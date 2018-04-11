Сенаторы США предупредили главу Facebook о возможности новых норм для технологической сферы

ВАШИНГТОН, 11 апр - ПРАЙМ. Конгрессмены во вторник с пристрастием допросили гендиректора Facebook Inc. по поводу подхода компании к защите личной информации и дали понять, что готовы начать новый этап в надзоре за технологическими гигантами, сообщает Dow Jones.

Марк Цукерберг в ходе многочасовых подробных расспросов постарался примириться с недовольными, раскаявшись в своих ошибках и спокойно давая ответы на сложные вопросы. При этом 33-летний миллиардер осмотрительно не давал обещаний серьезно изменить принципы работы платформы и подход к продаже рекламных мест.

Цукерберг признал, что Facebook чувствует себя ответственной за публикации на своей платформе.

"Создавать инструменты недостаточно. Нужно убедиться, что их используют во благо, – сказал он. – Это значит, что нам сейчас нужно занять более активную позицию по контролю над экосистемой".

Финансовые рынки остались довольны тем, что Цукерберг смог постоять за себя перед заполненным Сенатом. Акции компании завершили сессию с ростом на 4,5%.

В начале первого из двух дней слушания сенаторы раскритиковали Цукерберга за недостаточную прозрачность и неоднократно заявили о недовольстве тем, как Facebook разбиралась со скандалами с нарушением тайны личной информации миллионов пользователей.

Сенаторы не сошлись во мнении по вопросу, вызывающему наибольший страх у технологической отрасли, – сводному законодательству по защите данных пользователей. Однако они как никогда прежде создали четкие предпосылки для дальнейших действий правительства.

Цукерберг признал, что государственное регулирование может принести пользу, учитывая недавно возникшие проблемы с ложными новостями, вмешательством в выборы и разжиганием ненависти. "Интернет приобретает все большее значение и, думаю, главный вопрос состоит в том…что представляет собой правильное регулирование?", – сказал он.

Цукерберг указал на готовность к некоторым из возможных государственных мер, в том числе к требованиям к прозрачности, касающимся использования данных, предписаниям по контролю пользователей за собственными данными и к защите инноваций.

Но при этом он намекнул, что технологическая отрасль будет противиться законодательным решениям, которые, как она сочтет, будут заходить слишком далеко. Как он пояснил, "нам все же надо позаботиться о том, чтобы компании могли внедрять нововведения", а иначе США рискуют отстать от других стран, в особенности от Китая.

Сенаторы коснулись ряда моментов, вызывающих все большие опасения у общественности, в том числе вопросов защиты данных и проблемы недостаточной прозрачности, а также главенства Facebook в сегменте социальных сетей.

"Не думаете ли вы, что у вас монополия?", – спросил сенатор-республиканцец от Южной Каролины Линдси Грэм. Цукерберг ответил: "У меня определенно нет такого ощущения".

Наконец, Цукерберг не обещал внести изменения в основы строения платформы и в бизнес рекламы, в том числе в подход, при котором компания полагается на личные данные пользователей для демонстрации целевой рекламы в новостной ленте. Вместо этого Facebook пообещала более жестко обеспечивать соблюдение своей политики.

Цукерберг также заметил, что часть проблем, которые связаны с современными технологиями, возможно, будет реально устранить с помощью других технологий, в особенности с помощью искусственного интеллекта. Однако позднее в ходе слушания он признал, что технологические риски еще недостаточно хорошо известны.

Он, судя по всему, был хорошо готов к вопросам, но многие сенаторы отнеслись к его словам скептически. Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь сказал, что возмущен разговорами о том, должна ли была Facebook заметить неправомерный переход данных к Cambridge Analytica. Он сказал, что, не выявив проблему, компания, возможно, нарушила соглашение с Федеральной торговой комиссией (FTC).

В 2012 году Facebook договорилась с комиссией, что будет запрашивать у пользователей разрешение на сбор персональных данных и передачу их другим сторонам. FTC сейчас проверяет, нарушила ли Facebook условия этого соглашения при передаче данных миллионов пользователей компании Cambridge Analytica, участвовавшей в предвыборной кампании Трампа.

Цукерберг добавил, что Facebook "содействует расследованию" специального советника Роберта Мюллера насчет вмешательства России в выборы 2016 года.