Рубль останется под давлением и не вернется на прежние уровни

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что не ожидает в ближайшее время возврата российской валюты к уровням начала апреля 2018 года. По его мнению, восстановиться рублю не даст переоценка западными фондами политических рисков инвестирования в российскую экономику. При этом поддержку национальной валюте оказывает высокая цена на нефть, чем обусловлено поступательное движение рубля после провала, связанного с новыми американскими санкциями в отношении России.

"Западные фонды переоценили политические риски в отношении инвестирования в Россию. Вот эта переоценка, уменьшение этих лимитов - это фундаментальный, это уже серьезный показатель. Поэтому рубль не восстановился окончательно. Мы видим, что процесс идет. Он инерционен, к сожалению, он связан с сохранением санкций. И раз эта переоценка произошла, вернуться в ближайшие дни или два-три месяца вряд ли придется, вот к предыдущим позициям", - сказал Кудрин.

По словам главы ЦСР, цена на нефть является "более фундаментальным показателем", и когда утихнет шумиха вокруг последних санкций, рубль "должен вернуться к более своим объективным показателям". Кудрин подчеркнул, что снижение российской валюты стало последствием "исключительно слухов и эмоций".

Серьезного укрепления доллара не будет

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", согласны с мнением Кудрина. Новые санкции США против России вызвали некоторый отток капитала с российского рынка, что не могло не сказаться на национальной валюте. Этот процесс может продолжиться и в дальнейшем, особенно учитывая ожидание новых запретительных мер со стороны Запада, на которые инвесторы вновь способны отреагировать достаточно бурно. Однако серьезного укрепления доллара по отношению к рублю ожидать не стоит, считают эксперты.

"Я с Кудриным вполне согласен. Посмотрим, как будет дальше, но санкции и их ожидание, конечно, давят на рынок", - сказал профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов.

Он подчеркнул, что диапазон колебаний рубля и поведение рынков пока оценить достаточно сложно. После введения новых санкций иностранные инвесторы занервничали и "некоторый не очень большой отток капитала" был заметен. Результатом стало изменение курса национальной валюты. Минэкономразвития, по его мнению, оценивает рубль в районе 50-60 за доллар при этих уровнях нефти, но, объективно, макросреда поменялась из-за санкций. Поэтому возвращения к прежним показателям ожидать не стоит.

Шибанов полагает, что рубль может оставаться в интервале 55-65 даже при такой высокой цене на нефть. Существенные условные сверхприбыли нефтяных компаний, по его словам, изымаются Минфином через налоги. Министерство, согласно бюджетным правилам, выходит с покупками на валютный рынок для того, чтобы пополнять свои резервные фонды. И объемы этих покупок довольно велики.

"Поэтому даже в ситуации, когда кажется, что, вроде бы, нефть высокая, и мы получаем от экспорта много валюты, эта валюта почти не влияет или слабо влияет на курс по итогам. Бюджетное правило ограничивает это влияние", - пояснил Шибанов.

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе иностранные инвесторы уже выходили на российский рынок с покупками. Но длительность этого процесса, опять же, зависит от политических решений. Сложно сказать, сколько будет стоить доллар в ближайшее время.

"С точки зрения подхода, насколько он должен быть: 57 или 65, это совершенно не очевидно. Мы видели притоки на прошлой неделе в наши фонды. И облигации, и акции покупались иностранными инвесторами. Важно понимать, что этот эффект может быть кратковременным. И если придут новые санкции какого-то вида, то инвесторы могут отреагировать бурно", - добавил Шибанов.

Эксперт подчеркнул, что придерживается достаточно консервативной точки зрения и считает, что средний рыночный курс за 2-3 недели является "относительно равновесным".

Санкции и высокая цена на нефть компенсируют друг друга

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин считает, что многие инвесторы и игроки, которые работают с Россией, находятся сейчас в стадии выжидательного режима.

"Они ждут какого-то заключения, консультаций юристов, риск-менеджеров по поводу работы с российскими инструментами, определения объемов, возможных продаж, на всякий случай. По мере того как будут появляться отчеты, будут проводиться заседания советов директоров фондов, инвестиционных комитетов, которые будут претворять это в жизнь", - сказал он.

Шеин уверен, что в сложившейся ситуации продажи российских активов наверняка еще будут. Соответственно продавцы будут получать рубли, и конвертировать их в доллары. Это значит, что спрос на американскую валюту еще будет, будет и движение по ней.

"Вряд ли оно будет сильным, поскольку очень маловероятно, что все эти компании в один момент получат рекомендации, и в один день бросятся продавать рубли и покупать доллары. Это будет размазано во времени, но именно поэтому будет какое-то время, может быть несколько месяцев, сохраняться спрос на иностранную валюту", - уверен Шеин.

С точки зрения ограничений сверху, до какого уровня может вырасти доллар - зависит от Центробанка, добавил эксперт. ЦБ всегда может вмешаться и поставить верхнюю грань на рынке.

Высокие цены на нефть на мировом рынке в настоящее время обеспечивают России положительное сальдо торгового баланса. Кроме того, отметил Шеин, из-за роста курса доллара импортные поставки будут сокращаться. "Спрос на импорт будет меньше. Это значит, что торговый баланс и, как следствие сальдо текущих операций вырастет и будет положительным. Будет сохраняться приток иностранной валюты в Россию. Которая будет обмениваться на рубли", - сказал эксперт.

Два этих фактора будут уравновешивать друг друга, и скорее всего, мы увидим колебания на валютном рынке. Они будут больше, чем, скажем, за последние несколько лет, но вряд ли это выльется в сильное укрепление доллара, считает Шеин.