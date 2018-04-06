Замедление экономики еврозоны представляет проблему для ЕЦБ

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Экономика еврозоны замедляется, что затрудняет Европейскому центральному банку задачу по отказу от мер денежно-кредитного стимулирования и повышению процентных ставок, сообщает Dow Jones.

В начале 2018 года экономическая ситуация в еврозоне была довольно позитивной после того, как в 2017 году европейская экономика показала наилучшие результаты за десять лет, опередив США по темпам роста.

Тем не менее, в последние несколько недель экономические данные стран валютного союза были несколько более слабыми, чем ожидалось, что сигнализирует о замедлении роста ВВП в 2018 году.

Эти признаки замедления экономики являются аргументом в пользу позиции президента ЕЦБ Марио Драги, который считает, что центральному банку следует осторожно подходить к сворачиванию стимулирующих мер, в частности, масштабной программы покупки облигаций, известной как количественное смягчение (QE). Другие же представители ЕЦБ, такие как президент центрального банка Германии Йенс Вайдман, хотят уже в скором времени перейти к повышению процентных ставок.

Замедление европейской экономики может быть не таким уж существенным. Большая часть индикаторов указывает на продолжение роста ВВП, хотя и более медленными темпами. Такое развитие событий все же разочаровывает, поскольку еврозона все еще восстанавливается после мирового финансового кризиса, и некоторые страны валютного союза по-прежнему имеют высокий уровень госдолга и повышенную безработицу.

Неожиданностью стали опубликованные в пятницу слабые экономические данные Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Согласно официальному отчету, в феврале промышленное производство в стране сократилось на 1,6% по сравнению с январем, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ждали роста на 0,3%.

Кроме того, неожиданным снижением отметились розничные продажи и индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, который отслеживает активность в производственном секторе и сфере услуг. Индикаторы доверия европейских потребителей и компаний тоже снижались.

Падение экономических индикаторов отчасти обусловлено временными факторами, которые не окажут негативного влияния на рост ВВП в ближайшие месяцы. Например, замедление деловой активности было в некоторой степени обусловлено необычно холодной погодой в Европе.

Снижение промышленного производства в Германии в феврале произошло из-за забастовки членов профсоюза IG Metall, которая завершилась соглашением с работодателями, поэтому дальнейшие перебои в работе производственного секторе маловероятны.

Индексы PMI, однако, указывают на более долгосрочную проблему: компаниям в еврозоне не хватает определенных ресурсов и квалифицированных работников, а значит европейская экономика не может сохранять текущие темпы роста на протяжении длительного времени.

Многие экономисты считают, что годовые темпы роста ВВП еврозоны, при которых экономика не будет перегреваться, составляют всего 1%. В прошлом году экономика выросла на 2,3%, поэтому некоторое замедление представляется вполне естественным.

"В 2017 году экономика росла темпами существенно выше потенциала, - сказал Жан-Мишель Сикс из Standard & Poor's. – Теперь приходится расплачиваться за это. Я считаю, что годовые темпы роста ВВП стабилизируются в районе 2%".

Неожиданно стремительное восстановление экономики еврозоны в 2017 году было по большей части обусловлено внешними факторами. В прошлом году по всему миру наблюдался рост капиталовложений, который стимулировал мировые торговые потоки, оказав поддержку европейскому производственному сектору.

В руководстве ЕЦБ спорят относительно того, насколько быстро необходимо сворачивать стимулирующие меры, введенные в период финансового кризиса.

Одна группа руководителей, поддерживающая президента ЕЦБ Драги и главного экономиста центрального банка Петера Прета, не хочет слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, предупреждая, что темпы годовой инфляции в еврозоне по-прежнему остаются замедленными в районе 1,4%. В рамках выступления в прошлом месяце Драги указал на ряд рисков для экономики региона, которые могут привести к дальнейшему замедлению роста цен. К этим рискам относится вероятность мировой торговой войны и усиление евро.

Другие же руководители, возглавляемые Вайдманом, считают необходимым воспользоваться экономическим ростом для перехода к более "нормальной" денежно-кредитной политике. Вайдман в прошлом месяце говорил, что ожидания рынка относительно первого повышения ставок ЕЦБ в 2019 году не "являются совершенно нереалистичными". Он утверждал, что более высокие ставки дадут центральному банку "больше пространства для действий в случае ухудшения экономической ситуации".