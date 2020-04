МОСКВА, 13 апреля — Dow Jones. Старт сезона отчетности на этой неделе, вероятно, прольет свет на влияние коронавирусного карантина на корпоративную прибыль и, возможно, на перспективы на оставшиеся месяцы года.

Эта отчетность станет испытанием для фондового рынка, пытающегося восстановиться после болезненной распродажи. Пандемия, по мнению многих, приведет к серьезному экономическому спаду и резкому сокращению корпоративной прибыли в 2020 году. Однако размер этого ущерба пока неизвестен.

Компании – от General Electric Co. до FedEx Corp. и Starbucks Corp. – уже предупредили, что в период такой неопределенности они не в состоянии прогнозировать свои собственные результаты. Бизнесы по всей стране заявляют, что выручка практически сошла на нет после предписаний оставаться дома, а закрытие неключевых бизнесов вынудило компании отправить сотрудников в отпуск без сохранения содержания и значительно сократить расходы в то время, как они пытаются остаться на плаву.

Несмотря на хаос акции в последние три недели росли на фоне первых признаков того, что политика социального дистанцирования помогает замедлить распространение вируса. Индекс S&P 500 на прошлой неделе поднялся на 12%. Это его лучший недельный результат с 1974 года, а с минимума, достигнутого 23 марта, он отскочил на 25%. Тем не менее с начала года потери индекса составляют 14%.

"Было занимательно наблюдать за ростом рынков, – говорит Эмили Роланд, один из главных инвестиционных стратегов в John Hancock Investment Management. – Но пока рынки все же не полностью отражают урон для корпоративной прибыльности, нанесенный коронавирусом".

Именно поэтому некоторые аналитики опасаются, что фондовый рынок сейчас близок к расплате и еще одна болезненная распродажа не за горами, если корпоративная прибыль в минувшем квартале упала. Другие обеспокоены тем, что текущие оценки Уолл-стрит в отношении прибыли не полностью отражают размер ожидаемого ущерба. Поскольку прогнозы по прибыли являются ключевым фактором для оценки акций, смутные представления о корпоративной прибыли указывают на то, что ведущие индексы в дальнейшем могут столкнуться с возросшей волатильностью.

На этой неделе отчетность среди прочих опубликуют крупные банки, включая JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., гигант в сере страхования медицинских услуг UnitedHealth Group Inc., гигант грузоперевозок J.B. Hunt Transport Services Inc. и фармацевтическая компания Johnson & Johnson. Хотя их финансовые показатели будут крайне интересны, тем не менее инвесторы с большим вниманием отнесутся к комментариям руководителей, так или иначе связанным с ситуацией на оставшиеся месяцы года.

Размах оценок отражает серьезную неопределенность касательно дальнейшего развития ситуации. FactSet прогнозирует 9%-ное падение прибыли за 2020 год к предыдущему году. Эта оценка основывается на ожиданиях аналитиков в отношении отдельных компаний, входящих в базу расчета S&P 500. Она резко контрастирует с прогнозом роста прибыли на 9,2%, озвученным в конце прошлого года.

Однако даже такой прогноз не выдерживает никакого сравнения с обвалом прибыли, ожидающимся у крупных банков. По расчетам BofA Global Research, прибыль на акцию банков в этом году рухнет на 29%. В этих расчетах учтены "катастрофические потери в туристическом секторе, ресторанном бизнесе и других отраслях, которые непосредственно пострадали от мер социального дистанцирования". Goldman Sachs считает, что прибыль обвалится на 33% и при этом предупреждает, что в случае более существенного экономического спада падение прибыли может достигнуть 57%.

Судя по нынешнему масштабу карантина, главный удар по прибыли, предположительно, будет нанесен во 2-м квартале. Согласно FactSet, прибыль компаний, входящих в состав S&P 500, в текущем квартале, по оценкам, уменьшится на 21% после 11%-ного снижения за первые три месяца текущего года. Во 2-м полугодии падение прибыли, скорее всего, продолжится, но более медленными темпами: в 3-м квартале она сократится на 9,6%, а в 4-м – на 1,6%.

Прогнозы по прибыли на 1-й квартал были ухудшены для всех 11 секторов в составе S&P 500. Особенно тяжелые потери, предположительно, понесут компании из группы второстепенных потребительских товаров и услуг. В нее входят гостиницы, круизные лайнеры и рестораны. Их прибыль, по данным FactS, уменьшится на 32% в годовом выражении.

Между тем прибыль нефтегазовых компаний, которые уже страдают от беспрецедентного падения спроса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, по расчетам, обвалится на 52%. Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. уже сократили бюджеты капзатрат в ответ на обвал цен на нефть. Их акции с начала 2020 года потеряли более 30%.

Одним из наименее пострадавших секторов, скорее всего, окажется сектор услуг связи, в который входят Facebook Inc. и Alphabet Inc. Предполагается, что прибыль этих компаний повысится на 7,8%, тогда как в конце прошлого года прогнозировался ее рост на 17%. По мнению аналитиков, прибыль Facebook увеличится более чем в два раза, несмотря на замедление в сегменте рекламы из-за пандемии. Акции компании с начала года подешевели на 15%, как и индекс широкого рынка.

"Мы ждем этот сезон отчетности с особым интересом, чтобы понять, что удалось узнать о бизнес-моделях разных компаний, – признается Лиза Шалетт, инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management. – Кроме того, нам всем придется серьезно задуматься о степени изменения поведения потребителей и бизнесов – меняется ли их поведение на полупостоянной или постоянной основе из-за этой пандемии и внезапной остановки экономики".

— Автор Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