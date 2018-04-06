Роскомнадзор и Telegram встретятся в суде

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор в пятницу подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Судебное разбирательство, по мнению экспертов, может затянуться на год. Однако окончательное решение суда о блокировке мессенджера приведет к его краху в России, несмотря на существующие средства обхода блокировки, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Заблокировать популярный мессенджер Роскомнадзор потребовал после отказа Telegram предоставить ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Срок предоставления ФСБ ключей истек 4 апреля. Силовики заявляют, что Telegram активно пользуются террористы при координации своих атак, в частности экстремисты держали связь через него при подготовке теракта в петербургском метро в прошлом году (погибли 15 человек).

В Telegram в свою очередь считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы". При этом в президентском Совете по правам человека заявляли, что по просьбе правозащитников Telegram "в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты с инструкциями по подготовке терактов", и призывали не блокировать мессенджер.

Юристы намерены подготовить возражения по иску Роскомнадзора. Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев сообщил РИА Новости, что готов посодействовать Telegram и подготовить для суда экспертное заключение о невозможности исполнения предъявленных требований. Мариничев также выразил готовность инициировать разработку поправок в закон, который требует от организаторов распространения информации, в частности, мессенджеров предоставления ключей шифрования.

БЫСТРО ЛИ ОТКЛЮЧАТ TELEGRAM?

Одномоментно заблокировать Telegram, по мнению экспертов, не получится. "Эту историю при желании можно растянуть на год при использовании прав, которые законодательство предоставляет участникам судебного разбирательства", - сказала агентству "Прайм" адвокат Людмила Айвар. По ее словам, по закону срок рассмотрения иска - два месяца, и, хотя этот срок часто не соблюдается, судьи стараются не сильно нарушать его и укладываются в полгода.

"Во время рассмотрения бывает много отложений - истребование доказательств, экспертизы, кто-то не пришел, кто-то заболел - получаем 4-6 месяцев. Потом у судьи 10 дней на написание мотивировочной части решения - этот срок очень часто нарушают, но будем исходить из добропорядочности судьи. Потом месяц для подачи апелляционной жалобы - ее можно направить по почте: пока дойдет, пока назначат к рассмотрению - еще месяца два", - отметила адвокат.

Впрочем, существует возможность заблокировать Telegram и до решения суда. "Роскомнадзор может обратиться с ходатайством о применении до решения суда обеспечительных мер - временной блокировки", - пояснила Айвар.

ЧИНОВНИКИ НАЙДУТ НОВЫЙ МЕССЕНДЖЕР

В Кремле, комментируя ситуацию, отметили удобство Telegram как мессенджера, но напомнили о необходимости соблюдать российские законы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден", и в случае блокировки в Кремле будут искать альтернативу Telegram.

"Если суд вынесет решение о блокировке Telegram, то в этот же момент все чиновники мгновенно перестанут им пользоваться. Это огромный пласт пользователей, которые формируют репутацию сервису. Никакие средства обхода блокировки не имеют смысла, так как будет известно мгновенно, что данный чиновник пользуется запрещенным сервисом. Мгновенно потеряют финансирование Telegram-каналы политической направленности", - считает Клименко.

По его мнению, потеря основной аудитории приведет к краху мессенджера в России.