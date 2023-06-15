Косвенный налог — это надбавка к стоимости товара или услуги, которую собирает производитель, а уплачивает потребитель. Скрытые отчисления поступают в бюджет государства, как от физических лиц, так и юридических и не являются прибылью организации. Что это за сборы, какие виды фискальных платежей к ним относятся, отличия прямых и косвенных налогов, примеры и таблицы — в материале агентства "Прайм". Льготы по налогу на имущество-2023: кому положены и как получить

Косвенные налоги

Косвенные налоги платятся не напрямую, а включаются в стоимость товаров, работ, услуг и имущественных прав. "Такой налог по факту ложится на конечного потребителя товаров и услуг, а не на производителя, уже заложен в стоимость, объявленную покупателю. Перенос обязательств по уплате на плечи клиента делает эти сборы косвенными", — поясняет Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".

Экономический смысл косвенных налогов, по мнению Светланы Гороховой, к.ю.н., доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, в том, чтобы в итоге переложить их на конечного покупателя, поэтому их называют также налогами на потребление. Считается, что косвенные налоги более выгодны государству, так как их объем не зависит от прибыли предпринимателей, а только от оборота продукции.

Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", поясняет, что для покупателя косвенные налоги выглядят как надбавка к стоимости реализуемых товаров. При покупке вместе с основной стоимостью покупатель перечисляет налог и получается, что платит его именно он. Налоговый вычет: основные виды, кому положены и как получить в 2023 году

Типы косвенных налогов

Людмила Самоделко, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Государственного университета управления, объясняет, что классическими косвенными налогами считаются налог на добавленную стоимость, акцизы, государственные пошлины (регулируются НК РФ) и таможенные пошлины и сборы (регулируются ТК ЕАЭС).

"Ряд экспертов к группе косвенных платежей причисляет налог на игорный бизнес, плату за лицензирование бизнеса, экологические налоги и т.п. Это плата за разрешение ведения того или иного бизнеса или действия в виде возможности потреблять конкретный ресурс, что-то типа сборов за потребление. Между тем данные платежи не направлены на регулирование спроса. В связи с чем их неуместно причислять к косвенным", — говорит специалист.

Характеристика налогов и сборов

Вид платежа Наименование платежа Нормативно-правовой документ Метод взимания Прямые налоги и сборы Налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество физических, налог на имущество юридических лиц, транспортный налог, земельный налог, НДПИ, налог на игорный бизнес, водный налог, торговый сбор НК РФ Платят напрямую с прибыли или имущества Косвенные налоги и сборы НДС, акцизы, государственные пошлины Включаются в стоимость реализуемых товаров, работ, услуг Фискальные платежи Таможенные сборы ТК ЕАЭС Экологические платежи Бюджетный кодекс РФ Платятся с дохода налогоплательщика Лицензирование бизнеса Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»

НДС

НДС (налог на добавленную стоимость) — федеральный косвенный налог, которым облагается добавленная стоимость товаров, работ и услуг. Продавец предъявляет его покупателю действительно к их цене.

"Любой бизнес, производя товар или услугу, вкладывает в конечную стоимость маржу — добавленную стоимость, с которой конечный потребитель платит налог", — говорит Ирина Смирнова.

В России приняты три ставки по НДС в зависимости от категорий товаров:

20% (стандартная ставка);

10% (на жизненно важные товары: лекарства, продукты и т.д.);

0% (транзит нефтегазового сырья, аэрокосмическая промышленность).

"Плательщиками НДС являются индивидуальные предприниматели, российские и иностранные организации, применяющие ОСН, а также импортеры товаров. В ряде случаев платить налог должны и те, кто применяют специальные налоговые режимы", — говорит Сергей Гебель.

Объектом налогообложения по НДС является:

реализации и безвозмездная передача товаров и услуг на территории РФ;

передача товаров для собственных нужд, если затраты нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль;

выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;

импорт товаров в РФ.

В соответствии с налоговым законодательством некоторые операции не облагаются НДС, например, продажа земельных участков, передача имущественных прав организации ее правопреемнику, реализация имущества банкрота и другие. Налог на роскошь-2023: виды имущества, ставки, формулы расчета

Кроме этого, отдельные операции, определенные ст. 149 НК РФ, освобождены от НДС. В частности, к ним отнесены услуги по организации и проведению азартных игр, услуги по страхованию и медицинские услуги.

