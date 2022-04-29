МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ не окажет заметного влияния на курс рубля из-за действующих валютных и капитальных ограничений, но поддержит рынки российских облигаций и акций, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитики ожидают снижения ключевой ставки Банка России

Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 15%, ожидают большинство опрошенных агентством аналитиков. При этом некоторые из них считают, что на фоне сильного укрепления рубля и необходимости в дешевых кредитах ставка может быть снижена и более значительно — вплоть до 13%.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентных пунктов — до 20% годовых. Однако уже 8 апреля ставка была снижена до 17% годовых.

СВЯЗЬ СТАВКИ И РУБЛЯ ОСЛАБЛЕНА

Решения по ключевой ставке сейчас не оказывают заметного влияния на курс рубля, поскольку действует масса как валютных, так и капитальных ограничений, говорит Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал".

"Кроме того, нерезиденты "заперты" в российских активах. Сейчас не происходит движения капитала в зависимости от уровня доходности инструментов. Поэтому и спрос/предложение валюты не имеет такой связи с доходностями, как раньше", — поясняет он.

Сегодня рубль чувствует себя вполне уверенно без "подпорки" в виде рынка облигаций, отыгрывая положительный торговый баланс, полагает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Раньше снижение ставки работало через портфельные инвестиции и выбор валюты для сбережений на уровне населения и компаний, отмечает и Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"Сейчас с запретом операций для нерезидентов и рядом ограничений на резидентов эти каналы влияния закрыты. Пока ставка ЦБ не будет сильно снижена, население и компании вряд ли бросятся покупать валюту, особенно сейчас, с рисками расширения санкций против финансового сектора", — говорит аналитик.

ПОДДЕРЖКА ФОНДОВЫХ АКТИВОВ

Сейчас значительные рублевые средства "припаркованы" на депозитах, открытых на пике ставки с доходностью 18% и выше, отмечает Кочетков. "Данные средства начнут частично поступать на рынок лишь в июне. Соответственно, предстоящее изменение ставки для рынка пока особой роли не играет, хотя тенденция к смягчению денежной политики всегда помогает акциям в росте", — рассуждает он.

Снижение ключевой ставки и доходностей облигаций традиционно оказывает позитивное влияние на котировки акций, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Стоимость заемного капитала для компаний уменьшается, что делает их более прибыльными, поэтому инвесторы могут рассчитывать на дополнительные дивиденды и рост акционерной стоимости. Снижение ставки будет позитивно влиять как на облигации, так и на акции", — говорит Жорнист.

Многие компании имеют ощутимую долговую нагрузку, да и потребительская активность населения из-за кризисных явлений существенно ослабла, поэтому смягчение монетарной политики сгладит эти негативные факторы для бизнеса, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Для внутреннего рынка бондов снижение ставки – фактор дальнейшего сокращения доходностей (и роста котировок), здесь потенциал движения сохраняется, считает Полевой.

Для держателей ОФЗ важно понять, насколько ЦБ РФ готов "отпустить" борьбу с инфляцией взамен поддержки роста экономики и продолжить смягчение денежно-кредитной политики, считает Евстифеев. "При понимании готовности ЦБ снизить размер ключевой ставки до 12-13% к концу года доходности среднесрочных ОФЗ могут приблизиться к уровням января текущего года – 9-9,5%", — оценивает он.

Впрочем, дальнейшая динамика ценового индекса гособлигаций RGBI, рассчитываемого Мосбиржей, будет определяться скорее данными по инфляции, а восстановление к досанкционным (январским) уровням – скорее вопрос кварталов, чем месяцев, резюмирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".