МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Почти два миллиона вопросов и минимум три часа эфирного времени. Ровно в полдень Владимир Путин начнет общение с журналистами и простыми россиянами — впервые в таком формате после начала специальной военной операции на Украине. Об особенностях предстоящего мероприятия — в материале "Прайма". Что с рублем, где взять деньги и как потратить. Путин о вызовах экономики

Как выпрямлялась линия

"Действительно, многие граждане предпочитают сразу обращаться непосредственно к президенту. И когда пытаешься спросить, связывались ли они с местными, муниципальными, региональными властями, отвечают, что нет…", — заметил в одном из разговоров с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков. Но чаще всего россияне попросту не могут достучаться до местных властей и остается одна надежда — на президента. Тем более, что прямая линия уже давно стала традицией.

Как телевизионный долгожитель линия обросла ритуалами и обычаями. Есть верная примета — если кто-то пожаловался в прямом эфире, местные власти поторопятся решить проблему еще до окончания трансляции. Губернаторы тут же отчитаются о "повышенном внимании", а силовые структуры начнут проверки.

За годы телевизионщики успели поэкспериментировать с форматом. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан, то с годами стало больше напоминать реалити-шоу с участием министров и губернаторов, срочными включениями с мест и техническими новинками.

В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?". В 2017-м Путин обращался к губернаторам непосредственно в эфире. "Владимир Владимирович, где деньги?" — спрашивал он у главы Ставрополя о компенсациях после наводнения. В 2019-м задействовали популярных видеоблогеров. В 2020-м формат объединили с пресс-конференцией — из-за пандемии. Зюганов призвал задать Путину вопрос о тупике капитализма

Главная пресс-конференция года

Последняя прямая линия проходила в июне 2021-го, она продолжалась почти четыре часа. Говорили о новой инфекции, прививках, подорожавших товарах, жаловались на вечный бардак в платежках ЖКХ. Несколько часов президент разбирал проблемы газификации, здравоохранения, экологии; рассказал, что поет на отдыхе: "Люди посидят-посидят немного, да и выпьют, а если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют".

Международной повестки было немного. Этот блок достался пресс-конференции с журналистами в том же году. Семнадцатая по счету, она прошла 23 декабря. За четыре часа — пятьдесят пять вопросов. Если региональные СМИ больше волновали цены на жилье, ипотека, инфекционные больницы, то крупные издания спрашивали про демографию, Олимпиаду в Пекине и, конечно, про Украину.

"Хотят ли русские войны"?— спрашивала Ирада Зейналова с НТВ. Путин тогда, за два месяца до начала СВО, говорил, что видит в действиях Запада подготовку к "третьей военной операции" на юго-востоке Украины. "Теперь нам говорят "война, война, война". Как Россия-то должна жить с этим, все время с оглядкой, когда долбанут?" И Москва вынуждена будет действовать, хотя "это не наш выбор", — предупреждал тогда президент.

В конце 2021-го "без всяких хитростей" Кремль прямо поставил вопрос западным коллегам и НАТО: никакого движения на восток быть не должно. Мяч на их стороне, обращал тогда внимание Путин. Президентская кампания станет объектом внешних нападок, заявил Песков

Сложные вопросы о простом

К слову, на прямой линии в 2021-м жителя Краснодара интересовало, собирается ли Путин "передавать власть", как это сделал больше двадцати лет назад первый президент России Борис Ельцин. Уточнив, что Ельцин власть не передавал, Путин повторил те же слова, какими обычно отвечает на такой вопрос: решение о выборе главы государства — всегда за гражданами страны.

"Свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет, но моя обязанность, в числе прочего, дать рекомендации, кто займет место президента, — пообещал он. — Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин". О жизни после отставки рассудил так: "А зачем работать? Буду на печке сидеть".

Теперь на этот вопрос есть ответ — Путин идет на выборы в марте 2024-го. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР, комбату "Спарты" Артему Жоге после церемонии вручения медалей Героям России. "Он сказал, что времена всегда бывают тяжелые, трудные, разные, но на данный момент он будет баллотироваться", — рассказал Жога. По его ощущениям, Путин не колебался в своем ответе: "Он всегда уверен в своих действиях, в своих решениях, в своих словах".

Но у россиян много других вопросов. Их можно было задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, а также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. И, судя по сообщениям из call-центра, россиян больше всего волновали темы, связанные с ЖКХ, ценами на продукты, транспортом, ремонтом дорог, вырубкой лесов и другими аспектами социальной сферы.

По словам Дмитрия Пескова, очень много вопросов поступило о медицине, о реформе первичной системы здравоохранения, люди жалуются на нехватку врачей и медиков в регионах. Это огромная проблема и она хорошо видна в этом срезе, признал представитель Кремля. Интересовались, безусловно, и темой СВО. "Люди действительно крайне мобилизованы, консолидированы вокруг всех идей и задач СВО и очень много об этом пишут", — рассказал Песков. Если отведенных трех часов телеэфира на это не хватит, центральные каналы продолжат трансляцию. В Кремле при этом обещают, что обращения, так и не озвученные на прямой линии, тоже не останутся без ответа.