МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. "Ростех" и Renault завершили второй этап докапитализации "АвтоВАЗа" AVAZ, в результате чего доля основного акционера - голландской Alliance Rostec Auto B.V. выросла с 64,6% до 83,5%, окончание всего процесса финансового оздоровления предприятия намечено на октябрь, когда "Ростех" спишет 20 миллиардов рублей долга завода перед госкорпорацией, говорится в сообщении "Ростеха".

"Ростех и Renault завершают докапитализацию "АвтоВАЗа" стоимостью более 107 миллиардов рублей. В результате сделки российский автопроизводитель получит активы, очищенные от долгов на указанную сумму. Взамен СП "Ростеха" и Renault - Alliance Rostec Auto B.V. - увеличил долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%. Заключительный этап запланирован на октябрь 2018 года - еще порядка 20 миллиардов рублей будут внесены "Ростехом" на уставные цели "АвтоВАЗа" без увеличения доли в уставном капитале", - говорится в сообщении "Ростеха".

Представитель госкорпорации пояснил, что речь идет о списании "Ростехом" оставшихся 20 миллиардов рублей долга "АвтоВАЗа" перед госкорпорацией из 51 миллиарда. Большая их часть (30,7 миллиарда) была конвертирована в акции, которые по закрытой подписке выкупил Alliance Rostec.

"В настоящий момент реализован второй этап докапитализации, предусматривающий конвертацию долгов "АвтоВАЗа" на общую сумму 61,4 миллиарда рублей в акции. В его рамках "Ростех" и Renault переуступили в пользу Alliance Rostec Auto B.V. права требования по долгам автопроизводителя - на 30,7 миллиарда рублей каждый. Взамен альянс стал участником закрытой подписки на новые акции "АвтоВАЗа" такой же стоимостью", - уточняется в сообщении.

В результате сделки доли в голландском СП распределились следующим образом: 61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху, пояснил представитель госкорпорации.

"Это крупнейшая в истории российского автопрома сделка, которая поэтапно длилась несколько лет. Меры, принятые совместно с французскими партнерами, призваны помочь обновлению "АвтоВАЗа". Фактически более 100 миллиардов рублей инвестировано в развитие завода и бренда Lada. Сегодня вы видите, как меняется модельный ряд завода, ощутимо меняется качество его активов. На выходе мы намерены получить промышленного лидера в полном смысле слова - крепкое конкурентоспособное производство с востребованной продукцией", - отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

ПРОЦЕСС ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ

Акционеры "АвтоВАЗа" с осени 2016 года проводят поэтапное финансовое оздоровление компании. В конце 2016 года компания провела размещение 2,9 миллиарда акций и привлекла 26,141 миллиарда рублей. Главные акционеры приобрели 1,654 миллиарда акций за 14,89 миллиарда рублей, а еще 1,25 миллиарда акций за 11,251 миллиарда рублей купила Renaissance Securities (входит в ИК "Ренессанс Капитал", принадлежащая группе "Онэксим" Михаила Прохорова), она стала владельцем 24,09% обыкновенных акций компании, доля Alliance Rostec размылась до 64,6%.

Затем из отчета Renault стало известно, что Alliance Rostec также инвестировал в финансовый инструмент стоимостью 180 миллионов евро "в значительной степени обеспеченный долей в "АвтоВАЗе", а заем на эту инвестицию Alliance Rostec получил от Renault. При учете данного инструмента доля Alliance Rostec в "АвтоВАЗе" возрастает до 88,69%, что дает возможным полагать, что речь идет о пакете, купленном Renaissance Securities в декабре 2016 года.

На втором этапе докапитализации, весной-летом прошлого года, "АвтоВАЗ" начал допэмиссию 9,25 миллиарда обыкновенных акций номиналом 5 рублей за бумагу, которые размещаются по закрытой подписке по цене 10,3 рубля за штуку в пользу основного акционера предприятия - Alliance Rostec Auto. Срок размещения был продлен до 2018 года.

Предполагалось, что большая часть этой допэмиссии будет оплачена займами, выданными "АвтоВАЗу" со стороны "Ростеха" (51 миллиард рублей) и Renault (34 миллиарда рублей).

Чистый убыток "Автоваза" по МСФО за 2017 год сократился в 4,6 раза по сравнению с 2016 годом, до 9,7 миллиарда рублей.