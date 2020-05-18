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МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Московский кредитный банк (МКБ) приобрел 100% акций "Русского народного банка, следует из материалов МКБ.

"Полное фирменное наименование… Акционерное общество коммерческий банк "Русский народный банк"…. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 756 025 488 голосов, что составляет 100% уставного капитала эмитента", — отмечается в сообщении.

Дата приобретения доли — 18 мая.

"Приобретение Руснарбанка позволит МКБ расширить продуктовую линейку за счет развития и оперативного ввода в промышленную эксплуатацию направлений автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать уникальную цифровую платформу НОРМА по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров в качестве дополнительного канала продаж. В рамках развития автокредитования МКБ сможет использовать партнерскую сеть автодилеров и агентов более чем в 40 регионах России", — говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что сделка осуществляется в рамках стратегического партнерства концерна "Россиум" и ГК "Регион". Кроме того, МКБ заключил сделку и о покупке у "Региона" 100% акций банка "Веста".

МКБ по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 7-е место в российской банковской системе (2,899 триллиона рублей), Руснарбанк — 180-е место (13,2 миллиарда рублей).