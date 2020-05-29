ВАШИНГТОН, 29 мая — Dow Jones. Президент Дональд Трамп в четверг подписал указ, имеющий целью ограничить широкую юридическую защиту, которую федеральный закон в настоящее время предоставляет социальным медиа и другим онлайн-платформам. Как ожидается, за этим шагом сразу же последуют судебные иски.

Указ имеет целью упростить федеральным регуляторам привлечение к ответственности таких компаний, как Twitter Inc. и Facebook Inc., если их обвиняют в несправедливом ограничении высказываний пользователей, например, путем приостановки действия их аккаунтов или стирания их постов.

Трамп подписал этот указ после того, как Twitter во вторник впервые применил уведомление о проверке на достоверность сообщений президента на тему мошенничества на выборах.

Выступая в четверг в Овальном кабинете перед подписанием указа, президент-республиканец обвинил Twitter в том, что компания действовала как редактор "с собственной точкой зрения", и охарактеризовал проверку своих твитов со стороны компании как "политический активизм". По его словам, он "моментально" удалит свой аккаунт в Twitter, если поймет, что новостные СМИ относятся к нему справедливо.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы защитить свободу слова от одной из величайших опасностей", – заявил президент. Он признал, что его указ, вероятно, будет оспорен в суде, однако отметил, что "сейчас все оспаривается в суде".

Трамп, который часто пишет в Twitter и имеет более 80 млн подписчиков на данной платформе, заявил, что, если бы его юристы могли найти способ законно закрыть Twitter, "я сделал бы это".

Похоже, что президентский указ имеет целью ограничить широкую юридическую защиту, которую Вашингтон обеспечил онлайн-платформам на заре интернета в 1990-е годы. Эта защита была предоставлена конгрессом в рамках раздела 230 Закона об этичном поведении в сфере коммуникаций от 1996 года (Communications Decency Act).

В четверг вечером Twitter назвал президентский указ примером "реакционного и политизированного подхода к знаковому закону". По словам компании, раздел 230 защищает инновации и свободу слова, в то время как "попытки единолично подорвать его угрожают будущему высказываний в интернете и свободе интернета".

Facebook в четверг заявила, что отмена или ограничение раздела 230 "ограничит высказывания в интернете в большей, а не в меньшей степени" и "станет наказанием для компаний, которые предпочитают позволять противоречивые высказывания и подтолкнет онлайн-платформы к тому, чтобы цензурировать все, что может кого-то обидеть".

Google в четверг также раскритиковала этот указ. "Подобное покушение на раздел 230 негативно скажется на экономике Америки и на ее мировом лидерстве в области свободы интернета", — указала в заявлении представитель Google. Компания осуществляет свою политику в сфере контента независимо от политических взглядов, добавила она.

Реакция Twitter на твиты Трампа во вторник была первым случаем применения этой компанией маркировки о проверке сообщений, не связанных с коронавирусом. С тех пор компания успела применить ее и к другим твитам на другие темы.

Генпрокурор Уильям Барр, выступавший наряду с президентом, заявил, что Министерство юстиции подготовит для внесения в конгресс законопроект об ограничении защиты социальных медиа от ответственности. По словам Трампа, этот проект может включать в себя предложение "об отмене или полном изменении раздела 230".

Указ, вероятно, будет оспорен в суде на том основании, что правительство превышает свои полномочия, ограничивая правовую защиту онлайн-платформ, широко трактуемую федеральными судами, считают эксперты. Его также могут оспорить на том основании, что он нарушает Первую поправку к Конституции США.

Белый дом отказался от комментариев.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг в интервью CNBC, показанном ранее в четверг, подтвердил свое нежелание вмешиваться в политические высказывания на платформе компании. "Я не думаю, что Facebook или интернет-платформы в целом должны выступать арбитрами истины, – отметил Цукерберг. – Я думаю, что это потенциально опасно – решать, что правда, а что нет".

