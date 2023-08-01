Социальным бюджетом называют бюджет, который включает государственное социальное обеспечение и социальное страхование. О том, что это такое, цели, виды, структура и характеристика понятия, а также организация социального бюджета — в материале агентства "Прайм". На новый лад: кому государство добавит к сбережениям

Социальный бюджет

Социальный бюджет является одним из финансовых инструментов социальной политики страны. В широком смысле речь идет о совокупности государственных социальных расходов, а в более узком — о бюджетах, которые нужны для удовлетворения потребностей человека.

"Действующее законодательство не дает нормативного определения термину "социальный бюджет". На практике принято считать, что социальный бюджет — это бюджет, предназначенный для нужд социального обеспечения и социального страхования. Важнейшим предназначением социального бюджета является обеспечение прозрачности прохождения денежных потоков, направляемых на финансирование социальных целей", — объяснил Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры". Россиянам рассказали, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Эксперт добавил, что, как и любой другой бюджет, социальный имеет свою структуру, представляющую совокупность доходной и расходной частей. Доходная часть в основном формируется за счет обязательных платежей работодателей, дотаций из государственного бюджета и средств, полученных от управления деньгами фондов.

Расходная часть, как правило, состоит из затрат на пенсионное обеспечение, здравоохранение, социальную помощь населению, выплату пособий по безработице и т.д.

Элементами социального бюджета считаются:

Расходы государства из федерального, региональных и муниципальных бюджетов на социальные цели. Расходы государственных внебюджетных фондов — за счет этих структур граждане получают жизненно необходимые медицинские и социальные услуги. Это основные источники доходов тех, кто не работает, включая пенсионеров. Также за счет этих структур граждане получают жизненно необходимые медицинские и социальные услуги. Социальные инвестиции корпораций, которые включают затраты на развитие персонала, охрану здоровья и безопасные условия труда, на корпоративные системы социальной поддержки работников и членов их семей и др.

"Социальный бюджет — это инструмент, который помогает обеспечить социальную справедливость и заботу о гражданах. Благодаря ему государство создает условия для улучшения жизни населения, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации", — отмечает предприниматель, спикер федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности Сергей Былинкин. Экономисты предложили меры поддержки доходов россиян

Концепция социального бюджета

Концепцию социального бюджета предложили в 90-е годы прошлого века специалисты Международной организации труда (МОТ). Благодаря ему можно более точно определять структуру и объемы финансовых средств, которые нужны для поддержания социальной сферы государства. Так, с помощью этой категории и методов оценки доходной и расходной частей бюджета можно:

оценивать совокупные расходы государства и социума на обеспечение базовых потребностей;

анализировать качество жизни населения, а также его стабильность в масштабах страны, региона и местного сообщества;

прогнозировать доходы, расходы отдельных сегментов социальной сферы (бюджетное проектирование).

На первом этапе составления социального бюджета происходит формирование статистической базы. После этого эксперты делают прогноз доходов и расходов (прогноз социального бюджета) и создается математическая модель.

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Социальный бюджет формирует государство. Ес­ли он обо­соб­лен от го­су­дар­ст­вен­но­го (ре­гио­наль­но­го или ме­ст­но­го) бюд­же­та, то его рас­хо­ды, как пра­ви­ло, состоят из сле­дую­щих ис­точ­ни­ков:

Обязательные пла­те­жи ра­бо­то­да­те­лей (пред­при­ни­ма­те­лей). В них входят от­чис­ле­ния на пен­си­он­ное и медицинское стра­хо­ва­ние, на по­со­бия по без­ра­бо­ти­це и т.д. Де­неж­ные взы­ска­ния за не­уп­ла­ту обя­зательных пла­те­жей на со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние. До­та­ции из государственного бюд­же­та. До­хо­ды от управ­ле­ния сред­ст­ва­ми фон­дов.

Сейчас расходы государств на социальный бюджет постоянно растут. Это связано не только с расширением и улучшением социального обеспечения, но и со старением населения, ростом уровня безработицы и т.д.

Расходы социального бюджета

Расходная часть социального бюджета обычно состоит из страховых выплат. В них входят пенсии, пособия в случае безработицы, потери кормильца, трудоспособности, беременности, на уход за детьми. При этом существуют и нестраховые расходы. Например, на сни­же­ние со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, профессиональную под­го­тов­ку и по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции.

Виды социальных бюджетов

Социальные бюджеты в узком смысле делятся на два вида: физиологический потребительский бюджет и минимальный потребительский бюджет.

Физиологический потребительский бюджет

Как отметил Сергей Гебель, в экономической теории физиологический потребительский бюджет принято рассматривать как нижнюю границу бедности — прожиточный минимум. Доходы нуждающихся россиян выросли на 40 процентов благодаря соцвыплатам

"Иными словами это та сумма дохода, которая на самом базовом и минимальном уровне обеспечивает возможность потребления человеком продуктов питания, медицинских препаратов, средств гигиены, необходимых для физического выживания. Также сюда принято включать расходы на оплату жилья и основных коммунальных услуг", — объяснил он.

Размер прожиточного минимума в 2023 году составляет 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Минимальный потребительский бюджет

"В отличие от физиологического потребительского бюджета, минимальный потребительский бюджет представляет собой условную верхнюю границу бедности. Минимальный бюджет включает в себя не только траты, необходимые для физиологического выживания человека, но и учитывает некоторые дополнительные расходы", — добавил Сергей Гебель.

По словам эксперта, такой бюджет отражает более высокий относительно прожиточного минимума, уровень доходов, иную модель организации быта и проведения досуга. С практической точки зрения потребительский бюджет так же, как и физиологический, определяет стандарты потребления населения с различным уровнем дохода. Для актуализации сведений расчеты нужно проводить регулярно и сразу по всем основным социально-демографическим группам населения.