Акциз

Сергей Гебель поясняет, что наряду с НДС акциз является вторым косвенным налогом в РФ, который также включается в розничную цену и фактически перекладывается на конечного потребителя. Платить данный налог нужно только при продаже закрытого перечня подакцизных товаров, установленных ст. 181 НК РФ. Например, к подакцизным товарам отнесены:

алкогольная и спиртосодержащая продукция, за исключением медицинских и ветеринарных средств;

все виды табака: сигареты простые и электронные, сигары и т.д.;

горюче-смазочные материалы: бензин, дизель, моторное масло;

автомобили и мотоциклы.

Юрист говорит, что уплата налога возложена на производителей товаров внутри страны и импортеров. Платить акциз не нужно в случае экспорта за границу, при перепродаже товаров, а также при перемещении товаров внутри компании.

Ирина Смирнова уточняет, что общепринятой ставки по акцизам нет. Она пересматривается каждый год в зависимости от группы товаров.

Сегодня ставки на акцизы бывают:

твердыми, когда есть фиксированная сумма за единицу товара;

адвалорными, когда выплачивается процент от цены товара;

комбинированными (сумма двух вышеуказанных).

Порядок и сроки оплаты

С 1 января 2023 года большую часть налогов, в том числе НДС и акцизы, платят путем перечисления единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). Вносить деньги можно в любой момент, но списывать их налоговая инспекция будет только после подачи декларации. Вместе с введением ЕНС был установлен и общий срок уплаты налогов — 28 число месяца.

Налоговый период для НДС — квартал, но, по словам Сергея Гебеля, платить можно частями: сначала ⅓, а оставшуюся часть суммы до 28 числа каждого месяца следующего квартала.

Для акцизов налоговый период составляет календарный месяц и уплата должна осуществляться не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Людмила Самоделко дополняет, несмотря на то, что с 2023 года косвенные налоги уплачиваются через единый налоговый счет, в текущем налоговом периоде действует переходный период при выборе платежного документа (платежное поручение, уведомление по ЕНП) (п.12, 14, 16 ст. 4 Закона № 263-ФЗ). При этом необходимо учитывать тот факт, что налогоплательщик утрачивает данное право в случае подачи уведомления об исчисленных платежах. Срок уплаты косвенных налогов перенесен на 28-е число (Федеральный закон от 14.07.2022 №263-ФЗ), но сам порядок уплаты не меняется. В случае импорта из ЕАЭС косвенные налоги уплачиваются в прежние сроки — до 20 числа следующего месяца, но также через единый налоговый счет (Письмо ФНС от 02.09.2022 N СД-3-3/9545@).

Заявление по косвенным налогам

Заявление на ввоз товаров и уплату косвенных налогов подают организации, занимающиеся импортом товаров из стран ЕАЭС. Подача заявления подтверждает, что косвенные налоги уплачены, и помогает обмениваться необходимыми данными с государственными органами страны, из которой товар был ввезен.

"Эти сведения используются в рамках обмена налоговыми данными с налоговыми органами той страны, с территории которой ввезен товар (Протокол от 11.12.2009 "Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов"). То есть с 2023 года налогоплательщик при импорте товаров с территорий ЕАЭС одновременно с налоговой декларацией по косвенным налогам обязан представлять заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в совокупности с документом, подтверждающим их уплату не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. Подача заявления допускается как в электронном виде, так и на бумажном носителе по строго регламентированной форме", — поясняет Людмила Самоделко. Налоговые льготы: виды, кому положены и как их получить

Декларация по косвенным налогам

Ирина Смирнова поясняет, что компании, зарегистрированные в России, подают декларацию на НДС и акцизы, если ввозят товары из стран ЕАЭС. Режим налогообложения не важен. "Если компания-партнер не состоит в ЕАЭС, а товары импортируются из стран этого союза, то налог платить все равно придется", — отмечает эксперт.

Людмила Самоделко уточняет, что с 2023 года вступил в силу единый срок сдачи налоговой отчетности — 25 число каждого месяца. Изменения коснулись и форм деклараций. Например, по НДС (Приказ от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@) они незначительны и связаны с введением института Единого налогового счета и корректировкой льгот (Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ; Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ). Декларации, как и ранее, подаются в электронном виде, заверенные квалифицированной электронной подписью.

