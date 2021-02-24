МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ/Dow Jones. Для большинства акций рост доходности долгосрочных казначейских облигаций США не станет проблемой. Однако прошлогодние лидеры, включая Amazon.com, Apple, Tesla и Microsoft, уже споткнулись на этом моменте, и затруднения грозят затянуться. Акции Tesla дешевеют более чем на 7%

Отчасти дело в том, что высокие стоимостные оценки этих компаний при росте процентных ставок оказываются уязвимы. Но еще один немаловажный момент – подъем этих акций в тот период, когда многие рыночные инструменты просели под тяжестью пандемии Covid-19.

Сейчас число новых случаев заражения Covid-19 день ото дня снижается, миллионы людей получают вакцину, а власти США готовят очередную программу поддержки экономики. Возвращение к относительно нормальному ритму жизни в ближайшие недели кажется все более вероятным. Участники рынка долговых бумаг теперь меньше заинтересованы в защите, которую дарят долгосрочные государственные облигации, в результате их цена упала, а доходность повысилась. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США за три месяца выросла с 0,88% до 1,36% – максимального уровня за год.

Для большинства американских компаний сигнал о грядущих улучшениях, который подает облигационный рынок, – радостное известие. По мере возвращения к привычной жизни – походам в рестораны, поездкам на отдых, посещению торговых центров – продажи будут расти. За время пандемии многие потребители скопили приличные суммы, что в сочетании с отложенным спросом может обернуться экономическим бумом.

Однако для акций этих компаний рост долгосрочных процентных ставок оборачивается проблемами, ведь чем выше доходность облигаций, тем сильнее они конкурируют с акциями. Эти проблемы нельзя назвать непреодолимыми, так как рост доходности облигаций предвещает улучшения в экономике, а они в свою очередь ведут к росту корпоративной прибыли. Вот почему в последние годы доходность казначейских облигаций нередко росла одновременно с ценами на акции. СМИ: акционеры Apple переизбрали совет директоров

В то же время акции некоторых компаний плохо чувствуют себя при росте долгосрочных процентных ставок. Сюда относятся акции производителей базовых потребительских товаров, например продуктов питания или салфеток. Такие компании меньше страдают в случае экономического спада, но и меньше выигрывают от экономического подъема.

Гиганты вроде Amazon и Apple мало чем похожи на поставщиков товаров массового спроса, но в прошлом году и те, и другие регистрировали значительный рост продаж не просто вопреки пандемии, а отчасти и благодаря ей. Сидя дома, люди заказывали больше товаров через интернет, вместо досуговых заведений тратили деньги в потоковых видеосервисах и позволяли себе крупные покупки, включая компьютеры и автомобили.

Возвращение к нормальной экономической деятельности не обязательно грозит таким компаниям спадом, но и повторения резкого роста ждать не стоит. Поэтому, если доходность казначейских облигаций продолжит расти, то их акции будут выглядеть сравнительно все менее привлекательно.

Они будут проигрывать и в сравнении с акциями тех компаний, которые сильно пострадали во время пандемии, но могут пережить бум при снятии карантинных ограничений. Вероятно, сейчас выгоднее всего покупать акции не прошлогодних победителей, а тех, кто теперь претендует на их место.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