МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Производство — процесс создания экономических благ и услуг. Это слово часто употребляется и в быту, и в профессиональных сферах. Какое понятие вкладывается в этот термин на самом деле, что оно значит для экономики, какие есть типы и факторы производства, а также что такое производственный процесс, — в материале агентства Прайм. "Росптицесоюз" рассказал, почему невозможно нарастить производство яиц

Производство

Производство относится к экономической сфере, которая в свою очередь является одной из главных сфер предпринимательской деятельности. Само по себе это явление появилось сразу же вместе с тем, как первые люди начали возделывать землю для получения урожая, научились создавать примитивное оборудование — прообразы современных лопат, топоров и т.д.

Суть и понятие

Производство — это термин, который имеет несколько значений, но в экономической сфере им называют процесс, который направлен на получение или создание материальных и нематериальных благ с использованием имеющихся в распоряжении ресурсов. При этом к производству относятся как простые действия человека — посадка и сбор картофеля, ловля рыбы и т.д., — так и сложные, задействующие множество людей и оборудования. Прибыль: виды и функции, отличия от выручки, формула расчета

Функции и роль в экономике

Производство является неотъемлемой частью экономики и заложено в ее основу. Оно способствует созданию новой продукции и, следовательно, удовлетворяет потребности и повышает благосостояние людей. Также благодаря производству появляются новые рабочие места, что ведет к снижению уровня безработицы, а еще оно создает условия для технологического прогресса и инноваций.

Производственная деятельность оказывает большое влияние на ВВП (валовой внутренний продукт — ключевой показатель экономики) страны. Чем выше уровень производства, тем лучше развита национальная экономика.

Виды

Производство можно разделить на три основные группы:

Первичное. Под ним подразумевается деятельность добывающих отраслей промышленности — сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство, нефтедобыча, горнодобывающая промышленность. Их производство основывается на добыче природных ресурсов. Вторичное. Включает в себя создание полуфабрикатов и готовой продукции из промежуточных товаров, например, производство хлеба из муки или стали из железной руды. Сюда можно отнести обрабатывающие и строительные отрасли промышленности, в том числе мебельные заводы, текстильные фабрики, машиностроение и т.д. Мишустин отметил адаптацию промышленности к новым вызовам Третичное. К этой группе относятся отрасли, производящие услуги и передающие готовую продукцию различным типам потребителей. В качестве примеров можно привести розничную торговлю, банковское дело, транспорт, связь и страхование.

Производство также можно классифицировать:

по сложности производственного процесса: простое и сложное;

характеру производственного процесса: добывающее и обрабатывающее (последовательное или параллельное);

типу: индивидуальное, серийное (мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное) и массовое;

назначению: основное и вспомогательное.

Факторы

Факторами производства называются экономические ресурсы, участвующие в производственном процессе материальных и нематериальных благ. Всего их выделяют пять: Эскроу счет: что это такое, как открыть, плюсы и минусы

Труд. Это не только физические, но и умственные способности человека, которые необходимы для производства чего-либо. У труда есть две главные характеристики:

интенсивность — означает, сколько рабочей силы тратится за единицу времени. Измерять интенсивность можно, например, в часах;

производительность или результативность. Она измеряется количеством продукции, которую могут изготовить за единицу времени.



Земля. Это общее название для всех природных ресурсов, которые могут быть использованы для создания экономических благ. К ней относятся земельные участки, леса, водоемы, сельскохозяйственные угодья, полезные ископаемые и т.д.

Капитал. Совокупность ресурсов, необходимых для производства, которые созданы человеком, — здания, транспорт, сырье, инструменты, оборудование и т.д. Капитал может быть физическим (все то, что создано руками человека) и денежным (валюта и ценные бумаги, на которые приобретаются материалы и сырье для производства). ВВП России в январе-сентябре вырос на 2,9% в годовом выражении

Также капитал может быть основным и оборотным. Основной используется долго, а издержки покрываются в долгосрочной перспективе. К нему относится все технологическое оснащение — машины, станки, различные приборы, роботы и т.д. Оборотный капитал отличается маленькими сроком использования (как правило в течение одного производственного цикла), издержки покрываются практически сразу. К нему относятся сырье, расходные материалы, запчасти, топливо и т.д.