"Декларирование уплаты косвенных налогов в случае импорта товаров из ЕАЭС осуществляется всеми налогоплательщиками без исключения (Приказ ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@) с целью информирования налоговой службы об уплате НДС и акцизов импортерами. В случае отсутствия налогооблагаемых операций в течение месяца нулевую отчетность подавать в налоговую службу не требуется. Срок сдачи отчетности не изменился — декларация представляется до 20-го числа следующего месяца после месяца проведения облагаемых операций", — говорит эксперт.

Косвенные налоги в бухгалтерском учете

Мария Стригалева, генеральный директор аудиторской компании BLCONS GROUP AUDIT DEPARTMENT, руководитель аудиторской и налоговой практики BLCONS Group поясняет, что размер налога, подлежащего уплате, рассчитывается либо как процент от цены товара, либо в твердом размере в рублях.

Ставки налога НДС Акцизы Процент от цены товара, работ, услуг 20%, 10%, 0% Нет Твердая сумма в рублях за определенное количество (литры, мл, кг, тонны, штуки, кВт) Нет Да Твердая сумма в рублях за определенное количество + процент расчетной стоимости Нет Да

"Поскольку косвенные налоги входят в конечную цену товара, то в организацию они приходят как прибыль за реализованные товары или услуги. Но по существу к прибыли не относятся. Налог необходимо уплатить в бюджет, — говорит Ирина Смирнова. — Акцизы платят организации, выпускающие подакцизную продукцию. В бухгалтерском учете они отражают акцизы не только за реализованные товары. Если подакцизный товар производится из такого же подакцизного товара, то оба акцизных сбора должны быть отражены в отчетных документах. То есть, если выпускается алкоголь, то в бухгалтерском учете отразится и акциз на водку, и акциз на спирт".

Сегодня существует четыре группы расчетов для НДС:

Если осуществляется покупка товаров или услуг, то отдельно засчитывается покупка и отдельно — начисляемый по ней налог. Если происходит продажа товаров или услуг собственного производства, то НДС по этой продаже учитывают отдельно. Если же реализуются основные средства или нематериальные активы, налог на добавленную стоимость будет другой. По факту предоплаты поставок будущего периода. По размерам денежных средств, с которых будет формироваться вычет НДС.

Обязательства предпринимателей по уплате косвенных налогов

По словам Людмилы Самоделко, применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, ЕНВД, патентной системы), а также освобождения от обязанностей налогоплательщика НДС (ст. 145, ст.145.1 НК РФ) не освобождают от обязанности уплачивать косвенные налоги при ввозе товаров и от исполнения обязанностей налогового агента по НДС при приобретении работ, услуг, местом реализации которых признается территория РФ. Как узнать задолженность по налогам лично и онлайн: все доступные способы

Плюсы и минусы косвенных налогов

Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва отмечает плюсы взимания косвенных платежей для государства: "Таким образом обеспечивается определенная равномерность и предсказуемость поступлений в бюджет, потребительский рынок регулируется через акцизы в плане конкуренции, таможенные пошлины оказывают поддержку производителям на территории государства, которое устанавливает эти пошлины", — говорит эксперт.

"Порядок взимания косвенных налогов достаточно прозрачен. Многолетняя борьба налоговых и правоохранительных органов с фирмами-однодневками, техническими компаниями, используемыми для увеличения налоговых вычетов и уменьшения тем самым суммы косвенных налогов к уплате, введение автоматизированных систем АСК-2 и АСК-3, ЕГАИС, позволили существенно увеличить поступления от взимания косвенных налогов в бюджет", — комментирует Мария Стригалева.

По мнению Людмилы Самоделко, косвенные налоги являются источником инфляции издержек и сдерживающим фактором развития производства. При этом поступления данных платежей трудно спрогнозировать, так как их объем зависит от спроса на товары, работы и услуги.

