МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Анонсированный властями план восстановления экономики на 8 трлн рублей пока оставляет больше вопросов, чем ответов: за счет чего будет финансирование, кому и сколько дадут денег и кто вовсе останется без помощи, рассуждают эксперты. Они расходятся во мнениях, начнут ли раздавать деньги "просто так", а экономического эффекта ждут не ранее 2022 года

Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей. Как пишут "Ведомости", документ должны внести в администрацию президента 1 июня. На текущий момент общий объем всех антикризисных пакетов из-за коронавируса уже составил 3,3 триллиона рублей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме. Таким образом, основная часть финансирования еще впереди.

Издание предоставило примерный расклад, как будут потрачены средства. Нагрузка на госбюджет оценивается примерно в 6 трлн рублей — это расходы и недополученные доходы. Еще 2 трлн рублей приходятся на инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.

Порядка 700 млрд рублей проходят в строке "прорывные инициативы" правительства – они пока не проработаны, так что остается лишь догадываться, где ждать прорыва. Поддержка отраслей обойдется в более чем 1,5 трлн рублей, из которых на субъекты придется 1 трлн рублей. Масштабная поддержка малому и среднему бизнесу в документе не предусмотрена – обещают дополнить уже принятые меры, в основном, за счет упрощения регулирования. Мораторий на плановые проверки бизнеса предложено продлить до конца 2021 года, внеплановые – серьезно ограничить. 

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На меры по поддержке населения предложено направить 180 млрд рублей, однако выделяться они будут более адресно. До конца этого года будет определен общий подход к определению состава семьи и ее доходов, чтобы определить, нужна ли такой семье поддержка от государства.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, время масштабных финансовых вливаний в экономику настало именно сейчас. Уже ясно, что пик эпидемии в России пройден и остается позади. Далее следует длительный период постепенного снятия ограничений, и это время будет не менее сложным для экономики. Поэтому не менее важным будет продлить поддержку экономики и предложить новые меры, рассуждает начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

"В первую очередь от такой поддержки будет зависеть скорость возврата страны к нормальной жизни. Именно поэтому первоначальные задумки по дальнейшей поддержке экономики предлагается сделать более энергичными",- считает он.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

Эксперты пока затрудняются оценить эффективность правительственного плана поддержки экономики. По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева,  говорить об этом преждевременно, поскольку он пока не опубликован в деталях и находится в стадии обсуждения.  Возможны лишь самые общие предварительные подсчеты. "Как сообщается, общий объем планируемых средств поддержки оценивается в 8 трлн рублей примерно за полтора года, отношение названной суммы к ВВП РФ можно грубо оценить в 4-6% (в зависимости от срока реализации)", — посчитал он. 

Пока озвученный план выглядит очень расплывчато и неясно: например, опубликованные параметры не до конца отвечают на вопрос, как будут финансироваться эти расходы, согласен член генерального совета Деловой России Алим Бишенов. Предложенные меры пересекаются с мерами поддержки граждан и бизнеса, которые уже были озвучены ранее — нужно ли их вычитать из общего объема или добавлять к нему, пока неясно. 

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"Обозначенные 2 трлн рублей инфраструктурных инвестиций, остающихся "в сухом остатке" — это не очень много для экономики в ее обычном состоянии, и уж точно не достаточно для экономики, обрушенной всеобщим локдауном и со стремящимся к нулю потребительским спросом", — полагает он.

Примерно 1,1 трлн рублей могут быть профинансированы прибылью ЦБ от продажи Сбербанка, еще около полутриллиона рублей можно получить в результате пересмотра (перераспределения) расходов, добавил эксперт.

К КОМУ ПРИДЕТ ПОМОЩЬ

В экстренной поддержке нуждаются многие предприятия и отрасли. В наиболее бедственном положении оказались отрасли туризма и авиасообщения, общественное питание и индустрия развлечений. Проседание транспортного трафика больно ударяет по автопроизводителям и производству нефтепродуктов, страдают инвестиционные планы крупных компаний. В целом, пострадавших можно найти во всех отраслях, указывают аналитики.

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Но понятно, что всех поддержать не получится. Так, в новой программе не планируется дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Возможно, расчет был на то, что предприятия смогут более гибко и оперативно отреагировать на снятие ограничений.  А может быть, власти рассчитывают, что такую поддержку в большей мере будут оказывать на местном уровне, рассуждает Подлевских.

"Думается, что в принимаемые планы государства  еще не один раз придется вносить серьезные коррективы с учетом обстановки, которая еще будет сильно изменяться и преподносить всем нам много новых сюрпризов. В том числе, скорее всего, потребуются дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий, особенно из наиболее сильно пострадавших отраслей", — прогнозирует он.

При этом разбрасывать так называемые "вертолетные" деньги не предполагается, уверены эксперты. Более вероятно продолжение (и расширение) адресной поддержки отдельных категорий граждан, считает Старцев.

Основные деньги направят в инфраструктуру и в финансирование кредитов для бизнеса. Но без стимулирования потребительского спроса это все малоэффективно, поэтому в ходе дальнейшего обсуждения должны появиться и прямые выплаты гражданам, в том числе для того, чтобы улучшить их настроение как избирателей, уверен Бишенов.

"Граждане закономерно ищут ответ на вопрос, зачем они в течение долгого времени подвергали себя самоограничениям, и ответ должен выглядеть, как минимум, похожим на субсидию, а как максимум, как новая национальная идея, скрепляющая общество и поддерживающая текущую вертикаль власти", — считает он.

К этому должны добавиться и очевидные экономические успехи. Постепенный выход из ограничительных мер, при адресной поддержке основных направления развития и сохранении основной инфраструктуры позволяет рассчитывать на позитивные результаты и растущую динамику второй половины года, которые в значительной мере должны компенсировать провал первого полугодия. "Однако, по нашему мнению, полного восстановления экономики и выхода на предкризисные уровни можно ждать не ранее начала 2022 года", — заключил Подлевских. 

 