МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов Центробанком замедлит рост данного сегмента, но по итогам года он все же может превысить 15%, заявил в интервью РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.

Банк России в текущем году ужесточал регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в июле, а второй этап запланировал на октябрь. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре отмечала, что регулятор при необходимости готов применять новые меры для дополнительного охлаждения рынка.

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В то же время аналитик уверен, что вместо дальнейшего повышения надбавок Банк России будет использовать другие меры для контроля ситуации с закредитованностью населения. "Например, будет учитывать сроки кредитования, за счет удлинения которых банки снижают расчетный показатель долговой нагрузки, но принимают на себя повышенные риски, или все-таки обратится к прямому количественному регулированию, которое давно обсуждалось, но так и не было введено", — предположил Сараев.

Качество портфелей потребительских кредитов на среднесрочном горизонте будет зависеть от динамики реальных располагаемых доходов населения. Без адекватного роста доходов часть заемщиков будет не в состоянии платить по своим кредитам, что приведет к росту проблемной задолженности на балансах банков даже без учета возможных макроэкономических шоков, предупредил эксперт.

По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который наблюдался в декабре 2019 года. При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности, наоборот, немного подросли — на 0,5%, до 1,022 триллиона рублей. Противоположная динамика объясняется большими выдачами кредитов — по итогам июля долги россиян перед банками выросли на 1,8%, до 22,6 триллиона рублей.