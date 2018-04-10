Вывод капиталов из-за рубежа в российские офшоры может быть опасен

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти России начинают обсуждать меры по минимизации последствий новых санкций США. Так, по данным газеты "Ведомости", в стране могут создать две территории со специальным экономическим режимом и признаками офшора. Одна из них будет расположена в Калининграде, другая на противоположном конце страны – дальневосточном острове Русский. Предполагается, что там будут оказывать содействие оказавшимся под ограничениями бизнесменам и компаниям. Соответствующий законопроект обсуждался уже давно, и американское санкционное ужесточение лишь активизировало его принятие. Госдума может одобрить документ уже этой весной.

По данным издания, проект позволит перенести бизнес в эти офшоры быстро и без выплаты дополнительных налогов с зарубежных доходов, при этом его правовая форма сохранится. Резиденты получат статус международной предпринимательской компании и смогут не раскрывать часть сведений. Возможен особый режим для проведения сделок и соглашений акционеров, деления долей участия. Могут быть отменены и некоторые валютные, корпоративные, а также налоговые правила ведения бизнеса.

Ранее многие эксперты отмечали, что в условиях жесткого санкционного давления перед властями РФ стоит задача вернуть значительную часть тех средств, которые порой неправедным способом были заработаны и выведены за рубеж и находятся в различных офшорных зонах, на каких-то личных счетах, в трастах. Для этого предлагалось, в частности, использовать технологию блокчейн, чтобы гарантировать анонимность вложений. В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину.

Помочь и не навредить

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, оказание экстренной помощи попавшему под санкции крупному бизнесу – мера необходимая как с точки зрения сохранения источников дохода государства, так и исходя из того, что в крупных компаниях работает большое количество людей. Однако эта помощь не должна быть безоглядной, в противном случае, она может привести к злоупотреблениям со стороны бизнеса. По словам члена совета московского отделения "Опоры России" Станислава Супрунова, ее следует оказывать не лично бизнесменам, а предприятиям, причем, в строгом соответствии с их конкретными экономическими проблемами.

"Нельзя обоснованную помощь подменять потоком общего финансирования данных компаний, отменой для них всех налогов, а также их социальных обязательств. Это не только принесёт ущерб стране, но и приучит крупный бизнес решать за счет государства все свои проблемы", - считает он.

В свою очередь, профессор кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В.Плеханова Константин Ордов напоминает о репутационных рисках. "В мире четко прослеживается курс на деофшоризацию, да и у нас в России мы приняли ряд законов и требуем деофшоризации от бизнеса и элит. Подобное развитие ситуации во внутренней и внешней политике может послужить невольным поводом к оттоку некоторой части капитала из России", - сказал он.

Как организовать офшор

Вообще офшоры – довольно опасная форма организации экономической деятельности, весьма удобная для нечистых на руку бизнесменов, желающих просто уйти от налогов или отмыть грязные деньги, констатируют эксперты. Поэтому важно при открытии данных территорий со специальным режимом принять и некоторые ограничительные меры, считают они.

По словам Супрунова, во-первых, необходим фильтр при допуске компаний на эти территории. Нужна вовсе не политика "открытых дверей", а именно принцип помощи пострадавшим. Причем допущенные компании должны быть обязаны покинуть эти площадки сразу же, как только появятся условия для их возвращения в общий режим налогообложения.

Во-вторых, все компании, работающие на условиях данных "экономических территорий", не должны получить право осуществлять массовые увольнения сотрудников или отказываться от социальных обязательств. Также естественно ограничить или даже временно закрыть возможность вывоза капитала как для данных компаний, так и, лично, для их владельцев. Разумеется, вся работа по созданию экономических указанных площадок должна быть совершенно открытой для населения. Лишь в том случае помощь попавшим под санкции крупным компаниям будет по-настоящему народным проектом.

В процессе минимизации последствий кризиса для частных российских компаний было уместно поднять вопрос о том, что получат от этого налогоплательщики, считает Ордов. Возможно, одним из решений в текущих экономических условиях могло бы стать установление эффективного механизма перехода собственности на рыночных условиях, которого, к сожалению нет. Очевидно, что алюминиевые заводы никто не увезет из России, да и остальные производства тоже. Несмотря на внешние факторы, нам важнее всего сконцентрировать усилия на развитии внутреннего финансового рынка, а также смягчении финансовой политики Минфина и более активной линии поведения министерства экономического развития, заключил он.