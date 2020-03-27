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БРЮССЕЛЬ, 27 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский центральный банк, монетарный регулятор стран еврозоны, рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до 1 октября 2020 года на фоне проблем от распространения нового коронавируса, говорится в документе, размещенном на сайте ЕЦБ.

"ЕЦБ рекомендует, чтобы по крайней мере до 1 октября 2020 года дивиденды не выплачивались, и кредитные учреждения не брали на себя никаких безотзывных обязательств по выплате дивидендов за финансовый период 2019 и 2020 годов, а также чтобы кредитные организации воздерживались от обратного выкупа акций с целью выплаты вознаграждения акционерам", — говорится в нем.

Регулятор планирует в будущем оценить ситуацию и определить, стоит ли рекомендовать продлить срок не выплаты дивидендов, свидетельствует документ.

ЕЦБ ранее уже принял ряд мер для поддержки экономики, которая страдает от проблем, вызванных борьбой с пандемией коронавируса. К примеру 12 марта, он объявил о пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год. Затем регулятор ввел новую программу выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро, которая также будет действовать до конца года. При этом у ЕЦБ есть программа APP, ежемесячный лимит покупки ценных бумаг в рамках которой составляет 20 миллиардов евро. Кроме того, банкам еврозоны были предложены дополнительные аукционы по предоставлению ликвидности.