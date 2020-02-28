ЛОНДОН, 28 фев — Dow Jones. Великобритания и Евросоюз готовятся к месяцам напряженных переговоров, излагая свое видение взаимоотношений после Brexit, которое у сторон абсолютно не совпадает. Между Британией и ЕС начались первые разногласия о сотрудничестве после Brexit

Переговоры начнутся в понедельник. Великобритания и ЕС будут пытаться договориться о том, как вести торговлю и сотрудничество в будущем. Британцы начали нагнетать давление заранее, заявив, что соглашение (охватывающее огромный спектр вопросов — от пошлин на товары до использования рыболовных угодий, обмена данными и взаимодействия в сфере безопасности) должно быть готово до 1 января 2021 года.

Обозначая на этой неделе свои переговорные позиции, обе стороны выбрали жесткую линию.

Представители ЕС заявили, что Великобритания должна будет соблюдать базовые стандарты блока, если не хочет столкнуться с пошлинами и квотами на импорт в Евросоюзе. Британский премьер-министр Борис Джонсон изъявил желание, чтобы Великобритания устанавливала собственные правила, отметив, что готов ради этого терпеть пошлины.

В четверг Джонсон поднял планку еще выше, заявив, что его правительство хочет, чтобы общие контуры сделки были согласованы к июню. По его словам, Великобритания готова отказаться от продолжения переговоров, если к указанному времени в них не будет наблюдаться прогресса.

"Что бы ни происходило, правительство не будет обсуждать какие-либо договоренности, которые не предусматривают наличие у Великобритании контроля над собственными законами и политической жизнью", — говорится в заявлении о переговорной позиции британского правительства.

Аналитики считают, что компромисс между сторонами возможен, но переговоры, вероятно, будут носить конфронтационный характер и могут закончиться безрезультатно.

"Обе стороны должны приготовиться к заключению достаточно ограниченного соглашения", — говорит директор Обсерватории торговой политики Великобритании Университета Сассекса Алан Уинтерс.

Если Великобритании и ЕС не удастся заключить сделку, то им придется торговать на условиях Всемирной торговой организации, предполагающих двухстороннее введение пошлин на определенные группы товаров. В частности, ЕС будет взимать пошлину в размере 10% за импорт британских автомобилей. Британия в 2021 годуможет снять антидемпинговые пошлины на ряд товаров из России

Предстоящие переговоры станут редким примером деглобализации, продемонстрировав, что происходит, когда страна начинает возводить барьеры для своего крупнейшего торгового партнера.

В конечном итоге переговоры будут сводиться к поиску простого компромисса, а именно — того объема экономических неудобств, которые стороны готовы терпеть ради защиты собственного суверенитета. Уровень интеграции экономик Великобритании и ЕС настолько высок, что поиск этого баланса будет неизбежно сопряжен с политическими осложнениями.

Великобритания официально покинула ЕС в январе, однако соглашение о ее разводе с Евросоюзом предполагает сохранение между сторонами прежних отношений как минимум до конца 2020 года. За это время сторонам предстоит договориться об условиях будущего сотрудничества.

Чтобы оказать давление на ЕС, Великобритания собирается одновременно вести переговоры о торговле с США, переговорная позиция в которых будет представлена британским правительством в понедельник.

Для Джонсона вызов заключается в том, чтобы отшвартовать Великобританию от ЕС, не потопив при этом ее экономику. За 47 лет членства в ЕС британские компании привыкли к беспрепятственному перемещению капитала, товаров и людей по всей Европе. Чем бы ни закончились переговоры, после введения процедур контроля ситуация на британской границе будет более напряженной, чем раньше.

На ЕС приходится 46% экспорта Великобритании. Крупные компании предупреждают, что нарушение работы цепочек поставок после Brexit ударит по прибылям и понизит эффективность производства. Вопрос в том, будут ли дополнительные издержки настолько высоки, чтобы вынудить британские компании переводить производство в ЕС, или правительству Великобритании все же удастся сохранить беспрепятственный доступ к европейскому рынку.

С момента референдума 2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Великобритании сократился. Неспособность договориться о нулевых пошлинах может урезать британский экспорт на 14%. При этом, согласно результатам недавнего исследования ООН, даже при заключении стандартного соглашения о торговле экспорт Великобритании в ЕС может сократиться на 9%. Британия намерена заключить торговую сделку с США на взаимовыгодных условиях

Представители ЕС заявляют, что не могут предоставить Великобритании обширный доступ к торговой зоне блока, если страна не будет соблюдать соответствующие стандарты. В Евросоюзе обеспокоены, что соблюдение менее строгих стандартов в сфере экологии, охраны труда и качества продуктов даст британским компаниям преимущество перед компаниями ЕС. Опасения связаны также с перспективой того, что, освободившись от ограничений ЕС на государственное субсидирование, Великобритания начнет активно субсидировать определенные отрасли. Между тем Джонсон ранее заявлял, что Великобритания не имеет никакого желания снижать стандарты в сфере экологии или охраны труда.

Потенциальные проблемные зоны уже начинают проявляться. В частности, Великобритания хочет проводить ежегодные переговоры относительно доступа к своим территориальным водам и квот на вылов рыбы, тогда как ЕС к июлю хочет заключить многолетнее соглашение.

Великобритания хочет сохранить доступ к ЕС для своего финансового сектора, тогда как в Брюсселе этот доступ готовы предоставить только при условии полной синхронизации Великобританией соответствующего законодательства с законодательством ЕС. Евросоюз хотел бы, чтобы Великобритания соблюдала европейские законы о защите персональных данных, но британское правительство планирует от них отказаться.

Пока сложно сказать, смогут ли Великобритания и ЕС преодолеть разногласия за отведенное для этого время. Великобритании еще предстоит исполнять условия той сделки, которая была согласована Джонсоном с ЕС в прошлом году.

Прошлогодняя сделка о разводе, помимо прочего, предусматривает сохранение равных условий конкуренции между Великобританией и ЕС. И хотя эта сделка не носит обязательного характера, попытки Джонсона отмежеваться от прежних договоренностей европейскими дипломатами воспринимаются неодобрительно. Если в ЕС почувствуют, что Великобритании нельзя доверять, то блок может потребовать заключения более строгого торгового соглашения, на составление которого понадобится больше времени. Экономисты оценили прямое и "побочное" действие Brexit на Россию

Для Джонсона поиск компромиссов может очень быстро приобрести политический характер. Год назад он пришел на должность премьер-министра, благодаря поддержке "синих воротничков" в постиндустриальных регионах. Именно по этим регионам, во многих из которых обрабатывающая промышленность продолжает играть важную роль, потенциальные пошлины ударят больнее всего.

Ангус Макнил, возглавляющий в британском парламенте комитет по внешней торговле, не исключает возможность того, что заявления о суверенитете в таких условиях превратятся в пустой звук.

— Авторы Max Colchester, max.colchester@wsj.com, Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com и Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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