Социальный бюджет: основные понятия, виды и цели
Социальным бюджетом называют бюджет, который включает государственное социальное обеспечение и социальное страхование. О том, что это такое, цели, виды, структура и характеристика понятия, а также организация социального бюджета — в материале агентства "Прайм".
Социальный бюджет
Социальный бюджет является одним из финансовых инструментов социальной политики страны. В широком смысле речь идет о совокупности государственных социальных расходов, а в более узком — о бюджетах, которые нужны для удовлетворения потребностей человека.
"Действующее законодательство не дает нормативного определения термину "социальный бюджет". На практике принято считать, что социальный бюджет — это бюджет, предназначенный для нужд социального обеспечения и социального страхования. Важнейшим предназначением социального бюджета является обеспечение прозрачности прохождения денежных потоков, направляемых на финансирование социальных целей", — объяснил Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".
Эксперт добавил, что, как и любой другой бюджет, социальный имеет свою структуру, представляющую совокупность доходной и расходной частей. Доходная часть в основном формируется за счет обязательных платежей работодателей, дотаций из государственного бюджета и средств, полученных от управления деньгами фондов.
Расходная часть, как правило, состоит из затрат на пенсионное обеспечение, здравоохранение, социальную помощь населению, выплату пособий по безработице и т.д.
Элементами социального бюджета считаются:
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Расходы государства из федерального, региональных и муниципальных бюджетов на социальные цели.
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Расходы государственных внебюджетных фондов — за счет этих структур граждане получают жизненно необходимые медицинские и социальные услуги. Это основные источники доходов тех, кто не работает, включая пенсионеров. Также за счет этих структур граждане получают жизненно необходимые медицинские и социальные услуги.
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Социальные инвестиции корпораций, которые включают затраты на развитие персонала, охрану здоровья и безопасные условия труда, на корпоративные системы социальной поддержки работников и членов их семей и др.
"Социальный бюджет — это инструмент, который помогает обеспечить социальную справедливость и заботу о гражданах. Благодаря ему государство создает условия для улучшения жизни населения, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации", — отмечает предприниматель, спикер федеральной программы "Мой бизнес" по финансовой грамотности Сергей Былинкин.
Концепция социального бюджета
Концепцию социального бюджета предложили в 90-е годы прошлого века специалисты Международной организации труда (МОТ). Благодаря ему можно более точно определять структуру и объемы финансовых средств, которые нужны для поддержания социальной сферы государства. Так, с помощью этой категории и методов оценки доходной и расходной частей бюджета можно:
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оценивать совокупные расходы государства и социума на обеспечение базовых потребностей;
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анализировать качество жизни населения, а также его стабильность в масштабах страны, региона и местного сообщества;
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прогнозировать доходы, расходы отдельных сегментов социальной сферы (бюджетное проектирование).
На первом этапе составления социального бюджета происходит формирование статистической базы. После этого эксперты делают прогноз доходов и расходов (прогноз социального бюджета) и создается математическая модель.
Финансирование социального бюджета
Социальный бюджет формирует государство. Если он обособлен от государственного (регионального или местного) бюджета, то его расходы, как правило, состоят из следующих источников:
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Обязательные платежи работодателей (предпринимателей). В них входят отчисления на пенсионное и медицинское страхование, на пособия по безработице и т.д.
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Денежные взыскания за неуплату обязательных платежей на социальное страхование.
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Дотации из государственного бюджета.
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Доходы от управления средствами фондов.
Сейчас расходы государств на социальный бюджет постоянно растут. Это связано не только с расширением и улучшением социального обеспечения, но и со старением населения, ростом уровня безработицы и т.д.
Расходы социального бюджета
Расходная часть социального бюджета обычно состоит из страховых выплат. В них входят пенсии, пособия в случае безработицы, потери кормильца, трудоспособности, беременности, на уход за детьми. При этом существуют и нестраховые расходы. Например, на снижение социального неравенства, профессиональную подготовку и повышение квалификации.
Виды социальных бюджетов
Социальные бюджеты в узком смысле делятся на два вида: физиологический потребительский бюджет и минимальный потребительский бюджет.
Физиологический потребительский бюджет
Как отметил Сергей Гебель, в экономической теории физиологический потребительский бюджет принято рассматривать как нижнюю границу бедности — прожиточный минимум.
"Иными словами это та сумма дохода, которая на самом базовом и минимальном уровне обеспечивает возможность потребления человеком продуктов питания, медицинских препаратов, средств гигиены, необходимых для физического выживания. Также сюда принято включать расходы на оплату жилья и основных коммунальных услуг", — объяснил он.
Размер прожиточного минимума в 2023 году составляет 14 375 рублей, для трудоспособных — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.
Минимальный потребительский бюджет
"В отличие от физиологического потребительского бюджета, минимальный потребительский бюджет представляет собой условную верхнюю границу бедности. Минимальный бюджет включает в себя не только траты, необходимые для физиологического выживания человека, но и учитывает некоторые дополнительные расходы", — добавил Сергей Гебель.
По словам эксперта, такой бюджет отражает более высокий относительно прожиточного минимума, уровень доходов, иную модель организации быта и проведения досуга. С практической точки зрения потребительский бюджет так же, как и физиологический, определяет стандарты потребления населения с различным уровнем дохода. Для актуализации сведений расчеты нужно проводить регулярно и сразу по всем основным социально-демографическим группам населения.
https://1prime.ru/articles/20230801/841226580.html