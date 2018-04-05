Мессенджеры получат доступ к деньгам россиян

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Возможность переводить деньги с помощью мессенджеров станет доступна россиянам уже в 2019 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к ЦБ. Переводы через Тelegram, WhatsApp, Viber и другие будут организованы путем их интегрирования с платформой быстрых платежей, которые разрабатывает созданная при Банке России ассоциация "Финтех". Предполагается, что для осуществления операции будет достаточно телефонного номера, электронной почты или аккаунта в соцсети.

Конкретной информации о том, как будет работать система, пока нет. Сообщается лишь, что пользователи смогут переводить друг другу деньги, минуя мобильный и интернет-банкинг кредитных организаций. Достаточно будет лишь нажать соответствующую кнопку в мессенджере и набрать контакт, на который нужно направить сумму. Таким образом, мобильный и интернет-банкинг кредитных организаций получит конкурента, равно как и платежные терминалы.

Ранее о том, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в России и такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, говорил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов.

МЕССЕНДЖЕРЫ ВМЕСТО БАНКОВ?

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты находят в новации немало позитивных моментов. Мессенджеры становятся важной частью информационного пространства, а их аудитория уже насчитывает сотни миллионов человек.

От расширения их функционала выиграют и сами мессенджеры, которым нужны способы монетизации аудитории, и их пользователи, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Леонид Делицын. "И WhatsApp, и Telegram уже заявили, что станут платёжными системами. Пользователям мессенджеров это удобно - они потенциально сэкономят время, поскольку не придётся открывать мобильный или онлайн-банк, не придётся ломать голову над интерфейсом этого банка, можно будет просто нажимать ещё одну кнопку в привычном окружении", – рассуждает он.

При этом, по мнению экспертов, ожидать полного исчезновения с рынков платежных терминалов и традиционных банковских сервисов не стоит. Не зная подробностей о том, что в конечном итоге из себя будет представлять данный сервис, сложно оценить возможные последствия для банковского сектора, но в глобальном смысле, учитывая широту спектра банковских услуг, влияние, скорее всего, существенным не будет, полагают они.

Терминалы останутся, хотя, может быть, станут не столь часто использоваться, считает Делицын. Что касается банков, обслуживающих массового клиента, то им, конечно, не хотелось бы, чтобы WhatsApp или Telegram создали альтернативные финансовые организации, поэтому для них могут быть выгодны партнерские отношения. К примеру, не исключено, что счет клиента в банке может быть привязан к его аккаунту или номеру телефона.

Однако при этом мессенджеры могут начать играть чрезмерно важную роль в бизнесе банков. Крупнейшие банки в этой ситуации замещения банка финансовыми технологиями, скорее всего, устоят, а небольшие уйдут в нишевые сервисы, полагает представитель "Финам".

Наличие возможности перевода денежных средств и осуществления платежей через мессенджер может в какой-то мере потеснить отдельные банковские и не только сервисы, предоставляющие в настоящее время подобные услуги, согласен замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. "Вопрос в том, как технически будет реализована данная возможность - какие будут разрешены суммы переводов, кому можно будет переводить средства, какие комиссии будут взиматься, как и где можно будет внести деньги для перевода и т.д. В целом, на наш взгляд, говорить о вытеснении действующих сервисов преждевременно, но в любом случае услуга может стать дополнением к существующему перечню возможностей осуществления переводов и платежей", - считает он.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Не менее важная тема – обеспечение безопасности денежных переводов как с точки зрения защиты средств граждан, так и для недопущения противозаконных действий – отмывания денег, финансирования терроризма и т.п. По мнению специалистов по кибербезопасности, все будет зависеть от самой платформы, на которой будет работать мессенджер. Написать достаточно безопасное приложение в ограниченный срок можно, но проконтролировать защищенность итоговой системы на всех уровнях, начиная от аппаратного обеспечения и заканчивая ПО, гораздо сложнее.

В целом крупные системы обмена сообщениями неплохо защищены от взлома платформы целиком, однако всегда сохраняется возможность использовать уязвимости частного характера, которые кроются в "человеческом факторе". Мошенники пользуются этим достаточно часто. Так, в ходе недавнего сбоя Telegram им удалось заработать почти 60 тысяч долларов, устроив рекламную акцию с ненастоящего аккаунта основателя мессенджера Павла Дурова в Twitter. От его имени была объявлена "промоакция", обещавшая пользователям возможность выиграть криптовалюту, пожертвовав сравнительно небольшой суммой.

Риски и информационной безопасности? и ряд других рисков, в том числе касающихся легализации, возникают и при переводе средств через мессенджеры, согласны эксперты. "Вопрос в технической реализации и регулировании со стороны государства данного процесса", - считает Полухин.

Делицын, в свою очередь, напоминает о других рисках, в частности, о том, что искусственный интеллект может анализировать информацию о наших переводах, чтобы, к примеру, предложить адресную рекламу. Возможно и ее использование в других целях, о которых аудитории не сообщают.

"Обычный банк не может принести нам столько урона, поскольку база его клиентов намного меньше, что миллиардная абонентская база WhatsApp. Кроме того, как показывает свежая история с Facebook, компания не смогла предотвратить использование 87 млн пользователей в целях, которые теперь, задним числом сочли предосудительным (агитация за Трампа)", - напомнил он. Более того, в момент утечки Facebook вряд ли считала, что в этом использовании что-то было неправильно. Она просто искала способ заработать, и английская аналитическая фирма, предложившая деньги за заполнение анкет выглядела перспективным партнёром.

Таким образом, при всех плюсах использования мессенджеров в качестве способа перевода денег необходимо решить массу связанных с этим вопросов. Это потребует времени, сил, средств, анализа со стороны законодателей и экспертов, и лишь после этого идея начнет обретать реальные очертания.