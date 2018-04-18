Титановые страсти: почему РФ продолжит поставлять титан в США

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российское правительство решило не использовать запрет на поставку титана из РФ в США в качестве ответной меры на санкции, введенные Белым домом против российских бизнесменов и компаний. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, такой запрет негативно бы сказался на российском монополисте титанового рынка - корпорации "ВСМПО-Ависма".

По мнению аналитиков, опрошенных агентством "Прайм", российские власти решили не усугублять и так довольно напряженные отношения с Америкой, а также не рушить выстроенную схему работы монополиста отечественной титановой отрасли, который производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

На прошлой неделе председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин объявил, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing. В свою очередь "ВСМПО-Ависма" заявила, что прекращение поставок титана для Boeing в случае такого решения негативно отразится на российской титановой отрасли.

Уйти легко, вернуться трудно

Начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов говорит, что российские власти решили не эскалировать конфликт с США. "Россия не хочет громко хлопать дверью в отношениях с американцами, да и перспектива фактического ухода с рынка отраслеобразующего предприятия, на котором занято 20 тысяч человек, власти не особо радует", - сказал он. По его мнению, в случае радикальных контрсанкций "ВСМПО-Ависма" потребовалась бы господдержка.

Запрет в первую очередь негативно бы отразился на бизнесе российской компании, соглашается генеральный директор по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "У компании Boeing в отельных моделях самолетов доля российского титана достигает 40%. Уйти с рынка легко, но затем твое место займут конкуренты и вернуться обратно будет сложно", - поясняет он.

Кроме того, если бы РФ прекратила поставки титана в США, государству нужно было придумывать замещающие программы, чтобы поддержать "ВСМПО-Ависма", замечает Верников. А это очень сложно сделать для производителя титана, так как титан, во-первых, дорог в производстве, во-вторых, его сферы использования довольно ограничены в РФ. "Чтобы поднять производство титана в нашей стране, нужно ускоренно развивать авиацию, производство медицинских инструментов. Все это требует времени", - говорит он, напоминая, что правительство и так уже взяло на себя обязательство помогать санкционному "Русалу".

Скрытый лоббизм

Никто в здравом уме не ограничивает собственный экспорт, который приносит существенную выручку, соглашается с коллегами аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Хотя в числе клиентов "ВСМПО-Ависма" есть еще и европейский производитель авиатехники Airbus, но Boeing – это крупный и значимый клиент, с которым компания ведет тесное сотрудничество с 2000 года. Также кроме валютных поступлений "ВСМПО-Ависма" обеспечивает работой десятки тысяч граждан РФ как на своих производствах, так и на смежных.

"Столь же важным является и то, что сотрудничество с Boeing является скрытым лоббистским резервом влияния на политику администрации США", - считает Кочетков. Достаточно вспомнить, что при бывшем президенте США Бараке Обаме были попытки ограничить сотрудничество РФ и США в космической сфере, но тогда NASA предупредило о катастрофических последствиях, и администрация Белого дома отказалась от своих планов.

По его словам, для Boeing потенциальные ограничения привели бы к временным трудностям, пока не были бы найдены альтернативные поставщики. "В долгосрочной перспективе это означало бы потерю значимого рынка без возможности вернуть его обратно", - поясняет он. Аналогичная участь может случиться с любой другой сферой, где решат ограничить экспорт.

"Можно играться с тарифами на полет американских авиакомпаний над Россией, можно увеличивать налоги на вывоз капитала или устанавливать заградительные пошлины для поставок продукции недружественных государств при наличии 100% аналогов в РФ, но нельзя ограничивать свой собственный экспорт, так как от этого пострадают, прежде всего, сами граждане РФ", - заключает аналитик.