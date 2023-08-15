Возможность свободно приобрести на бирже акции зарубежного эмитента у россиян есть не всегда. В этом случае стать обладателем ценных бумаг помогают депозитарные расписки. Что это такое, чем отличаются от акций и какие их особенности важно учитывать в инвестиционных программах — в материале агентства "Прайм".

Депозитарная расписка

Депозитарной распиской называют документ (сертификат), который служит подтверждением права владения различными ценными бумагами, выпущенными зарубежными фирмами. К таким активам относятся как акции, так и облигации компаний, которые по тем или иным причинам не могут быть напрямую представлены на российском рынке. В этих условиях депозитарная расписка помогает инвесторам приобрести нужное количество выбранных активов на площадке в своей стране.

"Согласно статье 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ депозитарная расписка классифицируется как ценная бумага, удостоверяющая право собственности на определённое количество иных ценных бумаг, в роли которых могут выступать акции и облигации", — говорит Павел Рогов, директор по развитию инвестиционного бизнеса ББР Брокер.

Депозитарные расписки относятся к вторичным ценным бумагам, при помощи которых многим компаниям удается обходить юридические ограничения, делающие для них недоступными биржи иных стран. По сути такие расписки служат заменой тем ценным бумагам, получить которые иным способом у инвестора не получится.

"Выпуск депозитарных расписок является популярным инструментом выхода на международный рынок, позволяет повысить репутацию компании, привлечь иностранный капитал в виде более дешевых заимствований, расширить круг потенциальных инвесторов. Первой в России программу ADR запустила "Татнефть" в 1998 году. К началу 2022 года депозитарные программы имели более 20 самых крупных российских компаний", — говорит генеральный директор ООО "ПЕРАМО ИНВЕСТ" Ольга Мещерякова.

Виды

Существует несколько основных видов депозитарных расписок в зависимости от того, в какой стране располагается банк, их выпускающий. Некоторые эксперты выделяют всего два вида таких расписок — американские и глобальные, однако существует и более подробная классификация.

Американские (ADR)

В данную группу включены все депозитарные расписки, которые можно купить или продать на биржах в США.

Европейские (EDR)

Данный вид расписок можно встретить на торгах на биржах стран Европы.

Глобальные (GDR)

Глобальные депозитарные расписки отличаются более обширной территорией распространения и могут быть представлены на биржах разных стран.

Российские (RDR)

В эту группу входят депозитарные расписки, торговля которыми осуществляется на российской бирже.

Особенности и выгода

Преимущество депозитарных расписок для инвестора — это возможность вложить средства в акции и облигации той компании, которая напрямую не представлена на бирже в его стране. Подразумевается, что владелец депозитарной расписки в любой момент может обменять данный сертификат на стоимость реальных ценных бумаг.

"Однако на практике часто возникают нюансы. Например, китайские компании широко используют в качестве эмитента депозитарных расписок юридическое лицо с переменной долей участия, Variable interest entity (VIE). Инвесторы полагают, что являются акционерами крупных бизнесов, в то время как им принадлежит лишь доля в оффшорной пустышке. Таким образом китайское правительство ограничивает присутствие иностранных инвесторов в значимых отраслях и компаниях. В такой ситуации иностранные инвесторы будут лишены всех средств правовой защиты как на местном, так и на международном уровне", — отмечает Ольга Мещерякова.

Депозитарные расписки, как правило, менее подвержены колебаниям на рынке, чем непосредственно сами ценные бумаги.

"Но и тут бывают исключения. В конце февраля — начале марта 2022 года на иностранных площадках начались массовые распродажи депозитарных расписок российских компаний. Так котировки Сбербанка упали на 99%, до 1 цента", — говорит Ольга Мещерякова.

Павел Рогов назвал преимущества депозитарных расписок: "Для эмитента основные плюсы — это возможность расширить спрос на его ценные бумаги, повышение репутации за счёт выхода на международный уровень, а также появление новых инвесторов. Один из основных плюсов для инвестора — это диверсификация инвестиционного портфеля за счёт зарубежных инструментов. Отмечу, что биржевые операции по депозитарным распискам стараются вести в родной валюте, это исключает курсовые риски при торгах".

Отличие от акций

И акция, и депозитарная расписка являются ценными бумагами, однако последняя представляет собой документ, который подтверждает право обладания первыми. В то время как владелец акций после их покупки фактически становится владельцем той доли в компании, которая соответствует приобретенному им объему ценных бумаг, то есть имеет право принимать участие в жизни организации, получать дивиденды и так далее.

"Первое и самое главное отличие депозитарной расписки — последняя не имеет номинальной стоимости, — говорит Павел Рогов. — За каждой акцией закреплен ее фактический владелец, в то время как депозитарная расписка — это лишь сертификат, который дает право собственности на эту акцию".

