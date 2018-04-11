Как ЦБ защитит рубль от обвала и бегства инвесторов

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Падение рубля, с которого началась текущая неделя, продолжилось и в среду, причем российская валюта вновь протестировала значимые психологические отметки. В начале дня евро поднимался выше 80 рублей, доллар пытался дотянуться до 65 рублей. Позже рубль несколько отыграл позиции, однако в середине дня после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон использует в Сирии новые и "умные" вооружения, падение усилилось. Доллар подскакивал до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро – до 80,5 рубля - максимума с марта 2016 года.

Геополитика является главным фактором падения российской валюты. На новые санкции против российских бизнесменов и их компаний накладываются опасения по поводу напряженности в Сирии. Эксперты все чаще говорят о высоком риске прямого военного конфликта между Россией и США в этой ближневосточной стране, а заявления Трампа о том, что Москве следует готовиться к ракетной атаке американцев, лишь добавляют "масла в огонь". На этом фоне стабильно дорожающая нефть, которая уже приближается к 72 долларам за баррель, полностью игнорируется рынком.

Прогнозы

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты скептически комментируют возможность отката в ближайшее время валютных курсов к уровням хотя бы недельной давности. "Доллар по 65 рублей и евро по 80 рублей – новая реальность, в которой нам предстоит жить", - уверен старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Текущие санкции к России со стороны США – самые жесткие с 2014 года и, похоже, этим дело не ограничится. Западные инвесторы сокращают позиции в российских облигациях, что создаёт давление на рубль, пояснил он.

Никакой паники на рынке не наблюдается, вероятно, потому, что курсы доллара и евро уже близки к максимумам, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Напряженность возрастет при приближении пары USD/RUB к отметке 66. По моему мнению, это уровень, при достижении которого усилится отток международных инвесторов с российского рынка", - говорит он.

Не исключено, что российская валюта еще немного просядет, но обновления исторических максимумов по доллару и евро эксперты пока не ожидают. Напомним, что последние рекорды составляли 76 рублей за доллар США и 88 рублей за евро в феврале 2016 года "Российская экономика относительно стабильна и накопила достаточные валютные резервы. 460 млрд долларов – этого точно хватит, чтобы расплатиться по внешним долгам", - уверен Ткачук.

Вероятность еще большей просадки рубля зависит от того, будет ли ЦБ предпринимать определенные действия (к примеру, валютные интервенции), чтобы не допустить паники, считает Ващенко. Промедление может привести к неконтролируемому росту курса. Тогда пожар быстро погасить уже не удастся, и рубль долго не вернется к прежним уровням.

Действия ЦБ

При этом дефицита валютной ликвидности на рынке пока не ощущается, рассуждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Он напомнил, что во вторник банки впервые после более чем месячного перерыва воспользовались привлечением валютной ликвидности у Банка России через операции "валютный своп". Однако объем привлеченных средств (64,3 млн долларов) оказался минимальными по сравнению с предыдущими периодами повышенного спроса на валютную ликвидность за последние годы. Не ощущается дефицита валютной ликвидности и через призму рублевых ставок по внебиржевым валютным свопам.

"Это свидетельствует о нежелании участников расставаться с валютой в девальвационный период и одновременной необходимости проведения расчетов в рублях. В частности, во вторник банки закрывали очередной период усреднения обязательных резервов, а уже в пятницу пройдут предварительные платежи, открывающие налоговый период. Кроме того, ряд участников рынка, вероятно, испытали потребности в рублевой ликвидности из-за резкого падения стоимости залоговых ценных бумаг", - отметил эксперт.

В этой ситуации ЦБ вынужден действовать осторожно в плане изъятия рублевой ликвидности, хотя более агрессивные действия в данном плане могли бы помочь в стабилизации курса, считает он. С момента начала резкого ослабления рубля Банк России практически не увеличил объемы абсорбирования рублевой ликвидности, а сегодня и вовсе решил не проводить операции "тонкой настройки", хотя в систему возвращается почти 500 млрд рублей, размещенных на день вчера.

По мнению Кравченко, несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, кратковременное затишье новостного фронта могло бы быть использовано экспортерами для продажи валютной выручки перед налоговым периодом и другими участниками рынка для фиксации прибыли. Более того, текущая ситуация, по-видимому, внесет коррективы в денежно-кредитную политику ЦБ, что, как минимум, поддержит рублевые ставки, возвращая интерес зарубежных инвесторов.