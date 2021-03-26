МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Власти РФ должны дипломатическими методами предотвратить отключении России от международной платежной системы SWIFT, в противном случае ее банковская система будет отброшена к уровню 1990-х годов, заявил РИА Новости управляющий партнер KRK Group Даниил Кириков. В Кремле допустили отключение России от SWIFT

"Государство могло бы выстраивать дипломатический диалог, для того чтобы не допускать изменений, которые дополнительно отрежут нас от внешнего мира и замедлят экономический рост. Иначе нам грозит возврат к банковской системе 90-х", — сказал эксперт.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что нельзя исключать ни одну из угроз.

"На банковской системе это отразится в первую очередь значительным снижением количества международных транзакций и, как следствие, падением общей клиентской активности", — полагает Кириков. А для граждан последствия будут еще более тяжелыми.

"Во-первых, это потенциальное создание дефицита продуктов и услуг, поскольку представительские и дистрибьюторские компании не смогут проводить международные платежи. Во-вторых, это потеря рабочих мест для международных компаний, особенно для малого и среднего бизнеса. В-третьих, это повышение стоимости товаров и услуг, так как предприниматели, чтобы не закрывать бизнес, будут искать обходные пути. Эти обходные решения создадут дополнительный процент в стоимости, который ляжет частично или полностью на плечи клиентов", — сказал Кириков.

"Внутри страны мы можем создать систему без SWIFT или вернуться к более ранним альтернативам, но это негативный сценарий. Во-первых, качество, отказоустойчивость, надежность таких решений ниже. Во-вторых, другие страны не будут менять свои стандарты. Ни в одном клиентском банковском интерфейсе в международных банках, нет возможности переводить не по SWIFT, и вряд ли это станут в спешном порядке дорабатывать", — полагает эксперт.