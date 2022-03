МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) заявил, что приостанавливает некоторые операции в России на фоне ситуации вокруг Украны. Pirelli приостанавливает инвестиции и работу заводов в России

"BNY Mellon прекращает осуществление новых банковских операций в России и приостанавливает инвестиционную деятельность по покупке российских ценных бумаг", — говорится в заявлении банка, опубликованном на его сайте.

По данным BNY, правительственные санкции, а также это решение скажутся на прибыли компании: в первом квартале она сократится на 100 миллионов долларов. Банк также заявил, что пожертвует 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.

Ранее один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) и американский банковско-инвестиционный гигант Goldman Sachs Group Inc заявили, что прекращают операции в России. По данным агентства Блумберг, Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.