Владельцы акций российских компаний получают причитающиеся им дивиденды уже после вычета всех положенных налогов. В случае с депозитарными расписками в 2023 году инвестору придется разбираться с налоговыми платежами самостоятельно.

"Однако с 1 января 2024 года налог по таким дивидендам будет удерживаться налоговым агентом (брокером, доверительным управляющим, депозитарием). Соответствующие изменения подписаны президентом РФ 31 июля 2023 года", — говорит Ольга Мещерякова.

Процесс выпуска и обращения

За выпуск депозитарных расписок отвечают крупные банки. Для этого в данной финансовой организации, которая носит название банк-кастодиан, размещается определенный объем ценных бумаг. В зависимости от того, какое количество таких бумаг было размещено в банке и на какое число акций или облигаций будет рассчитана одна депозитарная расписка, определяется и общий объем расписок, который планируется выпустить.

Также, как и акции, депозитарные расписки торгуются на различных биржах. То есть выпущенные банком расписки поступают на биржу той страны, в которой хочет быть таким образом представлена компания.

Отдельные категории государственных служащих в России при приобретении депозитарных расписок могут столкнуться с серьезными ограничениями. Ведь подобные расписки считаются зарубежным финансовым инструментом, владение которыми для госслужащих находится под запретом.

Как купить депозитарную расписку

"Обращение депозитарных расписок, как и любых других ценных бумаг, осуществляется на фондовой бирже через брокера, — говорит Ольга Мещерякова. — В настоящее время к обращению на Московской фондовой бирже допущены 15 депозитарных расписок. В основном это компании, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, но ведущие свой бизнес в России. Четырнадцать из них без каких-либо ограничений доступны для покупки любым инвесторам, и лишь для приобретения оставшейся потребуется пройти тестирование у брокера для подтверждения квалификации. На Санкт-Петербургской бирже номинально представлены более 50 депозитарных расписок. В отличие от Мосбиржи, здесь много реальных зарубежных компаний. Однако совершение сделок с ними сейчас ограничено и не рекомендовано в связи с повышенными рисками".

Кто может купить

Купить выбранные депозитарные расписки возможно лишь на бирже, допуск к которой предоставляет брокер. При этом возможность приобретения той или иной расписки в каждом конкретном случае будет напрямую зависеть от того, какой уровень риска присвоен данной ценной бумаге.

"Большинство расписок предназначены для неквалифицированных инвесторов, то есть доступны всем желающим, включая начинающих инвесторов. Для приобретения расписок со статусом "для квалифицированных инвесторов" брокер запросит подтверждение квалификации или предложит пройти тестирование", — объясняет Ольга Мещерякова.

Сколько стоят

У депозитарных расписок нет фиксированной стоимости, их цена формируется по состоянию на каждый конкретный момент и во многом определяется такими актуальными факторами, как соотношение спроса и предложения.

Риски депозитарных расписок

Как и в случае с иными финансовыми инструментами, приобретение депозитарных расписок несет определенные риски. Основной связан в тем, что при возникновении проблем (как, например, это произошло с введением санкций) депозитарные расписки становится сложно (а в ряде случаев — и практически невозможно) обменять на ценные бумаги, для которых они и были выпущены.

"Как мы видим, депозитарные расписки дают доступ к многообразию глобальных акций, что, безусловно, является преимуществом для локального инвестора. Однако существуют и недостатки, прежде всего — в наличии дополнительной иностранной инфраструктуры между инвестором и эмитентом. Это в последние пару лет смогли прочувствовать на себе, например, российские владельцы депозитарных расписок на акции российских компаний, у которых просто были заблокированы все операции по выплате дивидендов, а также появилось много других ограничений, которые не позволяют продать свои расписки и вернуть инвестированные деньги", — говорит Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall.

Весной 2022 года в России вступил в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ". В соответствии с ним отечественным компаниям запрещено размещать на фондовых биржах за границей депозитарные расписки на собственные акции, а уже имеющиеся сертификаты должны быть подвергнуты делистингу, то есть выведены из оборота.

А летом того же года Государственная Дума приняла закон, по которому все расписки российских компаний (в том случае, если права на них учитываются в отечественных депозитариях) следует конвертировать в местные акции, торговля которыми ведется уже на внутреннем рынке.

"На текущий момент главные риски инвестора в депозитарные расписки связаны со сделками на внешнем контуре. Разница в цене на локальном и внешнем рынках может достигать 50%, что вызывает повышенный интерес со стороны покупателей. Однако не стоит забывать, что в соответствии с указами президента РФ такие бумаги попадают на заблокированный раздел счета депо. Существует правовая неопределенность относительно дальнейшего распоряжения такими активами. Продажа их сейчас невозможна. Правительством и Банком России рассматриваются варианты выхода из бумаг с уплатой налога 20%, получение дивидендов на заблокированные счета типа "С" и другие заградительные меры", — пояснила Ольга Мещерякова.