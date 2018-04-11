Протоколы заседания ФРС раскроют взгляды ее руководителей на экономику и динамику ставок

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. В среду ФРС опубликует протоколы прошедшего 20-21 марта заседания Комитета по операциям на открытом рынке, которые прояснят прогнозы руководителей центрального банка на 2018 год. На заседании в марте они проголосовали за повышение диапазона ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта, до 1,5%-1,75%, сообщает Dow Jones.

Новые прогнозы, опубликованные после заседания, указали, что ФРС может ускорить темп повышения ставок, чтобы после 2019 года остудить рост экономики.

Протоколы будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу. Они раскроют взгляды ее руководителей на экономику и динамику процентных ставок. Вот на что следует обратить внимание в протоколах.

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

В марте руководители ФРС прогнозировали ускорение роста экономики и снижение уровня безработицы в этом и в следующем году благодаря принятым в декабре изменениям в налоговой политике и одобренному в феврале увеличению расходов бюджета.

Протоколы могут содержать более подробную информацию о том, какого воздействия на экономику руководители центрального банка ожидают от этих изменений, особенно в тот период, когда, по их мнению, экономика уже работала в полную силу.

В протоколах следует искать сигналы о том, что руководители ФРС, которые раньше выступали за то, чтобы не повышать ставки слишком рано, стали меньше беспокоиться о слишком низкой инфляции. Руководители центрального банка хотят обеспечить устойчивость экономики, чтобы при этом ускорение роста не спровоцировало резкого роста инфляции и создания мыльных пузырей, что заставило бы их сильнее сдерживать активность.

СИММЕТРИЧНОСТЬ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

Руководители ФРС подчеркивали, что установленный ими целевой уровень инфляции 2% - не потолок. Вышедшие в марте экономические прогнозы усиливают их мнение о том, что целевой уровень симметричен, то есть они одинаково не хотят как его превышения, так и того, чтобы инфляция была ниже этого уровня.

Судя по этим прогнозам, руководители центрального банка ожидают, что базовая инфляция, измеряемая предпочитаемым ими индикатором, повысится как минимум до 2% к 2020 году.

Они просигнализировали, что в 2020 инфляция может немного превысить целевой уровень. Протоколы могут дать дополнительную информацию о том, как ФРС будет управлять таким превышением и как долго.

ДИНАМИКА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Из 15 членов Комитета по операциям на открытых рынках 12 ожидают, что в 2018 году ставки будут повышены три или четыре раза, причем число ожидающих трех и четырех повышений равно. Большинство руководителей ФРС также прогнозируют, что в 2019 году ставки будут повышены не меньше трех раз.

Вопрос состоит в том, в чем они видят риски для своих ожиданий, то есть какова вероятность ускорения или замедления роста экономики относительно прогноза. В заявлении ФРС по итогам заседания сказано, что риски представляются примерно сбалансированными.

Протоколы также могут показать, начинают ли руководители центрального банка переосмысливать такую риторику, так как, возможно, некоторые из них видят риск превышающего прогноз роста. "В последние месяцы перспективы экономики улучшились", - сказано в заявлении по итогам мартовского заседания.

НАПРЯЖЕННОСТЬ В ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Руководители ФРС без энтузиазма восприняли введение пошлин и других ограничений в торговле со стороны президента Дональда Трампа, но и критиковали эти шаги относительно сдержанно. В основном они заняли выжидательную позицию и пока не решили, как можно отреагировать мерами денежно-кредитной политики на напряженность в торговых отношениях.

Возможно, в протоколах руководители ФРС более ясно просигнализировали о своих мнениях по поводу пошлин и других подобных мер. Еще важнее инвесторам знать, как они будут реагировать в случае усиления напряженности.

ИЗМЕНЕНИЯ

В марте заседание ФРС впервые прошло под председательством ее нового главы Джерома Пауэлла, и инвесторов интересует, готовятся ли какие-либо изменения политики.

На своей первой пресс-конференции в качестве председателя центрального банка Пауэлл сказал, что "тщательно обдумывает", следует ли встречаться с журналистами чаще. Сейчас глава ФРС проводит пресс-конференции после каждого второго заседания, и в последние годы ключевые заявления о политике делались только на таких пресс-конференциях по итогам заседаний.

Возможно, в протоколах будет отражено мнение руководителей центрального банка о вероятных изменениях в порядке информирования.

Протоколы также могут раскрыть содержание других долгосрочных дискуссий, например, о том, следует ли рассмотреть изменения порядка инфляционного таргетирования.