Представители технологической индустрии раскритиковали план президента. "Всем американцам следует опасаться, если президент США подписывает административные указы в ответ на действия компании, которая оспаривает правдивость его заявлений", — заявил президент Ассоциации производителей вычислительной техники и средств связи Мэтт Шрюэрс.

Дафна Келлер, в прошлом – заместитель главного юрисконсульта Google, а в настоящее время – директор Программы регулирования платформ Центра кибернетической политики Стэнфордского университета, заявила, что указ Белого дома носит преимущественно риторический характер и юридически безоснователен. Однако она добавила, что он отражает почти неразрешимую для технологических компаний проблему, учитывая их размеры и влияние.

"Им достается с обеих сторон: громкие требования активнее регулировать высказывания и другие громкие требования вмешиваться меньше, – указала она. – Они не смогут здесь выиграть, поскольку никто никогда не решит, какой именно должна быть правильная политика регулирования свободы высказываний".

Кроме того, Белой дом своим указом, похоже, хочет изменить взгляд федеральных регуляторов на Twitter и на другие социальные медиа, рассматривая их не как площадки для высказываний, а как контролеров повседневного опыта миллионов людей, общающихся на их платформах.

"В стране, которая давно ценит свободу выражения, мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ решать, какие высказывания американцам можно читать и передавать онлайн, – говорится в указе. – Когда большие, влиятельные социальные медиа цензурируют мнения, с которыми они не согласны, их влияние опасно".

Указ также готовит почву для признания этих платформ местами, где права физических лиц, гарантированные Первой поправкой, нуждаются в защите, определяя эти платформы как "эквивалент городской площади в 21-м веке". Сторонники этой точки зрения заявляют, что компании должны нести ту же ответственность, что и правительство, за любые ограничения свободы слова на своих платформах. Оппоненты считают, что требования правительства к этим платформам об изменении их редакционной политики могут сами по себе являться нарушением Первой поправки. Кроме того, они напоминают, что судьи последовательно отклоняют иски к социальным медиа о нарушении свободы слова.

В указе содержится поручение Министерству торговли США попросить Федеральную комиссию по связи (FCC) разработать нормотворческую процедуру для уточнения сферы применения раздела 230. Главной задачей этой процедуры должно стать определение тех случаев, когда платформе не удалось выполнить свою обязанность действовать "добросовестно" в соответствии с законом в процессе регулировании контента.

Некоторые эксперты полагают, что у FCC нет юридических полномочий в сфере применения раздела 230. Председатель FCC Аджит Пай заявил, что комиссия "тщательно изучит любые ходатайства о нормотворчестве со стороны Министерства торговли".

Федеральные регуляторы, включая Федеральную торговую комиссию США, также могут начать изучение жалоб на онлайн-платформы в связи с их пристрастием, как только административный указ будет издан официально. Администрации за несколько недель уже удалось собрать более 16 000 жалоб, говорится в проекте указа. Например, FTC может начать принимать меры против компаний, которые ограничивают высказывания пользователей, действуя согласно принципам, не полностью отраженным в условиях пользования сервисом, или если эти ограничения противоречат публичным заявлениям компании. В таком случае компанию могут обвинить в несправедливой или вводящей в заблуждение торговой практике.

Министерство юстиции также, вероятно, создаст рабочую группу генеральных прокуроров штатов, которые будут изучать жалобы в рамках этого указа. Федеральные органы при этом, как ожидается, должны будут пересмотреть рекламные контракты с компаниями, которые замечены за цензурой.

Учитывая юридические и регулятивные трудности, пройдет еще несколько месяцев перед тем, как в силу вступят какие-то действия, предложенные в отношении платформ социальных сетей. Пока Трамп предстает борцом за права своего электората против истеблишмента технологической отрасли, который, как считают сторонники президента, больше благоволит либералам.

Как в четверг написал в Twitter лидер демократов в сенате Чак Шумер, "если президенту Трампу не нравится Twitter, пусть он сделает нам всем одолжение и перестанет там писать".

Авторы John D. McKinnon, john.mckinnon@wsj.com, Rebecca Ballhaus, Rebecca.Ballhaus@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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