МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Общение президента России с журналистами и простыми россиянами в объединенном формате прямой линии и пресс-конференции продлилось более четырех часов. В прямом эфире Владимиру Путину задали десятки вопросов. Главные ответы — в подборке "Прайма". Владимир Путин ответит на главные для России вопросы

О второй волне мобилизации и мире с Украиной

Говоря о специальной военной операции, Владимир Путин однозначно заявил — "победа будет за нами". "О характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают".

Однако мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей. Вопрос денацификации на Украине остается актуальным. При этом Киев не хочет договариваться по демилитаризации, из-за этого Россия вынуждена применять меры. "Или договориться, или решить силовым путем", — подчеркнул Путин. С начала украинского контрнаступления российские военнослужащие уничтожили уже 747 танков и две с половиной тысячи бронемашин.

Президент добавил, что Украина почти ничего не производит, хоть и пытается сохранить остатки промышленности: "Им все привозят, извините за моветон, на халяву, но это халява, когда-то может это закончиться. И, судя по всему, так заканчивается помаленьку".

Что касается второй волны мобилизации в России, то необходимости в ней нет. Путин выразил понимание, насколько это чувствительный для всех россиян вопрос, и напомнил, что поначалу было много иронии на этот счет. "Прилепили название такое к этим людям — "мобики". Я прекрасно все это помню", — заметил Путин. Он добавил, что мобилизованные отлично воюют: "Четырнадцать Героев из числа мобилизованных. Я уже не говорю про другие медали или ордена другого достоинства". Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет

По словам Путина, в настоящее время в вооруженные силы набрано 486 тысяч добровольцев. При этом, поток мужчин, которые готовы защищать интересы России с оружием в руках, не сокращается, каждый день в армию приходят полторы тысячи добровольцев.

Он также подчеркнул, что права бойцов ЧВК должны быть восстановлены, они имеют все основания на поддержку государства и льготы, как и другие участники боевых действий.

Глава государства также поблагодарил всех граждан, которые помогают фронту. Россияне пожертвовано более десяти миллиардов рублей. "То, что люди от себя отправляют, варежки, носки вяжут, дети письма пишут. Будем всячески это поддерживать", — сказал он. И согласился с просьбой уравнять в правах волонтеров из новых регионов с представителями этого сообщества из других субъектов России, в том числе в выплате страховки.

Об устойчивости экономики страны

По словам Путина, запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Так, к примеру, рост ВВП России на конец года ожидается на уровне 3,5 процента. Растет промышленное производство, которое составляет 3,6 процента, а также обрабатывающая промышленность — 7,5 процента.

"Я уж не говорю про банки — они заработают свыше трех триллионов рублей. Конечно, я знаю, и в этой аудитории и, в целом, в стране скажут — вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Ну те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, — для них это приятная новость: устойчивость российской финансовой банковской системы", — сказал Путин. Путин ответил на претензию о "жирующих" банках

Президент резюмировал, что России гарантировано устойчивое развитие на среднесрочную перспективу — производство будет расширяться, появится больше рабочих мест. Глава государства с сожалением отметил, что в России выросла инфляция, к концу года она ожидается на уровне 7,5-8 процентов. Но Центральный банк и правительство принимают необходимые меры.

Что касается незащищенных социальных групп, то для пенсионеров, например, отменят комиссию за оплату ЖКХ, сообщил президент: "Неправильно платить комиссию банкам".

Об отечественном авто- и авиапроме

Президент ответил на вопрос об экспансии китайский автомобилей на российский рынок и о ценах на продукцию АвтоВАЗа, "улетевших в космос". "Ну не в космос, процентов на 40. Это тоже много, я понимаю", — прокомментировал вопрос ведущих президент. Чем больше будет машин, тем ниже будет цена, и АвтоВАЗ идет по этому пути, уверен он.

При этом после ухода западных брендов из России отрасли удалось выстоять. "Те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочарованы — у нас ничего не рухнуло", — сказал Путин.

Президент также признал, что возникло много вопросов по поводу развития собственной базы. И напомнил, что отрасль автокомпонентов в Росси была утрачена, ее необходимо возрождать, Минпромторг работает над решением этой проблемы. По его словам, "АвтоВАЗ" справляется с количеством выпускаемых машин, однако многие компоненты приходится закупать по завышенным ценам, что сказывается и на общей стоимости. Кроме того, есть и успехи, подчеркнул Путин: Объединенным Арабским Эмиратам нравятся автомобили Aurus, которые они начали собирать. Хотя эта автомарка тоже с очень высоким ценником.

Что касается китайских автомобилей, их "экспансия" характерна не только для России. Производители из Поднебесной активно ведут себя и на других рынках, вытесняя местные бренды, в частности, в Европе. При этом качество их машин неизменно растет, отметил президент. Путин прокомментировал "экспансию" китайских автомобилей в России

Что касается российских авиакомпаний, они тоже закупали слишком много иностранных самолетов, лучше бы они озаботились созданием рынка для отечественной техники. "Часть самолетов сейчас выкупаем у лизинговых компаний. Надеюсь, все планы по производству свыше тысячи самолетов к 2030 году и переоборудованию российскими двигателями сбудутся. Работать нужно, возможности для реализации наших планов имеются", — сказал он.

О запрете абортов и "даре Божьем"

Тема абортов в России стала очень горячей, многие призывают остановить "вакханалию" в этой сфере, сказала президенту ведущая программы. Путин в ответ подчеркнул, что запрета абортов в России нет. И напомнил про аналогичный опыт с ограничениями на алкоголь во времена перестройки и к чему это привело.

По словам Путина, церковь борется за жизнь каждого человека и у нее свое отношение к теме абортов. В то же время государство заинтересовано в том, чтобы женщины в случае беременности делали выбор в пользу сохранения ребенка. Тем не менее права женщин тоже нужно соблюдать.

"Решение проблемы лежит в двух областях. Первое — обращение к нашим традиционным ценностям, одной из них является большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок — это дар Божий. И сфера материального благосостояния. Нужно обратить внимание на женские консультации, надо приводить их в порядок. Третье — нужно думать, как дальше работать по поддержке семей с детьми. Это ипотека, субсидии", — рассказал Путин.