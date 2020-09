ЦЮРИХ, 25 сен — ПРАЙМ. Швейцарский банк Julius Baer сообщил, что должен выплатить около 150 миллионов швейцарских франков (более $160 млн) по иску немецкого агентства, курировавшего приватизацию государственных активов Восточной Германии.

Как сообщает швейцарский банк, иск Федерального агентства по особым задачам, связанным с воссоединением, касался иска против Bank Cantrade, который Julius Baer приобрел в 2005 году. Как поясняется, дело связано с несанкционированным снятием средств с 1990 по 1992 годы со счета Cantrade иностранной торговой компании, учрежденной в Германской Демократической Республике.

"Швейцарский федеральный верховный суд вынес окончательное решение по иску Федерального агентства по особым задачам объединения (BvS), согласно которому Bank Julius Baer & Co. Ltd. как правопреемник Bank Cantrade Ltd. должен выплатить полную сумму — около 150 миллионов швейцарских франков (включая начисленные проценты)", — сообщает банк в пятницу.

Как отметили в Julius Baer, указанная сумма полностью покрывается соответствующим резервом, созданным в декабре 2019 года.