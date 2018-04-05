Московская биржа раздвигает границы

МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Московская биржа намерена привлекать на свою площадку иностранцев. Как сообщает агентство Рейтер, уже к концу текущего года к торгам могут быть допущено около 50 американских маркет-мейкеров. Если решение будет принято, то на Мосбирже появится вечерняя сессия. При этом, торги не будут вестись непосредственно в Москве, Мосбиржа лишь предоставит механизм, который позволит брокерам покупать и продавать бумаги, торгующиеся на NASDAQ либо на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ввод торгов иностранными акциями на Мосбирже предоставит инвесторам качественный инструмент для долгосрочных вложений, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Так как речь не идет о листинге иностранных акций, а только о доступе к работе с ними на американских площадках, это позволит российским участникам законно работать на западном рынке. Западным же компаниям не придется брать на себя дополнительную нагрузку в виде отчетов по местным стандартам.

Инициатива облегчит работу инвесторов и может усилить конкуренцию столичной площадки с Санкт-Петербургской биржей, где подобный механизм уже давно работает. Ввод торгов также может способствовать возвращению российских капиталов в страну.

Качественный инструмент

По мнению руководителя учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павла Пахомова, Московская биржа опоздала с вводом торгов иностранными акциями на пару лет. По его словам, российский рынок акций сейчас находится в безнадежно депрессивном состоянии, и, судя по всему, это будет продолжаться еще достаточно долго. На рынке остались только мелкие спекулянты, а инвесторы и спекулянты средней руки, которые были основой российского рынка, уже несколько лет массово уходят на американский рынок. "Поэтому востребованность хороших инвестиционных инструментов в России как никогда велика. Поэтому – лучше поздно, чем никогда. И хорошо, что Московская биржа это поняла", - считает он.

Реализация инициативы принесет российскому инвестору качественные инвестиционные инструменты для долгосрочных вложений, замечает Пахомов. "Поскольку эти инструменты будут торговаться в долларах, то мы еще и получаем автоматическую защиту активов от обесценивания рубля. Кроме того, если эти акции будут торговаться на Московской бирже, значит их можно будет включать в ИИСы, их приобретение станет еще одним стимулом для "приучения" россиян к нормальным процессам инвестирования", - продолжает эксперт.

Сходная практика уже существует в России: на Санкт-Петербургской бирже торгуются около 300 акций, имеющих листинг в США, объем торгов составляет 10-20 миллионов долларов в день, напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Конечно, это несопоставимо с оборотом в фондовой секции Мосбиржи, где оборот 30-40 миллиардов рублей в день. Но спрос есть. Для частных инвесторов – это самый легкий, а главное, на 100% законный способ выйти на западные рынки", - говорит он.

Поскольку речь не идет о листинге акций иностранных эмитентов непосредственно на Московской бирже, то компаниям, чьи акции предполагается сделать доступными для торгов, не придется раскрывать информацию в соответствии с требования российского законодательства, в частности – публиковать отчетность по РСБУ, говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"На настоящий момент рассматривается лишь вариант организации технической возможности осуществлять сделки на американских биржах NASDQ и NYSE через Московскую биржу. Фактически торги будут осуществляться там, равно как и депозитарное хранение ценных бумаг и клиринг по сделкам на этих торговых площадках", – объясняет он.

Московская биржа лишь предоставит возможность выставлять заявки на покупку и продажу финансовых инструментов и по результатам этих сделок осуществлять собственные расчеты, это сугубо техническая вещь, говорит Коренев. "Что касается востребованности подобной услуги, то в этом сомневаться не приходится – есть достаточно значительная доля клиентов, интересующихся ценными бумагами зарубежных эмитентов и на настоящий момент вынужденных осуществлять операции с ними минуя Московскую биржу – через брокерские компании, предоставляющие соответствующие услуги", - объясняет аналитик.

Ценные бумаги корпораций, зарегистрированных в США, во владении иностранных, в том числе российских, инвесторов, за последние годы увеличились в цене с 2 триллионов долларов до 7,1 триллиона долларов, при этом их доля в стоимости компаний S&P 500 уменьшилась с 33% до 31,5%, говорит директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Это означает, что среди отечественных управляющих активами бывают люди с огромным капиталом под управлением, оригинально мыслящие, которые лучше знают, когда продать и купить ценные бумаги, которые котируются на Уолл-Стрит", объясняет он.

В настоящее время российские команды управляющих, которых не так уж и много, хотели бы привлечь больше средств под управление, и это обычно проще оформить внутри России, поэтому торги иностранными акциями упростят возвращение капитала в Россию и повысят волатильность на NYSE, считает он.

Москва или Питер

Список из 50 наименований компаний представляется на начальном этапе более чем исчерпывающим, считает Коренев. "Список бумаг, которые могли бы быть интересны отечественным инвесторам, особых вопросов также не вызывает – это наиболее ликвидные инструменты из первой сотни акций крупнейших мировых компаний", - отмечает он.

Будет логичным, если биржа запустит торги прежде всего акциями крупнейших американских компаний, прежде всего, входящих в индекс Dow Jones, соглашается Пахомов. "Санкт-Петербургская биржа уже прошла этот этап, и сейчас на бирже торгуются более 550 акций, в том числе все акции компаний, входящие в индекс S&P500", - говорит он.

Если же говорить об объемах, то ожидать какого-либо серьезного роста оборота при выводе на торги 50 акций не приходится, уточняет он. "Серьезный прирост оборотов на торгах на Санкт-Петербургской бирже был отмечен только после расширения круга торгуемых акций с 50 до 550. Средние обороты выросли как минимум в 10 раз. Так что 50 акций – это только начало долгого пути, и это работа на будущее", - говорит Пахомов. При этом прибыль ожидать в этом проекте на первых порах не стоит, замечает он.

По словам Ващенко, на Московской бирже гораздо больше участников, чем на бирже в Санкт-Петербурге. "Если Мосбиржа предложит торговлю в рамках Единого лимита участников торгов, то это будет очень удобно. Объемы, скорее всего, будут сопоставимы с СПб. Как сложится конкуренция этих площадок, пока сказать сложно", - говорит он.

По его словам, ситуация чем-то напоминает конкурентную борьбу площадок в 2000-х годах: с одной стороны, на питерской бирже больше бумаг, с другой, большинству инвесторов хватит и 50 акций, если среди них будут Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, Facebook. "Если биржа не промахнется со списком и сумеет решить технологические проблемы, то проект будет интересен. Возможно, даже часть ликвидности перетечет из российских бумаг в американские, но все-таки обороты будут в десятки и сотни раз меньше, чем по российским акциям", - заключает Ващенко.