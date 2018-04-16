Выиграют ли российские фармкомпании от запрета американских лекарств

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. В пятницу, 13 апреля, лидеры фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Документ предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США.

Самый громкий отклик в России вызвал пункт 15, статьи 1 законопроекта, который касается американских лекарств. "Запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах", - сказано в проекте закона.

Фармстатистика

По данным ФТС, импорт фармацевтической продукции в Россию в 2017 году составил 10,8 млрд долларов, или 4,8% от всего объема импорта. По данным компании DSM Group, доля американских препаратов на российском рынке в 2017 году составила 9,9%, их оборот оценивается в 130,3 млрд рублей.

Запрет не коснется лекарств, которые не производят в России и которые не имеют на нашем рынке аналогов. По некоторым оценкам, это примерно 90 препаратов, объем продаж которых в 2017 году составил около 37 млрд рублей, или около 28% всех лекарств из США в России. Таким образом, под запрет могут попасть 72% американских препаратов, которыми сейчас лечат россиян.

В СМИ уже появился перечень лекарств, которые могут запретить к ввозу. Из 230 американских препаратов запретить могут лекарства для лечения муковисцидоза "Артра", "Элапраза", "Пульмозим", противоэпилептическое средство "Лирика", аналог природного прогестерона "Дюфастон", препарат от насморка "Тизин", вакцину от пневмококка "Превенар 13", вакцину против ВИЧ "Исентресс", а также препарат "Виагра".

Директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова сказала агентству "Прайм", что говорить о конкретных препаратах слишком рано, сначала нужно дождаться принятия закона и постановления правительства РФ с перечнем конкретных препаратов.

Реакция на проект

Реакция на возможный запрет ввоза лекарств последовала незамедлительно. В частности, директор "СПИД Центра" Антон Красовский написал в своем телеграм-канале: "У кого-то отберут виагру, а вот у онкологических больных, у диабетиков, у людей, живущих с ВИЧ и гепатитами, готовятся отобрать жизнь". Он перечислил ряд передовых лекарств, которых может не оказаться в России после введения запрета. Все это вероятней всего заменят так называемыми "аналогами" - препаратами схожего действия и никого не будут волновать побочные реакции, считает Красовский.

Специалисты же отмечают, что необходимо подождать, что будет дальше с законопроектом. Если его все же примут, то перечень лекарств, попадающих под запрет, будет определять Минздрав и Минэкономразвития. С учетом возможной смены состава кабинета министров, это может произойти не скоро.

"Есть основания полагать, что это сейчас такая "пугалка", я не верю, что это произойдет завтра", - охарактеризовала возможность принятия законопроекта Завидова.

По ее словам, если закон примут, то многое будет зависеть от условий. "Если запрет будет повальным - это будет очень страшно. Если запретят только препараты, дженерики которых есть на нашем рынке, это будет просто страшно", - считает Завидова. По ее словам, наша фармацевтическая промышленность не позволяет говорить о возможности полноценной качественной замены иностранных препаратов, включая американские.

Завидова считает, что запрет ударит по самым больным пациентам, где значимость лекарственной терапии очень высока. "С насморком мы как-то переживем запрет", - сказала Завидова. А что касается прорывных препаратов, которые, к примеру, позволяют полностью избавиться от гепатита С – это будет серьезный удар, добавила она.

Конкретные лекарства, которые подпадут под запрет, Завидова назвать не решилась, полагая, что все будет зависеть от действий российских властей.

Преференции отечественным производителям

Может ли запрет на ввоз иностранных лекарств подстегнуть российскую фармацевтическую индустрию, как это было после запрета ввоза сельхозпродукции.

Запрет на ввоз американских лекарств никак не отразится на разработке новых препаратов в России, считает старший научный сотрудник Института биоорганической химии РАН Игорь Чернов. В институте под руководством академика Евгения Свердлова разрабатывают инновационный онкопрепарат "АнтионкоРАН", которому только предстоит пройти испытания. "Доклинические и клинические испытания нового лекарства стоят очень дорого, это десятки и сотни миллионов рублей", - сказал Чернов агентству "Прайм". Запрет на ввоз иностранных препаратов и вывод на рынок отечественных - это не связанные вещи, считает ученый. "Нас лимитирует только финансирование", - сказал он.

Научный специалист лаборатории компании "Скиф"- разработчика инновационных инсулинов - Орхан Зейналов считает, что после запрета некоторые российские препараты, возможно, станут более конкурентными на рынке. Однако, по его мнению, вовсе без американских лекарств обойтись нельзя, поскольку в России их не производят. Зейналов выразил надежду на то, что это будет учтено в перечне препаратов, который подготовит правительство РФ.

При этом некоторые эксперты полагают, что новым законом могут воспользоваться лоббисты, чтобы протолкнуть на рынок свои лекарства. "В условиях ограничения конкуренции допущенные до кормушки получат некий бонус. Если в России будет только один производитель зеленки и активированного угля, он все равно получит бонус, а все заболевания будут лечить только зеленкой и активированным углем", - считает Завидова.

А еще можно вместо американских лекарств заваривать кору дуба и пить "Боярышник", как советует зампред Госдумы Петр Толстой.