутствуют недорогие авиабилеты", - уточняет она.

Нигматуллин говорит, что в рамках конкурса можно выставить жесткие требования по загруженности и комфортности. "Но, учитывая потенциально более высокую себестоимость и снижение дотаций, вряд ли стоит ждать снижения тарифов для потребителей. Однако может быть отменена и их индексация", - рассуждает он. Многое, по его словам, в конце концов, будет зависеть от качества проведения конкурса организаторами.

Сахнова в свою очередь не исключает, что федеральный бюджет получит дополнительные средства, но только если существенно вырастет общий пассажиропоток. "Если ж/д заберет часть пассажиров у авиакомпаний – бюджет больше средств не получит. Если же за счет улучшения качества услуг, предложения более удобных временных слотов, а в последующем и снижения цены, ж/д повысит общую мобильность населения, то, конечно, бюджет получит дополнительные средства через налоговые отчисления, причем не только ж/д компаний, но и гостиниц, ресторанов, туристической отрасли", - заключает она.