МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Прогнозы относительно ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за пандемии не реализовались, а эффекты от карантинных ограничений оказались не такими драматичными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина.

"Весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки, и мы не ожидаем ухудшения качества кредитного портфеля. В целом эффект локдауна оказался менее драматичным, чем мы ожидали, а платежная дисциплина наших клиентов в пандемию — лучше, чем мы прогнозировали, и за это большое им спасибо", — отметил банкир. Он добавил, что по итогам первого квартала Сбербанк понизил прогноз уровня риска по кредитному портфелю на 2021 год со 120-140 базисных пунктов (1,2-1,4%) до примерно 100 (1%). Здесь имеется в виду показатель cost of risk, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля. Перечислены отрасли с наибольшим ростом зарплат в период пандемии

Ведяхин сказал, что финансовый сектор действительно пострадал от кризиса меньше, чем бизнес в других отраслях. Так, чистая прибыль банков в 2020 году составила 1,6 триллиона рублей, что лишь на 6% меньше, чем рекордная прибыль 2019 года. Кредитование не замедлилось: кредитный портфель вырос на 9,9%, до 44,8 триллиона рублей. Одним из основных драйверов стала ипотека, показавшая рост на 25%. В 2020 году была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%, которая позволила снизить ставку для заемщиков.

"Прогнозы по "досозданию" резервов, которые были сделаны в разгар пандемии и даже в конце прошлого года, действительно следует считать избыточно консервативными", — заметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Аналитики рейтинговых агентств ожидали более существенного роста проблемных кредитов в банковском секторе в 2020 году: например, Moody's весной допускало рост с 10 до 20%. Прогнозы агентств в конце года, после реструктуризации существенной части кредитов по госпрограммам или программам самих банков, были не такими плохими, хотя аналитики все равно ждали увеличения просрочки: S&P — до 12-15%, Moody's — до 10,5% (а при второй волне коронавируса и новых ограничениях — значительно выше).

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что на сегодняшний день банки показывают более высокий финансовый результат. "Качество розничных портфелей не ухудшилось, потребительское кредитование по объему резервирования показало лучший результат, чем ожидалось. Вероятно, потому что ЦБ проводит мягкую денежно-кредитную политику и ставки снизились, многим заемщикам удалось переложиться в более дешевые кредиты, — рассуждает эксперт. — Кроме того, в корпоративном кредитовании не выявились массовые и по-настоящему крупные дефолты, так как сработали меры поддержки, а карантинные ограничения в России были не настолько жесткими, чтобы нанести удар по целому ряду отраслей".

Управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, в свою очередь, напомнил, что "большая часть резервов была доформирована еще к концу прошлого года, и первый квартал этого года оказался выигрышным. Чистое создание резервов в начале 2021 года не давило на финансовый результат банков, при этом не произошло существенного роста новой просрочки". Он добавил, что картина становится достаточно благоприятной: ведь завершился период последствий пандемии с точки зрения кредитных рисков.

"С другой стороны, сектору может потребоваться доформирование резервов по кредитам крупному бизнесу в связи с нестабильностью внешних рынков. Этот потенциал реструктуризации кредитов крупному бизнесу может реализоваться во втором полугодии этого года либо в следующем году и стать новым источником стресса", — предупредил эксперт.