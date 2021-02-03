МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россияне в четвертом квартале прошлого года в среднем направляли на платежи по потребительским кредитам 61% своих доходов, а по ипотеке — 56%, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Покупки автомобилей в кредит сократились в 2020 году

"Показатель работает и на микро, и на макро уровнях: он помогает ограничить риски как конкретному человеку, которого кредиторы информируют о его ПДН, так и на системном уровне. В четвертом квартале 2020 года средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам составил 61%, по ипотеке – 56%", — говорит она, добавив, что с начала 2020 года долговая нагрузка россиян по ипотеке улучшилась на 4 процентных пункта.

В целом, россияне в прошлом году стали более ответственно подходить к ипотеке. Так, доля кредитов на покупку жилья, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале, хотя уже в последние три месяца прошлого года немного подросла — до 22%.

"Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН", — пояснила глава департамента Банка России.

По словам Даниловой, кредитные организации при расчете показателя долговой нагрузки активно используют официально подтвержденный доход заемщика, в том числе с помощью инфраструктуры цифрового профиля, пилотирование которого началось в мае и продолжит работать в виде эксперимента в текущем году. ЦБ надеется, что в будущем он будет использоваться как основной канал подтверждения информации.

Также она напомнила, что регулятор планирует в ближайшие два года рассмотреть вопрос о применении модельного подхода для оценки дохода заемщика, который предполагает использование внутренней информации о заемщике, в том числе о покупках россиян. "На этом настаивают банки, поскольку хотят использовать свои внутренние источники информации, данные о транзакционной активности заемщиков. Эту тему мы продолжим обсуждать с рынком", — добавила Данилова.

Российские банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.