Ирина Смирнова считает, что для юридических лиц и предприятий косвенные налоги создают препятствия как организационного характера (в виде новой отчетности), так и финансового, поскольку это осложняет процесс ценообразования и создает ограничения в размерах прибыли. Как поясняет Мария Стригалева, налогоплательщики вынуждены отвлекать собственные денежные средства на уплату косвенных налогов в отдельных ситуациях. Например, косвенный налог начисляют даже в случае, если покупатель не оплатил товар. И такое пусть и временное, но отвлечение денег из бизнеса, является недостатком косвенных налогов. Кроме того, налогоплательщики косвенных налогов конкурируют с организациями или предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы и реализующими товары без НДС. Поэтому они вынуждены искать способы для снижения своих цен либо предлагать потребителям дополнительную выгоду или ценность продукта. Зарплата gross и net: чем отличаются и как рассчитать

Ответственность за неуплату налога

"Несмотря на то, что фактически косвенные налоги платит покупатель, ответственность за их своевременное и полное перечисление в бюджет лежит на организации", — отмечает Сергей Гебель. За неуплату косвенных платежей в установленные законодательством сроки в полном объеме или частичном НК РФ предусмотрены штрафные санкции (ст.122 НК РФ) и пени (ст.75 НК РФ). Так, за неуплату НДС предусмотрен штраф в размере 20% от суммы задолженности по налогу, а при установлении умышленного характера действий его размер увеличивается до 40%. Например, штраф выпишут в случае неуплаты НДС из-за занижения налоговой базы, неправильного расчета налога или совершения иных незаконных действий. Людмила Самоделко уточняет, что штрафные санкции могут быть снижены. Так с 2023 года в случае наличия положительного сальдо в размере недоимки на едином налоговом счете на дату последнего срока уплаты налога налогоплательщик освобождается от штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога (п.4 ст.122 НК РФ). В случае наличия смягчающих обстоятельств (п.1 ст.112 НК РФ), перечень которых является открытым, штраф налоговой службой или судом может быть снижен в два раза и более. За перечисление НДС позже установленного срока штраф не предусмотрен, однако в таком случае придется дополнительно уплатить пени.

"При этом пени при несвоевременной уплате и наличии отрицательного сальдо единого налогового счета будут начисляться всегда. Принцип расчета пеней в 2023 году остается прежним, исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки на всю сумму недоимки. А с 2024 года начиная с 31 дня образования недоимки — исходя из 1/150 ставки рефинансирования. Однако необходимо помнить, что при определенных действиях в виде пополнения налогоплательщиком баланса единого налогового счета, либо принятии решения налоговой службой о возмещении НДС из бюджета и пр. счет примет положительное значение. А поступившие средства сначала будут направлены на погашение задолженности по налогам и сборам, а уже потом — в счет уплаты пеней", — объясняет Людмила Самоделко.

Соотношение прямых и косвенных налогов

По словам Сергея Гебеля, в России косвенные налоги составляют чуть менее половины от дохода федерального бюджета, примерно треть приходится на прямые налоги, а оставшаяся часть формируется из других источников (в первую очередь, экспорта энергоносителей). Налоговый вычет на детей: правила и процедура получения в 2023 году

Таблица

Людмила Самоделко говорит, что доля косвенных налогов в объеме налоговых доходов в среднем за три года составила 34,73%. Приведенные данные в таблице наглядно показывают зависимость таких платежей от различных факторов (ковид, санкции, цифровая трансформация экономики) оказывающих влияние на спрос.

Доля косвенных налогов в объеме налоговых доходов Российской Федерации, %

Показатель / период 2020 2021 2022 (январь-октябрь) Косвенные налоги, всего 51,89 35,75 16,55 НДС 49,55 33,63 15,28 Платежи при импорте товаров, работ, услуг 2,21 2,02 1,15 Государственная пошлина 0,01 0,09 0,12

Отличие косвенных налогов от прямых

Мария Стригалева отмечает, что в отличие от прямых налогов, представляющих собой определенный процент от дохода или стоимости имущества, косвенные налоги не зависят от каких-то индивидуальных показателей налогоплательщика или характеристик его имущества, они просто включаются в стоимость товаров, работ, услуг, которую вынужден оплачивать покупатель при их приобретении. Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: условия, сумма, как оформить

Главное отличие косвенных налогов от прямых, по мнению Сергея Гебеля, заключается в том, кто их платит. Прямые налоги компания или гражданин платит самостоятельно, за счет собственных средств. Косвенные хоть и перечисляет продавец, но из-за их включения в стоимость товара фактическим плательщиком выступает покупатель.

Советы экспертов

По словам Людмилы Самоделко, в 2023 году основные изменения и корректировки налогообложения и бухгалтерского учета расчетов по косвенным налогам связаны со сменой механизма уплаты налогов посредством введения института единого налогового счета. Установлены единые сроки уплаты косвенных налогов и подачи декларации, уточнен порядок возмещения НДС и пр.