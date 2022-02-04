МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. ВТБ на фоне роста спроса россиян на паркинги в новостройках запустил специальную программу на покупку машиномест и кладовок, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ ждет временного охлаждения спроса на ипотеку в феврале

"На фоне рекордного спроса на недвижимость в новостройках растет интерес населения и к крытым парковкам. По нашим данным, в прошлом году в новых жилых комплексах он увеличился в среднем на 20-30%. Причина проста – это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время", — отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир — наличие кладового помещения, добавил он.

"С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машиномест и кладовок. Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Минимальная ставка составляет 10,7%", — говорится в сообщении.

По прогнозам ВТБ, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков, а объем сделок достигнуть 10 миллиардов рублей.