МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конгресс США обсуждает введение новых санкций против России – самых жестких из всех, что когда-либо предлагались. По мнению экспертов, в том виде, как их сейчас преподносят, они вряд ли будут приняты – слишком сильно это ударит по американскому и европейскому бизнесу. Это возможно лишь в случае совсем уж патовой ситуации в стане Трампа.

Согласно опубликованному в среду докладу представителей республиканцев, это необходимо, поскольку Россия в последнее десятилетие утверждает свою роль в качестве глобальной державы "с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США".

Исходя из этого, авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран — спонсоров терроризма", который составляет администрация президента США. Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, работающие с РФ по нефтегазовым проектам, ограничить покупки нового российского суверенного долга, а также принять законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). Он предполагает антикоррупционные санкции и наказание за "российской вмешательство" в выборы.

Еще одно предложение – ввести персональные санкции против "связанных с Кремлем олигархов". Законопроект предлагает принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT и ввести санкции против Внешэкономбанка.

В Кремле выразили сожаление, что отношения с РФ становятся "сакральной жертвой" для политиков США и надежду, что идеи о новых санкциях не будут реализованы. Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что это будет зависеть от внутриполитической повестки в самих Соединенных Штатах.

ИЩИТЕ "ЖУПЕЛ" И ДЕНЬГИ

Принятие данного пакета – а там комплекс мер, направленных, в том числе, против Ирана и Китая – чрезвычайно рискован для всех стран, в том числе, для американского бизнеса. Дональд Трамп пойдет на это, если поймет, что на фоне бессилия перед протестами в стране может потерять Сенат – без республиканцев там импичмент ему гарантирован. Здесь нужно переключать повестку любыми способами, и Россия – один из традиционных "жупелов", против которого могут сплотиться все, рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Если же ситуация с протестами наладится, рейтинг перестанет падать, экономика начнет демонстрировать рост, а безработица сокращаться, он сосредоточится на предвыборной борьбе, продвигая себя, как победитель в борьбе с пандемией", — уверен он.

В дополнение к политической составляющей преследуются и экономические цели —​ ведь​ возможное блокирование российских энергетических проектов упростит выход для США на европейский рынок, что является для них крайне важным на фоне потери азиатского. И, наконец, потеря Соединенными Штатами статуса "главного центра решений мира" не дает им покоя —​ соответственно, ожидать окончания потока нового "креатива" в разработке пакетов санкций, как минимум, в краткосрочной перспективе, думаю, не придется, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Любые вопросы, касающиеся санкций против России – это лоббирование интересов тех или иных финансово-промышленных и политических группировок в США, согласен эксперт "Финам" Алексей Коренев. "Не думайте, что вы вернулись в эпоху СССР, когда подобные темы не сходили с экранов телевизоров. У американцев "на носу" президентские выборы. И в условиях пандемии и разразившегося кризиса борьба за место в Белом Доме становится крайне актуальной. Равно, как и проталкивание своих интересов в Конгрессе крупными финансово-промышленными группировками", — отметил он.

По его словам, Америка как покупала значительную часть продукции за рубежом, так и продолжает покупать. А теперь еще и замаячили перспективы сжатия рынка энергоносителей. Понятно, что в такой ситуации Госдепартамент и отдельные представители верхней и нижней палаты представителей в США будут периодически предлагать ввести ограничительные санкции против России.

Не стоит реагировать на очередную санкционную историю чрезмерно темпераментно – как показывает опыт, подавляющее большинство предложений по санкциям в отношении нашей страны или вовсе не доходят до реализации или доходят, но в крайне усеченном виде, считает эксперт.

"Все же среди американских законодателей достаточно много здравомыслящих людей. А самое главное – Америка больше всего не любит, когда страдает её собственный бизнес. А от санкций он однозначно пострадает. Более того, Европа так или иначе нуждается и в нашем газе, и в иной продукции российского производства. Пусть даже речь идет об относительно небольших объемах", — говорит он.

Так что очередные заявления о необходимости введения санкций надо ставить в один ряд с такими же предыдущими заявлениями, которые наделали много шума, но не более того. Им сейчас не до нас – выборы у них скоро, добавил Коренев.

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ

По мнению экспертов, наиболее жесткими санкционными рестрикциями видятся санкции в отношении нового российского долга, ограничения в отношении российских энергетических проектов, санкции против крупнейших российских финансовых организаций и банков, а также исключение РФ из системы SWIFT.

По словам Чередниченко, ​ из всего вновь предложенного перечня наиболее существенной видится идея отключения России от системы SWIFT. Эта мера, действительно, может оказаться чувствительной, но ударит она не только по российской финансовой системе, но и, в том числе, по американскому бизнесу —​ доля участия России в объемах мировой торговли весьма ощутима и без последствий отключить ее от системы международных расчетов не получится. "Со стороны России уже разработана "контрмера" —​ Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС), которую планируется синхронизировать​ с инфраструктурами ключевых контрагентов. Например,​ с​ Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS — China International Payments System)", — сказал он.​

Экономика – сфера, до которой серьезные санкции фактически не дошли. Сейчас существуют лишь ограничения для ряда компаний по рефинансированию, технологиям и энергетике. Теперь же предложено перейти к прямому противостоянию, которое вызовет негативную реакцию у большинства стран и компаний.

"К примеру, отказ от системы обмена данными заставит Россию и ее партнеров тратить время и деньги на создание аналога. Ограничения на новый госдолг РФ ударят по американским компаниям, занимающихся carry trade – они по-прежнему заинтересованы в доступе к облигациях с высокими ставками. И, наконец, возможная угроза ограничить экспорт российских энергоносителей ударит не только по нам, но и по ЕС, и по Китаю", — говорит Абзалов.

На этом фоне велики шансы на то, что Европа не пойдет на полноценное противостояние с Россией, тем более, ничего взамен ей не предлагается. Если США продолжат упорствовать, РФ и ее партнеры создадут антиамериканскую коалицию, и неизвестно, кому от этого станет лучше, заключил эксперт.