Информация. Этот фактор прибавился не так давно, его появление обусловлено развитием технического прогресса и экономики в целом. К информации относятся сведения и знания, которые способствуют успешной экономической деятельности. В отличие от остальных факторов, она имеет свои особенности:

ресурс ее использования не ограничен. К примеру, схема детали, которую необходимо изготовить, может использоваться бесконечное количество раз, тогда как материал для изготовления этой детали придется восполнять постоянно;

информацию возможно быстро передавать;

ее легко тиражировать.



Предпринимательство. Это процесс, а также совокупность навыков и знаний, необходимых для оптимального использования остальных факторов с целью получения максимальной прибыли. Предпринимателю необходимо эффективно объединить все другие факторы, а также решить, что производить, где и как. Без него земля, капитал, труд и информация не имеют большой экономической ценности. Титов считает выгодным производство китайских автомобилей в России

Основные характеристики

Чтобы описать любое производство, необходимо выделить его основные характеристики, в частности:

производственный цикл. Это совокупность действий и манипуляций, необходимых для получения продукции. Цикл может быть прерывным (если можно прервать процесс без ущерба для производства и качества готовой продукции) и непрерывным;

длительность производственного цикла. Время, затрачиваемое на один полный производственный цикл;

производственная база. Совокупность объектов и ресурсов, необходимых для реализации продукции. К ней относятся производственные помещения и здания административного назначения, инженерно-технические коммуникации, природные ресурсы, работники и т.д.;

экономическая эффективность. Показатель, который выражает соотношение между полученной прибылью и понесенными издержками. Чем выше значение этого показателя, тем выше экономическая эффективность конкретного производства;

технология производства. Способ, которым осуществляется процесс изготовления конечной продукции. Российские ученые тестируют уникальные технологии повышения урожайности

Процесс производства

Производственный процесс — совокупность действий и средств, направленных на изготовление готового продукта или услуги.

Этапы

По словам Линды Рыжих, кандидата экономических наук и доцента кафедры менеджмента РАНХиГС, если рассматривать производственный процесс как совокупность действий работников, а также средств и предметов труда, в результате которых осуществляется выпуск в установленные сроки готовой продукции определенного количества, свойств, качества, ассортимента, то в его структуре можно выделить следующие этапы: ВВП в октябре вырос на пять процентов в годовом выражении

Подготовка и планирование производства (на этом этапе определяются необходимые ресурсы, формируется производственный план, осуществляется закупка материалов, сырья, комплектующих и др., составляется прогноз объемов выпуска продукции в соответствии с различными сценариями).

Процесс производства (этот этап включает в себя непосредственное выполнение операций по созданию продукции с использованием имеющихся ресурсов и факторов производства).

Контроль качества (на этом этапе производится проверка соответствия готовой продукции установленным стандартам и требованиям).

Упаковка и хранение готовой продукции для последующей транспортировки к месту реализации.

Процесс реализации готовой продукции (на этом этапе готовая продукция поступает в сферу обращения с целью дальнейшей реализации).

Оптимизация

Как отмечает эксперт, оптимизация производства — это внедрение инновационных технологий и совершенствование трудового процесса с целью повышения производительности. Оптимизация предполагает достижение двух основных целей — снижение себестоимости продукции и повышение ее качества. Эффективность определяется поиском компромиссного варианта соотношения этих параметров.

Важность производства

Линда Рыжих уточняет, что потребности общества практически безграничны, в то время как ресурсы, необходимые для их удовлетворения, всегда ограничены. Роль производственного процесса состоит в создании товаров, способных обеспечить постоянно растущие нужды потребителей в условиях ограниченности ресурсов с учетом их рационального распределения и использования. Кроме того, в процессе производства развивается научно-технический прогресс и расширяется ассортимент производимой продукции. Это способствует повышению уровня и качества жизни.

Одной из основных проблем производственной деятельности на протяжении практически всего времени является необходимость полного удовлетворения постоянно возрастающих потребностей общества при этом имея достаточно ограниченные ресурсы. Из этого вытекает еще одна проблема — попытка достичь максимального эффекта с минимальными затратами.

Линда Рыжих также выделяет и другие проблемы производства: