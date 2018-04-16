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Экономика РФ испытала на себе "эффект торможения"


Экономика
  • #Финансовый прогноз
    © fotolia.com, Sergey Nivens

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэкономразвития констатировало замедление ВВП РФ в начале года. Согласно обнародованным в понедельник данным обзора "Картина экономики за апрель", оценка экономического роста в феврале ухудшилась до 1,3% с 1,5%, в январе - до 1,7% с 1,9%. Прежние цифры были озвучены в марте.

Промышленность подкачала

Как отмечает министерство, из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. Именно замедление промпроизводства, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, оказало влияние на показатели. "Судя по всему, важным драйвером замедления ВВП выступило ухудшение ситуации в обрабатывающей промышленности. Так, в феврале темпы роста опустились до 1,9% год к году против январских 4,7%. Падает значение индекса PMI в промпроизводстве, но пока он все еще остается выше порогового уровня 50, сигнализирующего об увеличении экономической активности", - рассуждает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. 

Замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов также связывает это с замедлением промпроизводства. В январе рост показателя составлял 2,9%, а в феврале – 1,5%. Поскольку доля промпроизводства в общем объеме ВВП – примерно четверть, то данное замедление дало спад примерно в 0,35 процентного пункта, что мы и наблюдаем, поясняет эксперт.

Он напомнил, что Минэкономразвития пересматривает свои прогнозы в зависимости от поступления новых данных, и обычно они сначала носят предварительный характер. "Например, по январю не сразу поступили данные по оптовой торговле, они могли повлиять на показатели. По февралю тоже могут быть внесены какие-нибудь коррективы. Поэтому для того, чтобы делать окончательные выводы, нужно дождаться данных за первый квартал", - отметил он.

Промпроизводство в РФ в январе-октябре выросло на 5,1%, в октябре на 3,6%Промпроизводство в РФ в I квартале выросло на 1,9%
 

Обозначенные изменения не носят кардинальный характер, однако замедление темпов роста экономики налицо, указывают эксперты. По мнению Нигматуллина, на экономику все более сильное влияние оказывает ограничение добычи в рамках ОПЕК+. Сказываются геополитика и низкий внутренний спрос – таргетирование инфляции способствует стимулированию сбережений.

Эффект торможения

Что касается более долгосрочных прогнозов, то, по данным Минэкономразвития, оперативные индикаторы в марте свидетельствуют о продолжении роста экономики темпами, близкими к наблюдаемым в январе-феврале. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает ускорение роста ВВП в 2018 году до 2,1%, однако эксперты сомневаются, что его удастся достичь в нынешних условиях. 

По словам Нигматуллина, после восстановительного роста в 2017 году экономика РФ вновь натолкнулась на ограничения, диктуемые структурой институтов. "Вероятно, в подобных условиях, даже без учета эффекта ОПЕК+, жесткой монетарной политики и неравномерности госрасходов (например, на оборонный сектор) темпы роста реального ВВП не могут превышать 1,5-2% в долгосрочной перспективе. Собственно, 1,5-2% год к году –  наш прогноз динамики ВВП в 2018 году на текущий момент", - отметил он.

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Налицо общее замедление экономической активности, которое продолжится на фоне неопределенной экономической ситуации и снижения балансовой прибыли предприятий, рассуждает Миронов. По его мнению, это в итоге выведет нас на более скромные темпы, нежели в прошлом году, когда рост ВВП составил 1,5%. Не следует забывать, что тогда важную роль играл фактор запасов – предприятия наращивали объемы выпуска продукции, благодаря общему оптимистичному настроению в первом полугодии. В этом году оптимизма не наблюдается, да и оснований для него нет – новые санкции, обвал рубля, геополитическая напряженность и другие факторы скорее способны вызвать пессимистичные настроения.  

Для того чтобы достичь хотя бы 1,5-процентного роста, надо компенсировать выпадающий фактор запасов, а для достижения положительной динамики год к году необходим еще более впечатляющий рывок. Однако, учитывая объективные факторы, не следует ожидать значительного движения вперед, роста спроса на кредиты со стороны предприятий и повышения потребительской активности. Скорее и бизнес, и население предпочтут осторожную тактику – можно ждать роста сбережений, а не расходов. В этой ситуации рост ВВП не превысит 1-1,5% по итогам года, делает вывод Миронов.

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